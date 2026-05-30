Opravdu nemá opozice nic užitečnějšího na práci, než kritizovat A. Babiše pro střet zájmů?

Tak nám naše slavná opozice zase svolala další mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli údajnému střetu zájmů A. Babiše, ačkoliv tento střet zájmů A. Babiš už dávno vyřešil tím, že jej prohlásil za neexistující

Andrej Babiš už měl plné zuby toho, jako ho Brusel pořád otravoval kvůli jeho střetu zájmů, který nikdy neexistoval. Místo toho, aby makal a bral eurodotace, musel pořád vysvětlovat, že není v žádném střetu zájmu kvůli Agrofertu, který nikdy nevlastnil.

A tak si sedl a začal Tunde Bartha diktovat dopis do Bruselu: „Pište. Jste nemocní! Nemám si důvod nevěřit, když říkám, že nejsem ve střetu zájmů. Když si vy tam u vás v Bruselu nevěříte, tak máte docela velký problém! Jste od reality odtržení teoretici! Ale já makám každý den. Ověřte si fakta, než začnete plivat na lidi, kteří na rozdíl od vás makají, v červnu otevřu halu pro rychlobruslaře Jílka!

A co otevřete vy? Na rozdíl od vás jsem pro naši zemi něco udělal!’ Máte to?“

„Mám to,“ přikývla Tunde Bartha a dodala, „já bych tam napsala ještě o svojí děloze, že mi ji operovali. A taky, že jsem vyrůstala ve městě, kde bylo plno Romů a ještě to, že jsem Maďarka.“

„Jo, tam ještě napíšeme! Ať viděj v Bruselu, že jsou nemocní a jak já tady makám!“

A tak se v Bruselu od Bbaiše dozvěděli, že paní Bartha měla něco s dělohou, žila ve slovenském městě, jinak pěkném, kde bylo plno Romů a taky, že je Maďarka…

Autor: Karel Trčálek | sobota 30.5.2026 8:46 | karma článku: 9,70 | přečteno: 61x

Karel Trčálek

Mým favoritem v Blogerovi roku je jednoznačně pan Pokorný Ladislav

A to i přesto, že si pan Pokorný nemůže z pochopitelných, jelikož osobních důvodů, převzít případnou cenu pro blogera roku osobně

29.5.2026 v 13:26 | Karma: 23,78 | Přečteno: 433x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Když vládní koalice ve Sněmovně nemilosrdně vraždí

Tak mizernou sněmovní opozici, jako máme teď, tak tak mizernou opozici jsme ještě nikdy neměli a podle toho to taky vypadá...

28.5.2026 v 18:36 | Karma: 20,01 | Přečteno: 336x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Zelení fašisti z Kodaně omezují seniorům příděly masa ve jménu zvrácené záchrany klimatu

U nás byli fialoví zelení fašisté ve volbách, díkybohu, drtivě poraženi a tak se v Česku klimatická krize skončila. Masa máme, na rozdíl od dánských seniorů a malé mořské víly, dostatek

24.5.2026 v 11:00 | Karma: 19,79 | Přečteno: 408x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Usmiřování se Sudeťáky, které se moc nepovedlo

Dnešní pietní akt nezmění nic na tom, že se se usmiřování ze Sudeťáky vinou opozice a jejího vůdce Pavla příliš nepovedlo...

24.5.2026 v 9:04 | Karma: 25,62 | Přečteno: 619x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Eurosojuz klepe na dveře Deníku To

Ale redakce Deníku To se jen tak nevzdá! Nasadí si červené čepice, popadnou Benešovy dekrety a s nimi v ruce vyženou z naší země všechny eurohujery. A potom budeme svobodní a zase budeme rozhodovat sami o sobě jako v roce 1968..

22.5.2026 v 13:13 | Karma: 23,05 | Přečteno: 434x | Diskuse | Společnost
Karel Trčálek

  • Počet článků 3268
  • Celková karma 23,00
  • Průměrná čtenost 841x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

