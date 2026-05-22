Perné sudetoněmecké dny Ladislava Jakla
Kdož jste kdy chodili do školy, byť jen základní, dobře víte a navěky už věděti budete, že v pátek se ve škole nikdy nic nedělá a to na památku učitele národů, rodáka z nedalekého Uherského Brodu, Jana Amose Komenského, který údajně prohlásil: „A pátého dne se učiti nebudete!“
To pan učitel samozřejmě dobře věděl, že v pátek nebude ve škole nikomu chybět, ani kolegům, ani studentům, snad jen školním kuchařkám, u nichž se těšil značné oblibě, protože si k nim pravidelně chodil pro nášup, někdy dvakrát, ale někdy i třikrát. To pan učitel dobře věděl a taky to využil.
V ten den, v ten pátek pro nás a náš národ tak osudný den, kdy se měl v Brně začít sjezd sudeťáků a tak se měla definitivně skončit existence našeho národa, jehož milovaným premiérem je poloviční Němec, neváhal pan učitel ani chvilku, věda dobře, kde je jeho pravé místo.
Časně ráno, ještě za tmy, si oblékl své nejmilovanější, tříčtvrteční, plavky, a běžel k řece Moravě, z níž ho pojilo důvěrné přátelství. Léta tvrdého plaveckého tréninku, při němž brázdil hladinu všemi vlastenci vzývané posvátné řeky, měla být nyní konečně zúročena. Bez osmělení, neboť nesměla být ztracena ani jedna jediná sekunda, skočil pan učitel do řeky, rychle se obrátil na záda a začal plavat proti jejímu proudu.
Jeho tempo bylo strojové a tak není divu, že kolem jedenácté hodiny ranní se pan učitel nacházel na horním toku řeky Moravy, takřka u jejich pramenů. Řeka zde byla už mělká natolik, že se pan učitel odíral svými zády o její dno. Podle toho poznal, že je na místě určení.
Vylezl z řeky a během několika sekund se zorientoval v prostoru i v čase. Věděl, kde se přesně nachází a věděl přesně, co chce udělat. A taky to udělal. Svižným krokem, nedbaje toho, že ještě není zcela suchý, že se mu na hrudi třpytí ještě několik kapek vody, vyrazil neomylně směrem k kralické pevnostní oblasti.
„Tam je teď moje místo!“ věděl pan učitel a proto ho nic, ani ta největší překážka nemohla zastavit v jeho běhu.
Jeho bosé nohy se rozdíraly o ostré kameny, jeho svalnatá lýtky byla pořezána od ostřice, kterou tu kdysi Sudeťáci schválně zaseli, aby to panu učiteli a všem našim lidem co nejvíce ztížili. Ale pan učitel ničeho nedbal. Chvátal dál, až konečně doběhl k řopíku. Ano, tam bylo jeho místo při obraně vlasti před sudeťáky, kteří chtěli v Brně z našeho národa učinit opět jen méněcenné podlidi, parazity, které je potřeba deratizovat.
Pan učitel vlezl do řopíku, kde už se tísnilo dalších padesát našich lidí, kteří rovněž vyslyšeli výzvu k obraně vlasti před sudeťáky.
Pan učitel i všichni naši lidi dobře věděli, že je ještě čeká perný den, protože se na ně bude valit jedna vlna sudeťáků za druhou, SPOLU s českými kolaboranty a zrádci národa.
Ale naštěstí se v řopíku nalézal Ladislav Jakl, uvědomělý kazatel, který v našich lidech udržoval bojového ducha a dodával jim naději, že přijde čas a veliký prof. Václav Klaus, svatý patron české země vstane z hrobu a znovu se na svém koni Macinkovi postaví do čela českého národa.
„Že někdo rozumí jen síle? Ale kdeže. Sílu je potřeba občas předvést v praxi, aby jí někdo rozuměl a věřil. A to předvádění moc hezké nebývá. Cílevědomá, strategická, přesvědčivá demontáž strachu toho druhého (a je jedno, zda oprávněného velice, nebo jen malinko), ta je mnohem těžší.
Řinčení je jednodušší a pro jednoduché mozky snazší. Kombinace sebevědomého hájení svých zájmů s promyšleným odbourávání strachu těch druhých, to už je obor složitější. Říká se mu diplomacie,“ kázal Ladislav Jakl a všichni mu naslouchali tak nábožně, že si ani nevšimli, že už je pondělí a Sudeťáci z Brna zase dávno odjeli.
Ale v pondělí se už do školy chodit musí a tak pan učitel rychle běžel k Moravě, do které skočil a plaval jako o život, aby stihl aspoň oběd ve školní jídelně, což se mu naštěstí podařilo.
A tak mu po těch jeho perných dnech tak vyhládlo, že si šel pro nášup pětkrát, ale kuchařky byly hodné, ani jednou ho s vylízaným talířem nevyhnaly se slovy: „Už stačilo, pane učiteli!“
zdroj: blog idnes.cz Ladislav Jakl „Rozumí jen síle. Opravdu?“
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře