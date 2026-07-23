P. Macinka požadoval po ruské velvyslankyni okamžité ukončení války na Ukrajině
Petr Macinka byl k ruské velvyslankyni, nebohé paní Anně tvrdý tak, jak jen může být muž tvrdý k ženě.
Nejenže ji nepřivítal chlebem a solí, jak by se slušelo na slovanské bratry a sestry, ani ji nepolíbil napřed na jednu a pak na druhou tvář, ale okamžitě se na ni obořil.
„Žádám vás, milá paní beze jména, abyste okamžitě ukončili speciální třídenní operaci, kterou zcela lživě nazýváte válkou!“ hřímal Petr Macinka, jako by měl projev na folklórním festivalu ve Strážnici, „Rusko musí okamžitě obnovit svou sféru vlivu, musí se stát světovou velmocí!
Jen tak bude odstraněna příčina války, kterou je touha porazit Rusko a špatná politika Západu vůči Rusku, přesně tak, jak tuto skutečnou příčinu války na Ukrajině odhalil a ve svých mnohých knihách naprosto zcela přesně popsal prof. Václav Klaus, držitel Puškinovy ceny za šíření přátelství a míru mezi národy.
Dokud nesplníte tento náš požadavek, abyste okamžitě obnovili svou sféru vlivu a stali se opět světovou velmocí a tím zajistili mír pro nás i pro budoucí generace, budu vás totálně ignorovat!“
Nebohá paní Anna chtěla Petra Macinku ujistit, že tomu tak určitě bude, že Rusko okamžitě splní tyto požadavky nutné pro dosažení míru. Ale rozrušením ze sebe nedokázala vypravit ani slovo a tak se ani nerozloučila, když ji Turek poměrně hrubě vyváděl z kanceláře Petra Macinky, aby ji posadil do svého černého auta a odvezl na Strahov, chtěje se paní Anně v tamních zatáčkách pochlubit svým řidičským uměním...
Karel Trčálek
Duchovní slovo z periferie. Vše, co odporuje učení Bible, je blud a fantasmagorie
Bible je neomylná, a tak jsou neomylní i ti, kteří věří, že je Bible neomylná. Tedy s výjimkou Jana Husa, který se mýlil, jak mu bylo dokázáno v Kostnici křesťanskými učenci, kteří hájili učení Bible proti Husovým bludům
Karel Trčálek
Stop sexualizaci atletek, Evropská unie chce, aby sportovkyně závodily ve skafandrech
Evropská unie vydala nařízení zakazující televizím zabírat při sportovních přenosech zadečky sportovkyň. A přitom na ženském sportu jsou nejzajímavější právě jisté tělesné partie sportovkyň...
Karel Trčálek
Duchovní slovo z periferie. Druhý příchod Krista
Samozřejmě, že i zde, na periferii, je Bůh přítomen. A je to Bůh mnohem upřímnější než tam někde v samotném centru zbožnosti, kde se biblické učení uctívá víc než samotný Bůh...
Karel Trčálek
Protože Babiš odmítnutím schůzek porušuje Ústavu, měl by zasáhnout Ústavní soud!
Babiš ovšem žádnou Ústavu neporušuje. Za zahraniční politiku je, jako svrchovaný premiér, zodpovědný výlučně on, takže nepotřebuje s nikým nic koordinovat
Karel Trčálek
Proč Ježíš nenapsal žádnou knihu - odpověď Tvrdoňové
Ježíš nenapsal žádnou knihu, protože před ním už byla napsána Kniha knih a tedy bylo zbytečně psát ještě nějakou další knihu, která by tuto Knihu knih jen znevažovala...
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Populární Fryč prodal antikvariát. Knižní trh je dnes velmi křehký, říká jednatelka
Knihkupectví a antikvariát Fryč už více než tři dekády neodmyslitelně patří k centru Liberce. Od...
Výstavba na Smíchovském nádraží zdárně pokračuje. Pět nových kolejí u dvou nových nástupišť bude na...
Hradčany
Pohled na Prahu, který se hned tak neomrzí
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3310
- Celková karma 22,92
- Průměrná čtenost 838x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře