Pan Horner prožívá dny deprese z toho, že na Ukrajině jsou pořád ještě fašisté
Už téměř čtyři roky prožívám dny deprese.
Ta deprese začala právě tehdy, kdy se Rusko začalo bránit vojenské agresi západu prostřednictvím speciální vojenské operace.
Každý den z těchto čtyř let čekám, že to zběsilé zabíjení Slovanů skončí a ono se pořád nekončí, pořád trvá.
Každý den vstanu a běžím si přečíst, co nového a každý den není nového nic.
„Ještě to neskončilo, ještě Ukrajinu nezničili, ještě mír! Proč nesrovnají Kyjev ze zemí, proč jednají s fašisty jako v rukavičkách, proč jim pořád dávají šanci na kapitulaci, když jasně vidí, že fašisti nejsou ochotni jednat o míru!“ naříkám a kroutím nechápavě hlavou nad ruskou shovívavostí, nad ruskou velkorysostí, kterou Rusové projevují vůči fašistům, kteří přinejmenším od roku 2014 vedou proti Rusku agresivní válku.
A z toho mám depresi, z této ruské humánnosti.
Ukrajina už měla být dávno zničena, aby nás Anglosasové neposílali umírat do války, kterou nechceme, za jejich zájmy!
A Rusko bere ohledy na civilní obyvatelstvo, které je ovšem prolezlé fašistickou ideologií a nenávistí právě k Rusku, světové neporazitelné velmoci.
A tak se každý den utápím v depresi, protože Ukrajina ještě nebyla zničena a zabíjení nevinných lidí proto stále trvá.
Ale i na moji depresi je lék.
Pořádný jaderný úder na fašisty je to, co by mi vrátilo spokojený úsměv do mé tváře, žádné slitování s nimi, ať mám zase radost ze života, protože se skončí to odporné vraždění!
Karel Trčálek
Pouťové oslavy 17. listopadu jedné paní spisovatelky
Glosa, která stihla vyjít. Vzpomínky na oslavy 17. listopadu, které se nám zvrhly. A pochvala jedné paní spisovatelky...
Karel Trčálek
Šikana Andreje Babiše kvůli jeho údajnému střetu zájmů je nedůstojná a škodí naši zemi!
Bůhví, proč vítěz voleb, hnutí ANO, nedokáže na post premiéra na místo Babiše nabídnout někoho fundovanějšího a schopnějšího...
Karel Trčálek
Lepšolidé už zase plivou na F. Turka za to, že řekl pravdu o 17. listopadu 1989!
Věřím tomu, že Filip Turek dobře ví, co říká, když tvrdí, že 17. listopad 1989 byl řízený KGB, pro kterou jako agent pracoval i Václav Klaus v její rezidentuře kryté jako Prognostický ústav...
Karel Trčálek
Dva bývalí komunisté. Proč se dnes na jednoho píská a druhému se tleská?
Taky to nechápu! Místo toho, aby se pískalo na převlékače kabátů, tak se mu tleská. A na toho, který nám vrátí všechno, o co nás okradl Fiala, se píská!!!
Karel Trčálek
Z čeho jedí v Institutu Václava Klause? Z talířů, nebo z korýtek?
Žádnej princ už není, musíš tam jít sám. To zpíval Jiří Schelinger v úspěšné cover verzi slavného hitu Deep Purple Soldier Of Fortune. Ale my máme naštěstí nejen Václava Klause, ale rovnou celý Institut Václava Klause!
|Další články autora
- Počet článků 3148
- Celková karma 22,46
- Průměrná čtenost 850x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře