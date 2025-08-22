Otevřený dopis panu D. Sterzikovi s prosbou o záchranu českého národa a naší vlasti

Západ se nás snaží zlikvidovat za každou cenu. Ale my se nevzdáváme, protože víme, že nás starší slovanský bratr je neporazitelný a jeho okupace naší vlasti bude pro nás vysvobození ze žaláře národů!

Mám ve svém srdci Vlast a nic než Vlast.

Vlast je mi nadevšechno, i nad Zeměkouli (ačkoliv Země je ve skutečnosti placatá a Zeměkoule je podvod, který má zajistit libtardům vítězství v ukradených volbách) a proto již nemohu snášet totální likvidaci naší Vlasti, kterou nařídil Brusel a kterou na jeho příkaz provádí naše kolaborantská vláda, protože přes naši krásnou zemi (do níž jsme přišli poté, co nás předkové našich slovanských ruských bratrů a sester vyhnali z naší pravlasti na březích Volhy) má vést intergalaktická dálnice vybudovaná obchodními řetězci za účelem dovozu obilí z Ukrajiny (což navíc zlikviduje i naše zemědělce, kteří jsou se svým selským rozumem a se zásobami chlévské mrvy solí naší země)!

Proto se tímto otevřeným dopisem obracím na pana Daniela Sterzika (vlastním jménem Chaim Sterzig), aby napsal a odeslal zvací dopis pro naše slovanské a asijské bratry (protože v Rusku, zemi zaslíbené, jsou všichni lidí bratry) s prosbou o jejich pomoc a následnou okupaci, protože ta je naší jedinou nadějí a záchranou.

Obsah mého otevřeného dopisu panu Danielovi Sterzikovi (vlastním jménem Chaim Sterzig) je následující: „Vážený pane Sterziku (vlastním jménem Chaim Sterzigu), jsem zděšen tím, jak nynější vládnoucí soldateska přepisuje naše národní dějiny, naši historii!

Nikde se nepíše o tom, že v srpnu 1969 stály na našich západních hranicích stovky divizí NATO, jejichž hrdlořezové měli na třicáté výročí Mnichovské dohody, (kdy nás Západ zaprodal výměnou za pofiderní mír, když nás naši vlastní váleční štváči chtěli zatáhnout do druhé světové války a proto schválně provokovali Německo výstavbou opevnění, zbrojením a mobilizacemi), vtrhnout do naší země a proměnit ji doslova ve spálenou zemi!

Jen včasná bratrská pomoc tomu dokázala zabránit!

Světové liberální elity nám zamlčují, že nebýt srpnové okupace, už dávno bychom jako národ neexistovali, odvlečeni do západního Německa na otrocké práce v tamějších automobilkách a to jen v tom lepším případě!

Bratrský Sovětský svaz nám v srpnu 1968, jako už tolikrát předtím, zachránil nejen naši existenci (byli to nevolníci vyslaní ruským carem a vyzbrojení cepy na pomoc husitskému revolučnímu hnutí, kteří významným dílem přispěli k vítěznému tažení husitů, to nám tzv. historikové taky zamlčují), ale následná okupace odstartovala i náš prudký hospodářský rozvoj, když jsme levnou elektřinou zásobovali všechny země RVHP a vyráběli tanky pro celou Varšavskou smlouvu a půlku Afriky!

Ale to všechno nynější zločinný režim po Listopadu 1989 zlikvidoval a my žijeme div ne jako zvířata v zemljankách. V roce 2021 byli u mě na návštěvě známí z jedné vesnice za Uralem.

Měl byste, pane Danieli Sterziku (vlastním jménem Chaime Sterzigu), vidět ty jejich udivené obličeje, když viděli tu bídu, v jaké tady u nás žijeme!

Nedokázal jsem jim vysvětlit, proč u nás na vesnici nemáme asfaltovou cestu, proč si musíme kupovat předražené brambory v hytlermarketech, nedokázal jsem jim vysvětlit, jak jsme si u nás mohli zvolit vládu, která nás uvrhla do takové fyzické bídy a mravní špíny!

Mnohokrát mě tito známí zvali, abych k nim přijel, že se u nich za Uralem budu mít líp než tady, ale já jsem odmítl.

Kdo by tu zůstal, kdybychom my, poctiví lidé, z jejichž práce tento stát žije, odjeli někam za Ural?

Zůstali by tady jen libtardi, zůstaly by tady jen bojůvky Fialajugend!

Ale všeho do času!

Teror, kterým se nynější vláda udržuje u moci, už překročil všechny myslitelné meze a navíc se chystá velký volební podvod!

Známí, kteří žijí za Uralem, mě zvali k sobě. Teď nastal správný čas, abychom je pozvali my k nám, protože oni jsou naší jedinou nadějí, stejně jako v roce 1968!

Proto se na vás, pane Danieli Sterziku (vlastním jménem Chaime Sterzigu) obracím jménem všech lidí, kterým ještě Vlast nezahynula ve jejich srdcích.

Napište, prosím, zvací dopis, a pošlete jej na kompetentní místa, už jen okupace nás může zachránit před totální zkázou!

Poproste, prosím, naše bratry o pomoc. Ale už ne ty ukrajinské, protože to jsou fašisti, ale ruské, ty skutečné bratry, ať nás sevřou ve své náruči a tak ochrání před Západem, který nás chce zničit, který se chce zmocnit našeho průmyslu, aby mohl vyrábět zbraně na vraždění Slovanů, který nám místo levných škodovek a žigulíkú vnutil předražené mercedesy, bavoráky a audiny!

Pozvěte, pane Danieli Sterziku (vlastním jménem Chaime Sterzigu), naše slovanské bratry k dočasnému pobytu na našem území, aby se nám zase žilo lépe a svobodněji, aby si zase elektrikáři mohli stavět na vesnicích velké domy a mohli je zase vytápět levným ruským plynem!

Udělejte to, pane Danieli Sterziku (vlastním jménem Chaime Sterzigu), zachraňte naši zemi, zachraňte náš národ a těch pár stovek lidí, co snad při osvobozování našeho území zahyne, to bude mizivá cena, kterou zaplatíme za to, že se opět staneme svobodnými, že se opět do naší země vrátí blahobyt, že se před svými známými zpoza Uralu už nebudeme propadat hanbou za to, že žijeme v zemljankách.

A já vám za to, pane Danieli Sterziku (vlastním jménem Chaime Sterzigu), jménem všech lidí, kterým válečná propaganda nevymyla mozek, předem děkuji, předem vám děkuji za záchranu naší země a našeho národa, neboť bez vás by se tady už dávno mluvilo německy, nebo arabsky!“

A doufám, že pan Daniel Sterzik (vlastním jménem Chaim Sterzig) pošle svůj zvací dopis dnes, protože tzv, grýndýl není nic jiného než jen krycí název pro konečné řešení slovanské otázky...

Autor: Karel Trčálek | pátek 22.8.2025 17:00 | karma článku: 7,59 | přečteno: 70x

