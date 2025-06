Pane plukovníku Foltýne, okamžitě se mi omluvte se mi, jinak vás vyzvu na čestný souboj

Ne, já opravdu nejsem žádná svině, jak se mi snaží podsunout plukovník Foltýn jen proto, že uznávám svaté právo Ruska na obranu před terorismem!

Symbolicky na Mezinárodní den dětí Ukrajina zcela bezprecedentně vyhrotila svoji útočnou válku, kterou vede proti Rusku, když bez jakéhokoliv předchozího varování (natož vyhlášení války!) zničila ruské strategické bombardéry, jež nejenže mírumilovně spočívaly na letištích, ale jež se už ani nevyrábějí (a já se ptám, pokud by Rusko skutečně chtělo válku, tak by nevyrábělo bombardéry?).

Ano, právě když všichni mírumilovně slavili Mezinárodní den dětí se vším všudy, co k tomu patří, podnikla Ukrajina teroristický útok, jenž přivedl svět na pokraj třetí světové války, která by náš spálila a zničila, zkrátka a dobře vrhla by jej do doby kamenné!

„A to co chceme? Skutečně to chceme, abychom se kvůli ukrajinským teroristům, kteří ničí Rusku jeho strategické bombardéry, ocitli zase v době kamenné?“ ptám se.

Já teda ne, a proto rozhodně odsuzuji tento teroristický čin Ukrajiny spolu s našimi předními politiky jako je např. Jiří Paroubek, Jindřich Rajchl, Zuzana Majerová, prof. Václav Klaus či Jiří Kobza.

Každý rozumný člověk totiž chápe, že Rusko, jehož návrh na třídenní příměří Ukrajina odmítla, si něco takového pochopitelně nenechá líbit.

Nebo vám by se líbilo, kdyby vám někdo vlezl do baráku a tam vám všechno rozmlátil pod záminkou, že ho ohrožujete?

Určitě by se vám to nelíbilo, a pochopitelně se to nelíbí ani Rusku!

Pokud Rusko nechce, aby ho Ukrajina i nadále takto terorizovala, musí proti Ukrajině rázně zakročit, to musí pochopit každý, kdo má ve své kotrbě jen špetku zdravého selského rozumu.

Takže, když dnes v noci podniklo Rusko mohutný vzdušný útok na ukrajinská města, cítil jsem, a jistě nejen já, velké zadostiučinění.

Rusko tím jasně vzkazuje Ukrajině: „Nechcete mír, chcete válku? Dobrá, máte ji mít!“

A ty řeči, že Rusko útočí na civilní cíle si, prosím pěkně, nechte laskavě od cesty, protože s teroristy se prostě nevyjednává!

Mám proto velkou radost z dnešního ruského úderu na ukrajinská města, protože jiná cesta k míru, po kterém toužíme všichni my, dobří lidé, kteří už máme dost toho, co u nás vyvádí čtyřdemolice, včetně zavádění 72 pohlaví, evidentně nevede.

„Bravo Rusko, bravo, prezidente Putine, tleskám vám za vaši odvahu!“ oceňuji rozhodnost ruské odpovědi na ukrajinský terorismus, a je to jen čistě zásluha Ruska a prezidenta Putina, že ještě nevypukla třetí světová válka, a Rusko nepoužilo své jaderné zbraně, které by vmžiku zničily svět, ačkoliv má k tomu, obklíčeno NATO ze všech stran, plné a především svaté právo.

A teď si představte, že mne nějaký, nikým nezvolený plukovník Foltýn, nazve sviní jen kvůli tomu, že uznávám právo Ruska na obranu před ukrajinským terorismem, a že proto tleskám dnešnímu ruskému vzdušnému úderu na ukrajinská města, kterému musí tleskat každý čestný a poctivý člověk.

„Ne, vážený pane plukovníku Foltýne! Já nejsem svině, protože hájím právo Ruska na obranu, jako budu vždy hájit právo každému, aby se bránil terorismu! Svině je tady úplně někdo jiný a hádejte kdo!“ vzkazuji nikým nevolenému plukovníkovi Foltýnovi a jdu si přečíst čtyři nové řetězové e-maily, které mi přišly mezitím, co jsem psal tento článek.