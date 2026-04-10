Paní Kateřina Lhotská jako chytrá horákyně

Prezident Pavel byl sice už třikrát na summitu NATO, ale protože je lídrem opozice, nemá na summitu co dělat, protože by nedokázal vysvětlit snížení obranných výdajů...

V redakci To je nás spousta chytrých lidí. Nejsme ale proruští, jen tleskáme všemu, co je protiukrajinské a protievropské , takže jsme především vlastenci.

Ale nejchytřejší ze všech je Káťa!

Káťa, to je u nás v redakci To hotová chytrá horákyně.

Tuhle za ní přišel Babiš s Macinkou, jak to udělat, aby na summit NATO nejel prezident Pavel, který se předtím účastnil tří summitů NATO, protože to byla taková pěkná zvyklost.

Ale k čertu se zvyklostí, když jde o blaho našich, českých lidí!

„No, jo on tam pojede, a kdoví, co všechno jim tam napovídá. My musíme snižovat obranný rozpočet, protože nás Fiala zadlužil, on vůbec nemakal, jenom žvanil a lhal, udělal z Česka spálenou zemi a my nevíme, kam dřív skočit. Já teď například musel jet na Maledivy, abych vyřešil drahou Fialu naftu. A on se tam ten Pavel zaváže, že zvýšíme výdaje na obranu, protože to chce Trump, na kterého jsem si hrál,“ povzdechl si Babiš.

„Já od Trumpa dostal dokonce pochvalu, že jsem si namazal Clintonovou,“ zapýřil se Macinka, ale pak se zaškaredil, „je to lídr opozice, i když srovnávat prezidentské a parlamentní blbost je pitomost, ale nejmenoval Turka, který všemu rozumí a každý den chodí k holiči, ministrem!“

Káťa se usmála a poradila dobře oběma, sám jsem to slyšel.

„Vy jste bývalý komunista a agent StB,“ obrátila se Káťa napřed na Babiše. „Vy můžete říct, že Pavel je zrádce, protože přísahal věrnost ČSSR, chodil do rozvědčíkovského institutu, ale pak převlékl kabát, zradil, protože působil v NATO, a teď nás zaprodává trumpovské Americe, protože chce, abychom zvýšili výdaje na obranu.“

„Bravo, Káťo jsi skvělá!“ vykřikli jsme, uneseni chytrostí Káti.

„Vy jste zase trumpista, jako my všichni tady, taky nenávidíte evropskou vrchnost, jako my,“ obrátila se Káťa zase na Macinku. „Vy můžete zasr tvrdit, že Pavel nemůže jet na summit NATO, protože má temnou komunistickou minulost, třeba jako Fico, a proto má táhnout do Moskvy, kde se učil na rozvědčíka, ne jet na summit NATO!“

„Bravo, jsi skvělá, Káťo, jsi ta nejskvělejší chytrá horákyně na světě!“ vykřikli jsme obdivem.

A tak Káťa poradila i bývalému komunistovi a agentovi StB Babišovi i antikomunistovi Macinku, jak mají vysvětlil, že Pavel tentokrát nejede na summit NATO.

Ta ženská má fakt za ušima!

Autor: Karel Trčálek | pátek 10.4.2026 17:46 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Karel Trčálek

Pět důvodů, proč by prezident Pavel neměl jet na summit NATO

Každému vzdělanému člověku musí být jasné, že pokud premiér Fialy pravidelně nabízel opozičnímu prezidentovi Zemanovi účast na summitech NATO, tak nyní nemá prezident Pavel na tuto účast žádný nárok, protože je jen hlava státu...

9.4.2026 v 9:53 | Karma: 26,25 | Přečteno: 638x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Modlí se ještě naše paní spisovatelka za Donalda Trumpa?

Naše paní spisovatelka, vášnivá obhájkyně našeho největšího básníka, se denně modlí i za nejskvělejšího amerického prezidenta, kterého poslal na tento svět sám Bůh, aby zde zařídil věčný mír, po němž paní spisovatelka tak touží...

7.4.2026 v 17:11 | Karma: 27,10 | Přečteno: 701x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Lidé se opět vrátili k Měsíci, protože Američané jsou také lidé...

Tak se Luna konečně dočkala lidské návštěvy, která se dostala do jejího gravitačního pole po mnoha a mnoha letech...

6.4.2026 v 10:47 | Karma: 18,99 | Přečteno: 314x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Kristovo zmrtvýchvstání nám dává naději na život věčný v nebeské blaženosti

A ani tomu nemusíte věřit, protože Kristovo vítězství nad smrtí je generální, to znamená všeobecné, a nikoliv selektivní v tom smyslu, že budou věčně žít jen ti, kteří v Kristovo zmrtvýchvstání uvěřili

5.4.2026 v 17:00 | Karma: 13,47 | Přečteno: 264x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Ukřižovaní Krista je nejtemnějším okamžikem v temných dějinách temného lidstva

Člověk byl stvořen k tomu, aby páchal hříchy. Proto jsou lidské dějiny temné a proto Krista k ukřižování odsoudili lidé hluboce věřící v jediného Krista...

3.4.2026 v 19:00 | Karma: 16,36 | Přečteno: 384x | Diskuse | Společnost
Karel Trčálek

  • Počet článků 3233
  • Celková karma 23,19
  • Průměrná čtenost 844x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

