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P. Macinka požadoval po ruské velvyslankyni okamžité ukončení války na Ukrajině

Války, a už vůbec ne války proti neporazitelnému Rusku, ovšem nelze většinou ukončit takovýmito směšnými ultimáty té válčící straně, která neochvějně vítězí a kráčí vpřed!

Petr Macinka byl k ruské velvyslankyni, nebohé paní Anně tvrdý tak, jak jen může být muž tvrdý k ženě.

Nejenže ji nepřivítal chlebem a solí, jak by se slušelo na slovanské bratry a sestry, ani ji nepolíbil napřed na jednu a pak na druhou tvář, ale okamžitě se na ni obořil.

„Žádám vás, milá paní beze jména, abyste okamžitě ukončili speciální třídenní operaci, kterou zcela lživě nazýváte válkou!“ hřímal Petr Macinka, jako by měl projev na folklórním festivalu ve Strážnici, „Rusko musí okamžitě obnovit svou sféru vlivu, musí se stát světovou velmocí!

Jen tak bude odstraněna příčina války, kterou je touha porazit Rusko a špatná politika Západu vůči Rusku, přesně tak, jak tuto skutečnou příčinu války na Ukrajině odhalil a ve svých mnohých knihách naprosto zcela přesně popsal prof. Václav Klaus, držitel Puškinovy ceny za šíření přátelství a míru mezi národy.

Dokud nesplníte tento náš požadavek, abyste okamžitě obnovili svou sféru vlivu a stali se opět světovou velmocí a tím zajistili mír pro nás i pro budoucí generace, budu vás totálně ignorovat!“

Nebohá paní Anna chtěla Petra Macinku ujistit, že tomu tak určitě bude, že Rusko okamžitě splní tyto požadavky nutné pro dosažení míru. Ale rozrušením ze sebe nedokázala vypravit ani slovo a tak se ani nerozloučila, když ji Turek poměrně hrubě vyváděl z kanceláře Petra Macinky, aby ji posadil do svého černého auta a odvezl na Strahov, chtěje se paní Anně v tamních zatáčkách pochlubit svým řidičským uměním...

Autor: Karel Trčálek | čtvrtek 23.7.2026 10:00 | karma článku: 0 | přečteno: 50x

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Karel Trčálek

  • Počet článků 3310
  • Celková karma 22,92
  • Průměrná čtenost 838x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

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