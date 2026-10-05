Pan Lubor Petrzalka si v diskuzích neustále stěžuje na šikanu a teror ze strany lepševiků
Je to až s nepochopením, že ještě dnes, když už i SPD prokázala naprostou schopnost moudře vládnout naši zemi, se musíme stále dnes a denně a setkávat se zvěrstvy, jež páchají na našich poctivých lidech lepšolidé, neboli lepševici, kteří chtějí svrhnout náš demokratický režim za účelem jednak opětovného nastolení Fyjalovy diktatury, jednak za účelem zachování poplatků za Českou televizi, jednak za účelem zavlečení naší země do války s Ruskem a v neposlední řadě za účelem opětovného okradení důchodců.
Nedaleko mého domova nachází se skála, dobře viditelné ze všech směrů, protože se pne do výše několika desítek metrů nad okolním terénem. Denně se kolem této skály procházím, jelikož zde vede naučná stezka, nedávno otevřená, s názvem Úspěchy Babišovy vlády, která všechny ty, kdož po ní kráčejí, docela nenásilnou a krajně poutavou formou seznamuje prostřednictvím informačních tabulí s tím, co všechno opozice dělá, aby úspěchů Babišovy vlády bylo co nejméně.
A každým dnem musím přihlížet děsivé a hrůzné scéně, kterou mají na svědomí právě lepšolidé, neboli lepševici.
Každým den totiž, když jdu docela náhodou, stejně jako bývalý komunista doc. Ševčík, vidím na této skále řetězy přikovaného pana Lubora Petrzalku, k němuž právě přilétá obrovské káně lesní, aby mu z těla vyrvalo játra, protože pan Lubor Petrzelka je jedním z těch, kteří přinášejí našim lidem světlo pravdy a levný ruský oheň, u kterého se lidé mohou hřát.
V tu chvíli se rozběhnu, co mi síly a dech, stačí, popadnu žulové dlažební kostky, které jsou pokaždé u úpatí skály úhledně složeny, a začnu je házet po káněti.
„Jedeš, ty prevíte lepševický!“ křičím, co mi hrdlo stačí a snažím se trefit ptáka žulovou kostkou do hlavy, tak dlouho, dokud se mi káně nepodaří od nebohého pana Petrzalky odehnat.
Když je káně konečně pryč, vytáhnu flexu, kterou jsem si koupil v Lidku, a přeříznu železné řetězy, kterými je pan Petrzalka ke skále připoután.
„Děkuji vám, moc a moc. Už mi ta potvora ta játra skoro vyrvala,“ děkuje mi dojatě pan Petrzalka.
„Není zač,“ odpovím s úsměvem, ale pak přísně řeknu, „že vy jste chtěl zase lepševikům odpustit za to, že vás pořád šikanují a terorizují? Je tak?“
„Ano, chtěl jsem jim odpustit. Víte, my, naši lidé jsme už takoví, nechceme šířit ve společnosti nenávist, a tak odpouštíme každému, kdo nás ožebračil, kdo nás zatáhl do třetí světové války, kdo nám lže, kdo nás šikanuje a kdo nás terorizuje,“ provinile se přizná pan Lubor Petrzalka.
„Chtěl jste jim odpustit, že vás šikanují a terorizují, a oni vás zase přikovali ke skále jako Promethea!“ kroutím hlavou, ale pak se na pana Petrzalku obořím. „Kolikrát jsem vám to říkal, pane Petrzalko, že nesmíte nic lepševikům odpouštět, protože si to vyloží jako vaši slabost a začnou vás ještě víc šikanovat!
Vy jim odpustíte, ale myslíte, že oni to pochopí?
Prdlajs to pochopí!
Lepševici nikdy nic nepochopí, jsou to válečnou propagandou zmasírovaní chudáčci s mentalitou nadšeného bolševika, kteří věří jediné pravdě, kterou hlásá Česká televize!
Proto vás budou pořád šikanovat a terorizovat, proto vám budou pořád nadávat do ruských krys.
Nadávají vám přece do ruských krys. Je tak?“
„Je tak. Nadávají mi do ruských krys,“ připustil neochotně pan Petrzalka.
„Tak vidíte sám. Nadávají vám do ruských krys jen proto, že považujete evakuaci sirotků z dětských domovů na území, které okupuje Ukrajina, do Ruska, kde jsou v bezpečí, protože se tak už nenacházejí v bojové zóně, za chvályhodné humanitární gesto.
A vy chcete lepševikům odpustit!“
„Když já už jsem takovej! Všichni naši lidi jsou takoví, že nenávidí tu lepševickou nenávist a nejlepší lék na nenávist, jak učí Babiš, je odpuštění,“ hlesne pan Petrzalka a já vím, že až půjdu na druhý den okolo skály, zase ho tam uvidím přikovaného lepševiky…
P.S. To ovšem není jediný příklad lepševického teroru a šikany. Každý den mi jeden známý ze Slavičína posílá řetězový e-mail, jak u nich zase chtěli lepševici ukřižovat jednu spisovatelku za to, že prohlašuje Jaromíra Nohavicu za největšího básníka, a že by se jim to i podařilo, kdyby tu lepševickou chátru na poslední chvíli nerozehnal svým okovaným čakanem...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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