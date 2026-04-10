Paní Kateřina Lhotská jako chytrá horákyně
V redakci To je nás spousta chytrých lidí. Nejsme ale proruští, jen tleskáme všemu, co je protiukrajinské a protievropské , takže jsme především vlastenci.
Ale nejchytřejší ze všech je Káťa!
Káťa, to je u nás v redakci To hotová chytrá horákyně.
Tuhle za ní přišel Babiš s Macinkou, jak to udělat, aby na summit NATO nejel prezident Pavel, který se předtím účastnil tří summitů NATO, protože to byla taková pěkná zvyklost.
Ale k čertu se zvyklostí, když jde o blaho našich, českých lidí!
„No, jo on tam pojede, a kdoví, co všechno jim tam napovídá. My musíme snižovat obranný rozpočet, protože nás Fiala zadlužil, on vůbec nemakal, jenom žvanil a lhal, udělal z Česka spálenou zemi a my nevíme, kam dřív skočit. Já teď například musel jet na Maledivy, abych vyřešil drahou Fialu naftu. A on se tam ten Pavel zaváže, že zvýšíme výdaje na obranu, protože to chce Trump, na kterého jsem si hrál,“ povzdechl si Babiš.
„Já od Trumpa dostal dokonce pochvalu, že jsem si namazal Clintonovou,“ zapýřil se Macinka, ale pak se zaškaredil, „je to lídr opozice, i když srovnávat prezidentské a parlamentní blbost je pitomost, ale nejmenoval Turka, který všemu rozumí a každý den chodí k holiči, ministrem!“
Káťa se usmála a poradila dobře oběma, sám jsem to slyšel.
„Vy jste bývalý komunista a agent StB,“ obrátila se Káťa napřed na Babiše. „Vy můžete říct, že Pavel je zrádce, protože přísahal věrnost ČSSR, chodil do rozvědčíkovského institutu, ale pak převlékl kabát, zradil, protože působil v NATO, a teď nás zaprodává trumpovské Americe, protože chce, abychom zvýšili výdaje na obranu.“
„Bravo, Káťo jsi skvělá!“ vykřikli jsme, uneseni chytrostí Káti.
„Vy jste zase trumpista, jako my všichni tady, taky nenávidíte evropskou vrchnost, jako my,“ obrátila se Káťa zase na Macinku. „Vy můžete zasr tvrdit, že Pavel nemůže jet na summit NATO, protože má temnou komunistickou minulost, třeba jako Fico, a proto má táhnout do Moskvy, kde se učil na rozvědčíka, ne jet na summit NATO!“
„Bravo, jsi skvělá, Káťo, jsi ta nejskvělejší chytrá horákyně na světě!“ vykřikli jsme obdivem.
A tak Káťa poradila i bývalému komunistovi a agentovi StB Babišovi i antikomunistovi Macinku, jak mají vysvětlil, že Pavel tentokrát nejede na summit NATO.
Ta ženská má fakt za ušima!
Karel Trčálek
Pět důvodů, proč by prezident Pavel neměl jet na summit NATO
Každému vzdělanému člověku musí být jasné, že pokud premiér Fialy pravidelně nabízel opozičnímu prezidentovi Zemanovi účast na summitech NATO, tak nyní nemá prezident Pavel na tuto účast žádný nárok, protože je jen hlava státu...
Karel Trčálek
Modlí se ještě naše paní spisovatelka za Donalda Trumpa?
Naše paní spisovatelka, vášnivá obhájkyně našeho největšího básníka, se denně modlí i za nejskvělejšího amerického prezidenta, kterého poslal na tento svět sám Bůh, aby zde zařídil věčný mír, po němž paní spisovatelka tak touží...
Karel Trčálek
Lidé se opět vrátili k Měsíci, protože Američané jsou také lidé...
Tak se Luna konečně dočkala lidské návštěvy, která se dostala do jejího gravitačního pole po mnoha a mnoha letech...
Karel Trčálek
Kristovo zmrtvýchvstání nám dává naději na život věčný v nebeské blaženosti
A ani tomu nemusíte věřit, protože Kristovo vítězství nad smrtí je generální, to znamená všeobecné, a nikoliv selektivní v tom smyslu, že budou věčně žít jen ti, kteří v Kristovo zmrtvýchvstání uvěřili
Karel Trčálek
Ukřižovaní Krista je nejtemnějším okamžikem v temných dějinách temného lidstva
Člověk byl stvořen k tomu, aby páchal hříchy. Proto jsou lidské dějiny temné a proto Krista k ukřižování odsoudili lidé hluboce věřící v jediného Krista...
|Další články autora
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Lidé si mohou prohlédnout běžně nepřístupnou Thonetovu vilu v Koryčanech
Zájemci si mohou ode dneška prohlédnout Thonetovu vilu v Koryčanech na Kroměřížsku vyzdobenou...
U Petřin se srazila tramvaj s autem, kvůli jiné nehodě nejezdila i část metra B
Dvě mimořádné události zkomplikovaly v pátek odpoledne dopravu v Praze. U zastávky Petřiny se...
Spor o dotaci pro festival Jeden svět. Nejdřív jen půlka, pak slíbená částka
V nečekanou přestřelku se na březnovém jednání českobudějovického zastupitelstva stočilo...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře