Pan Nožička se už konečně dočká vytouženého návratu ruských sportovců
Vladimir Vladimirovič Putin se tvářil vážně. Aby taky ne, protože člověk, který řeší vážný problém se většinou tváří vážně. A Vladimir Vladimirovič Putin řešil vážný problém, protože člověk jako je Vladimir Vladimirovič Putin, řeší zpravidla jen vážné problémy.
I generál Surovikin se tvářil vážně. Aby taky ne, protože jej Vladimir Vladimirovič Putin pověřil řešením vážného problému.
„Máte mírový plán, jenž má napomoci návratu ruských sportovců na světová sportoviště, hotový, generále? Víte, jak mi na ruských sportovcích záleží, vždyť jsem jeden z nich,“ otázal se Vladimir Vladimirovič.
„Mírový plán, vedoucí k ukončení války a tedy i k návratu ruských sportovců na světová sportoviště, je hotov, můj Vůdče!“ odpověděl hrdě generál Surovikin.
„Nuže, jaký je váš mírový plán pro návrat ruských sportovců na světová sportoviště, generále?“ otázal se Vladimir Vladimirovič Putin.
„Můj mírový plán, který umožní ruským sportovcům návrat na světová kolbiště, je vlastně docela jednoduchý,“ odpověděl generál Surovikin a pustil se do vysvětlování svého mírového plánu, „je vlastně docela jednoduchý, protože vychází z našich ruských tradic a proto jsem při jeho vypracování vlastně ani nemusel přemýšlet.
Jde o to, že my, Rusové, vítězíme především díky zimě. To je třeba si uvědomit a já si to, díkybohu, uvědomil. Blíží se zima a tak je třeba zimu využít. A jak využijeme zimu v náš, ruský prospěch? Tak, že na Ukrajině, jejíž existence brání ruským sportovcům v návratu na světová sportoviště, prostě v zimě všechno rozbombardujeme.
Udělali jsme to v Čečně, udělali jsme to v Sýrii, proč bychom to neudělali na Ukrajině?
Prostě uděláme Ukrajinu neobyvatelnou, zničíme tam všechno, co se tam zničit dá, aby tam lidi mrzli a hladověli jako v Česku za Fijaly a konečně bude mír a ruští sportovci se vrátí na světová sportoviště.“
„A zničíme ukrajinským fašistům opravdu všechno?“ strachoval se Vladimir Vladimirovič Putin.
„Zničíme opravdu všechno. My, Rusové, zničíme vždy úplně všechno. Zničili jsme si Rusko, zničíme i Ukrajinu. Raket na to máme dost a to díky vaši moudrosti, můj Vůdče, protože jste byl tak prozíravý a dával jste 5% HDP na obranu, takže teď máme tolik raket, že jimi můžeme zničit co chceme,“ usmál se generál Surovikin.
„To ne my, to Západ zničil Ukrajinu, když ji podporoval v boji proti Rusku,“ řekl vážně Vladimir Vladimirovič Putin a pokračoval. „Váš mírový plán vypadá skvěle. Jestli nepřinese mír, tak abdikuji, vzdám se své prezidentské funkce a odjedu na Slovensko lovit medvědy.
Polní maršál Horner váš mírový plán viděl?“
„Ano, viděl. Moc se mu líbí, pochválil mě, že o míru je třeba vyjednávat a naprosto zničená a zdevastovaná infrastruktura, vinou Západu hladovějící a mrznoucí lidé jsou podle něho dobrý vyjednávací argument.“
„I mně se váš mírový plán líbí. Nařizuji vám, abyste jej neodkladně provedl a zničil na Ukrajině všechno, co tam zničit lze, aby se mohli ruští sportovci vrátit na světová sportoviště,“ přikázal Vladimir Vladimirovič Putin a usmál. „A teď bychom si mohli jít zahrát gorodky, co říkáte, generále? Minule jste mne porazil, rád bych vám tu porážku vrátil, úplně mě svrbí ruce.“
„Pojďme, můj Vůdče. Gorodky jsou takové typicky ruská hra. Napřed se něco postaví a pak se to rozboří na cimprcampr, a ten, kdo toho rozboří nejvíc, ten vyhrál!“ usmál se generál Surovikin a přátelsky plácl Vladimira Vladimiroviče Putina po zádech. „Něco mi říká, že dnes mám svůj den. A když mám svůj den, jsem v gorodkách neporazitelný. Dostanete v gorodkách zase pořádný výprask, můj Vůdče.“
„To se ještě uvidí, generále! Natrhnu ti zadnici jako Babiš Grolichovi!“ zasmál se Vladimir Vladimirovič Putin a oba muži vyběhli ven z podzemního bunkru, aby si to rozdali, v čestném souboji muž proti muž v gorodkách...
zdroj: iDnes.cz Ukrajině došly patrioty. Rusko chce zemi v průběhu zimy definitivně rozdrtit - iDNES.cz
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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