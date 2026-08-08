Otevřený dopis poslanci panu Filipu Turkovi s naléhavou prosbou o pomoc v dobré věci
Vážený pane poslanče a vládní zmocněnče pro Green deal, který momentálně dáváte tuto svoji funkci k dispozici, vážený pane Filipe Turku,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc v naléhavé věci, která nesnese odkladu a která je bezesporu dobrým skutkem, kterých jste, pane poslanče, už vykonal ohromnou spoustu. A proto věřím, že s radostí vykonáte i tento dobrý skutek, protože to máte prostě už ve své přátelské a dobrosrdečné povaze.
O co jde, pane poslanče?
Jde o to, že jsem v těchto letních dnech navštívil spolu se svojí ženou Prahu. Napřed jsme se byli podívat na náměstí I.P. Pavlova, abychom na vlastní oči viděli křižovatku, kde jste pohotovým manévrem, jenž plně dokládá vaše řidičské mistrovství, zachránil život bláznovi, který Vás chtěl sejmout a proto Vám schválně vjel do protisměru, aby potom neprojevil vůči Vám špetku vděku, ba právě naopak.
„Kdyby šel do basy na pět roků za obecné ohrožení, taky by se nikdo nemohl divit,“ řekla manželka na adresu toho houkajícího šílence.
Z Pavláku, jak říkáte vy v Praze, my sme Morávaci ze Strážnice, jsme se vypravili do pražské zoo. Ženě se nejvíc líbilo v pavilónu opic.
„Podívej, tato, ten vypadá úplně jako Turek, ale Turek nemá tak inteligentní výraz!“ byla žena úplně nadšená z jednoho paviána, tzv. alfa samce.
Uznávám, že to nebylo právě nejvhodnější vyjádření, mohla žena místo toho říct, že pavián sice vypadá jako Vy, ale že Vy máte, na rozdíl od toho paviána, tmavé zrcadlové brýle a hranatější obličej, nebo něco v tom duchu. Ale jinak vám žena fandí a na folklórním festivalu sice pískala, ale nepískala ani na pana Klempíře, ani na pana Macinku. Ale naopak, pískala na vetřelce z Milionu chvilek, kteří na výše uvedené státní funkcionáře pískali za mrzký peníz a tak nám zkazili zážitek z vystoupení folklórních souborů.
Z pavilónu opic jsme odcházeli tedy nanejvýš spokojení, ale to co jsme viděli potom, se do nás hluboce vepsalo.
„Tato, podivaj sa, šak oni sú na umřítí!“ vykřikla moje žena, když jsme přišli k pavilonu ledních medvědů.
A měla pravdu!
V tom hicu, který byl, byla ta nebohá zvířata opravdu na umřítí.
Informovali jsme se hned u nejbližšího zřízence, proč jsou ta zvířata tak týrána, proč nemají v takových vedrech k dispozici krytý klimatizovaný výběh, v němž by byla stabilně udržovaná teplota těsně nad nulou.
„To víte, že by to bylo skvělý. Ale nejsou prachy,“ odpověděl nám zřízenec.
A tak nás, pane poslanče a vládní zmocněnče, napadlo, že se musíme obrátit na Vás a poprosit Vás o to, abyste využil svého vlivu a zasadil se o stavbu klimatizovaného výběhu pro lední medvědy, kterým je v těchto hicoch opravdu na umřítí.
Váš srdečný vztah s panem miliardářem Chladem, který kdysi byl v KSČ, aby mohl prodávat digitálky, je dobře známý. Poproste, prosím, svého přítele pana Chlada, aby dostál svému jménu a přispěl finančně na výstavbu tohoto klimatizovaného výběhu.
Svým dílem může samozřejmě přispět i stát. Jsem přesvědčen, že pokud použijete ty správné páky, budou i Vaši vládní koaliční partneři souhlasit s tím, aby se stát podílel na výstavbě tohoto výběhu. Určitě bude stačit, když předsedům bratrských koaličních stran dáte nůž na krk a pohrozíte jim, že když neschválí miliardy na klimatizovaný výběh pro lední medvědy, tak si sami půjdou sednout do chládku.
A peníze se jistě najdou. Můžou se vzít neziskovkám, které pracují proti zájmům státu a jsou financovány ze zahraničí, můžou se zrušit česká centra v zahraničí, nebo se na výstavbu můžou použít peníze určené původně pro strážnický folklórní festival, kde sa stejně jen chlašče, šak to vidíme sami na sobě, že nám nejde o žádný folklór.
Jestliže se pan premiér Babiš zaslouží o rychlobruslařskou halu pro Martinu Sáblíkovou, která skončila kariéru, tak Vy se zase, pane poslanče, zasloužíte o klimatizovaný výběh pro lední medvědy v pražské zoo.
Nikoho proto jistě nepobouří, když se na tomto klimatizovaném výběhu, v němž se ledním medvědům dostane takřka přirozeného životního prostředí, bude vyjímat velký, i z vrtulníku dobře čitelný nápis: „MOTORISTÉ SOBĚ!“
Za sebe, i za lední medvědy Vám, pane poslanče a vládní zmocněnče předem děkujeme za kladné vyřízení naší prosby.
S pozdravem
Karel Trčálek se ženou, autentičtí voliči MOTORISTŮ SOBĚ
Karel Trčálek
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