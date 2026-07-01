Pavel slaví předčasně. Macinka s Babišem mu cestu do Ankary ještě pořádně osolí!
Mezi nápady, jak pořádně osolit prezidentovi cestu na summit NATO do Ankary, vynikal nad jiné návrh Petra Bystroně, poslance Evropského parlamentu, který vystudoval ekonomii na mnichovské univerzitě, který se rovněž s nesmířil s ústavním pučem.
Pan Bystron, mimořádně inteligentní a bystrý muž, navrhoval pánům Macinkovi a Babišovi následující.
„Vím, jak prezidentovi Pavlovi pořádně osolit cestu do Ankary tak, že do vejde do všech učebnic politologie jako příklad extrémní kohabitace,“ děl pan Bystron, zatímco jej tito dva demokratičtí politici pozorně poslouchali. „Především je prezidenta třeba zbavit vědomí. Na to je nejlepší novičok, kterým mu můžete například potřít pero, kterým bude prezident, v rozporu s mandátem, který mu dala vláda, podepisovat půjčku 70 miliard eur pro Ukrajinu.
Tento novičok vám dodám já ze spolehlivého zdroje. A jakmile prezident ztratí vědomí, máme vyhráno. Potom jej stačí zabalit do koberce, který taky mohu dodat, a v něm odnést do nějaké dobře uzamykatelné místnosti nejlépe bez oken. Tam ho dejte na zem a na břicho mu dejte těžký olověný hrnec. Pak už jen zbývá jediné, abyste mu to pořádně osolili, dát pod ten hrnec krysu, která týden nic nežrala.
Hehe, ještě bude litovat, že ho ústavní soudci, které jmenoval, poslali na summit NATO, z plných plic bude proklínat Koláře, že ho dostal na Hrad, až se ta krysa bude chtít dostat ze svého olověného vězení, hehe!“
Pan Bystron se rozesmál zvonivým smíchem a Macinka s Babišem se rozesmáli s ním, na summit NATO v Ankaře Petr Pavel skutečně nezapomene!
Karel Trčálek
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Panu prezidentovi se zachtělo být vedoucím delegace, kde nemá co dělat, protože za zahraniční politiku je odpovědná vláda a kam ho protlačil ústavní puč v režii ústavních soudců, které sám jmenoval. Vítejte v Pávkostánu!
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře