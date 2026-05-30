Opravdu nemá opozice nic užitečnějšího na práci, než kritizovat A. Babiše pro střet zájmů?
Andrej Babiš už měl plné zuby toho, jako ho Brusel pořád otravoval kvůli jeho střetu zájmů, který nikdy neexistoval. Místo toho, aby makal a bral eurodotace, musel pořád vysvětlovat, že není v žádném střetu zájmu kvůli Agrofertu, který nikdy nevlastnil.
A tak si sedl a začal Tunde Bartha diktovat dopis do Bruselu: „Pište. Jste nemocní! Nemám si důvod nevěřit, když říkám, že nejsem ve střetu zájmů. Když si vy tam u vás v Bruselu nevěříte, tak máte docela velký problém! Jste od reality odtržení teoretici! Ale já makám každý den. Ověřte si fakta, než začnete plivat na lidi, kteří na rozdíl od vás makají, v červnu otevřu halu pro rychlobruslaře Jílka!
A co otevřete vy? Na rozdíl od vás jsem pro naši zemi něco udělal!’ Máte to?“
„Mám to,“ přikývla Tunde Bartha a dodala, „já bych tam napsala ještě o svojí děloze, že mi ji operovali. A taky, že jsem vyrůstala ve městě, kde bylo plno Romů a ještě to, že jsem Maďarka.“
„Jo, tam ještě napíšeme! Ať viděj v Bruselu, že jsou nemocní a jak já tady makám!“
A tak se v Bruselu od Bbaiše dozvěděli, že paní Bartha měla něco s dělohou, žila ve slovenském městě, jinak pěkném, kde bylo plno Romů a taky, že je Maďarka…
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře