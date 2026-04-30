Paní K. Lhotská by si měla líp hlídat Donalda Trumpa

Donalda Trumpa by si měli líp hlídat. Ne, nemyslím jeho ochranku, myslím naše lidi s červenými kšiltovkami na svých roztomilých hlavinkách...

Káťa seděla ve redakci Deníku To a bedlivě poslouchala šéfredaktora soudruha Stoniše.

„Musíme si to tady v redakci bedlivě hlídat. Zkrátka a dobře musíme být ve střehu, musíme stát na stráži ve dne v noci, musíme být bdělí a ostražití!“ kladl soudruh Stoniš na srdce všem přítomným.

„Myslí, že to tady máme hlídat před Pavlem nebo evropskou vrchností?“ zeptala se Káťa a spravila si červenou kšiltovku, která ji sklouzla na stranu.

„Ne, před Pavlem ne. Ani evropskou vrchností. Musíme si to tady hlídat před Trumpem,“ vysvětlil soudruh Stoniš.

„Před Trumpem?“ podivila se Káťa. „Proč bychom si to tady měli hlídat před Trumpem?“

„Aby nám to tady celé nepodpálil, kdyby dostal nápad, že složí píseň o zkáze našeho skvělého Deníku To,“ odpověděl soudruh Stoniš a dodal. „Něco jako Smoke on the Water, jen by to nebylo od Deep Purple, ale od Trumpa.“

A od té chvíle je Káťa ve střehu, oka nezamhouří, ale ne kvůli Pavlovi, nebo evropské vrchnosti, ale kvůli Trumpovi, aby nepodpálil redakci deníku TO, protože být novinářem v Deníku To je velmi nebezpečné povolání a taky proto, že by to byl konec jedné civilizace...

Autor: Karel Trčálek | čtvrtek 30.4.2026 20:44 | karma článku: 9,29 | přečteno: 56x

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Karel Trčálek

  • Počet článků 3245
  • Celková karma 23,58
  • Průměrná čtenost 844x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

