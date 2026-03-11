Otázky bez Václava Moravce: „Já tam toho Okamuru zkrátka nechci!“
Vracel jsem se z návštěvy docenta Ševčíka, který mne pozval na nedělní, byť skromný o pouhých dvou chodech, oběd, a proto jsem procházel okolo areálu veřejnoprávní žumpy na Kavčích horách. Na chodníku tam stál dav našich lidí, kteří nadšeně ukazovali na budovu České televize. Podíval jsem se tím směrem a uviděl v nejvyšším patře otevřené okno, z něhož se vykláněl nějaký člověk.
„Podívejte, von snad skutečně vypadne!“ křičeli lidé.
„Panebože, on opravdu vypadl! Nebyl vyvážený, tak se, díkybohu, převážil!“ vykřikl jsem radostně, když se postava skutečně převážila a vypadla z okna.
Všichni lidé se rozběhli k místu, na které dopadl ten nešťastník. Já jsem byl ze všech nejrychlejší, a proto jsem doběhl na místo té obrovské tragédie jako úplně první.
„Proboha, lidi, to není Moravec! To je Okamura, ježišmarjá!“ zakvičel jsem zděšeně, když jsem tohoto člověka poznal.
„Jak to, vyhazov měl přece dostat Moravec, ne Okamura!?“ divili se ostatní lidé, kteří už taky doběhli a obraceli vypadnutého člověka ze všech stran, aby se přesvědčili, jestli to snad přece jen není Moravec.
Ale nebyl to mediální podvodník Moravec, byl to Okamura a k tomu strašlivému neštěstí došlo následovně.
Když Okamura přišel do televizního studia, kde se natáčejí Otázky Václava Moravce, už tam seděla Němcová i Pekarová. Při pohledu na ně se mu z té veřejnoprávní žumpy udělalo tak nevolno, že se potřeboval nadechnout čerstvého vzduchu. Václav Moravec mu velmi ochotně okno otevřel.
„Děkuji, moc vám děkuji!“ poděkoval Tomio Okamura a to bylo všechno, co v České televizi řekl, protože v příští sekundě z toho okna nešťastnou náhodou vypadl na lačný žaludek, protože ještě neobědval.
„Kdo chce kam, pomozme mu tam,“ říká se.
Tak moc Okamura chtěl do České televize, tak moc na to tlačili někteří radní, že musí být v OVM, až tam nakonec ten nebožák vypadl z okna, protože se mu z té veřejnoprávní žumpy udělalo docela nevolno a on, když se vyklonil z okna, uviděl hřejivéh světlo na konci tunelu, natáhl se pro něj, aby ho vzal jako živou vodu do svých dlaní a…
Karel Trčálek
Izraelsko-íránský konflikt je válkou magorů proti magorům
Válka mezi Izraelem a Íránem se dostala do fáze, ve které není již žádných spravedlivých stejně jako není žádných spravedlivých ve Starém zákoně, protože co je spravedlivého na Bohu, jenž v Egyptě vyvraždil všechny prvorozené?
Karel Trčálek
Zemřela nezávislost České televize, demokracie dodělává v agonii. Skončil Václav Moravec
S koncem Václava Moravce v České televizi končí i demokracie tak, jak si je představují liberální světové elity, totiž jako likvidaci národního státu, tradičních hodnot a zotročením našich lidí...
Karel Trčálek
Opozice tvrdí, že žijeme v právním státě. Na základě zkušeností pana Kříže tvrdím, že ne!
Jo, že prej žijeme v právním státě! Tak proč jsou v právní státě odsuzovaní nevinní lidé, kteří se nedopustili žádných dotačních podvodů, ale naopak upozornili na zkorumpovanost našich soudů?
Karel Trčálek
Kdyby Okamura a Babiš nebyli vlivní politici, tak by jim trestní stíhání nehrozilo!
Zoufalý pokus opozice o státní převrat a zpochybnění voleb byl zmařen v samotném zárodku, Babiš ani Okamura do kriminálu nepůjdou. Tam se naopak může těšit nynější opozice poté, co budou k dispozici audity na ministerstvech!
Karel Trčálek
Macinkovo hulvátství otřáslo našimi lidmi. Urazil všechny, kteří si to odpracovali
Nejen docent Ševčík si díky Macinkovi zavzpomínal na časy, kdy čítával Rudé právo. Zavzpomínaly si na ně i statisíce našich lidí, které Fiala okradl o jejich důchody. Třeba strýc Burčák...
- Počet článků 3217
- Celková karma 23,09
- Průměrná čtenost 845x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře