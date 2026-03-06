Opozice tvrdí, že žijeme v právním státě. Na základě zkušeností pana Kříže tvrdím, že ne!
Přečetl jsem si článek pana Kříže a hanbou se rozplakal.
Ano, hanbím se za to, že nežijeme v právním státě, hanbím se za to, že jsem občanem státu, kvůli němuž se pan Kříž zcela odcizil svému synovi.
Ale nejvíc se hanbím za to, že Vrchní soud zrušil osvobozující rozsudek prvoinstančního soudu a nařídil tomuto soudu, aby Babiše bez milosti potrestal co nejpřísněji.
To bylo běžné v padesátých letech! Prarodiče pirátských poslankyň si jistě pamatují, jak státní soud zrušil osvobozující rozsudek prvoinstančního soudu v procesu s Miladou Horákovou a sám odsoudil Miladu Horákovou k trestu smrti!
A teď pirátské poslankyně, jak na to upozorňuje pan Kříž, sám oběť české zkorumpované justice, požadují totéž pro Andreje Babiše.
Ne, té nenávisti ze strany opozice je už příliš, nenávisti vůči vládě, která dělá všechno proto, aby naši lidé měli lepší život, která dělá všechno proto, aby Andrej Babiš skončil jako Milada Horáková, respektive Rudolf Slánský, protože Andrej Babiš byl též členem KSČ!
„Milé pirátské poslankyně! Smiřte se s tím, že jste prohráli volby, vy všichni, kteří jste jen čtyři roky naši zemi ničili, dělali z našich lidí žebráky, a už nekňučte! Vaše argumenty jsou trapné a zoufalé! Andrej Babiš není žádný gauner. Gauneři jste vy, kteří se nedokážete smířit s volební prohrou, kteří nechcete aby se nám žilo líp!
Voliči jasně dali najevo, že je Andrej Babiš nevinný, že nic neudělal a ty svoje zkorumpované soudy si strčte do.., za klobouk!“ vzkazuji pirátským poslankyním.
Ale co naplat, když to nepomůže panu Křížovi, který si je zásluhou české justice zcela cizí se svým synem, jenž má fialové dredy a nechová k panu Křížovi žádný respekt...
Karel Trčálek
Kdyby Okamura a Babiš nebyli vlivní politici, tak by jim trestní stíhání nehrozilo!
Zoufalý pokus opozice o státní převrat a zpochybnění voleb byl zmařen v samotném zárodku, Babiš ani Okamura do kriminálu nepůjdou. Tam se naopak může těšit nynější opozice poté, co budou k dispozici audity na ministerstvech!
Karel Trčálek
Macinkovo hulvátství otřáslo našimi lidmi. Urazil všechny, kteří si to odpracovali
Nejen docent Ševčík si díky Macinkovi zavzpomínal na časy, kdy čítával Rudé právo. Zavzpomínaly si na ně i statisíce našich lidí, které Fiala okradl o jejich důchody. Třeba strýc Burčák...
Karel Trčálek
Izrael a USA jsou teroristické režimy, které usilují o rozpoutání třetí světové války!
Tisíce našich českých spoluobčanů už v Dubaji poznalo, jak chutná třetí světová válka. My ostatní to už brzy poznáme rovněž a ani nebudeme muset kvůli tomu jezdit do Dubaje...
Karel Trčálek
Rozvědčík Petr Pavel není prezidentem opozice, ale naopak vládní koalice
Přesněji vládní šestikoalice, která maká pro naše lidi. Důkazem toho je rozpočtový schodek, který slouží k tomu, aby se naši lidi měli už konečně líp!
Karel Trčálek
Ukrajina do EU, aneb porušování pravidel jako posvátná evropská hodnota
Evropská vrchnost hledá cestu, jak dostat Ukrajinu do EU a to nejlépe příští rok. Otázkou ale je, proč to evropská vrchnost dělá tak složitě, když si jako absolutistický vládce stejně může dělat, co chce?
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Muž nedostal léky na spaní, tak nemocnici začal vyhrožovat bombou
Anonym vyhrožoval šumperské nemocnici, že ji vyhodí do povětří, informovala policie. Vyšetřovatelům...
Primátor Kladna chce nový útulek pro psy, reaguje na kritiku útulku Bouchalka
Primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) chce dát postavit útulek pro psy. Reaguje na kritiku...
Slezskoostravský hrad zahájil sezonu s výstavou o české šlechtě po roce 1945
Na Slezskoostravském hradu dnes začala sezona. Návštěvníci se mohou těšit na novou výstavu...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3214
- Celková karma 23,27
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře