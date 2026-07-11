Otázka pro paní K. Lhotskou. Jaké kšefty pro Koláře a za kolik domluvil P. Pavel v Ankaře?
Paní Lhotská napsala a zveřejnila článek „Nemá nakonec Petr Pavel domlouvat v Ankaře domlouvat kšefty pro Koláře“, ve kterém informovala naše lidi, že Petr Pavel chce jet na summit NATO do Ankary především proto, aby tam uzavíral kšefty s americkými zbrojaři pro svého poradce Koláře.
Summit NATO skončil, ale zatím se mi nepodařilo nikde dohledat, v objemu kolika miliard dolarů jsou tyto kšefty, které jel prezident Pavel do Ankary domlouvat, a které pochopitelně zaplatíme my všichni naši lidi ze svých peněz a především pak čeští důchodci.
Napadlo mne ovšem, že se můžu s prosbou o tuto informaci, kterou nám protivládní média v čele s Českou televizí drze zatajila, obrátit rovnou na paní Lhotskou, jež je, jako agilní konzervativní aktivistka, evidentně dobře informována.
A tak se paní Lhotské ptám přímo: „Můžete mi, prosím, paní Lhotská, sdělit, jaké zbrojní obchody a v jakém objem uzavřel jménem České republiky prezident Pavel na summitu NATO v Ankaře, jak jste na to upozorňovala ve svém článku?“
Sám jsem zvědavý, kolik miliard to bude.
Ale jak znám rozvědčíka na Hradě, tak se naši lidi zase pořádně prohnou za nákup zbraní od amerických zbrojařů místo toho, aby se přidalo důchodcům!
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře