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Opelichaný kohout Babiš právě ukázal tchoři Macinkovi svou slabost

Hurá, rozvědčík do Ankary nepojede, naši lidé můžou slavit! Ovšem ne tak Babiš, který se nechal Macinkou zatlačit do kouta a tak mu de facto předal otěže moci...

Kniha, ve které Filip Turek právě listoval, byla přesně ta, ve které listoval i doktor Faust těsně před tím, než ho odnesl Ďábel dírou ve stropě, i když se má všeobecně za to, že se peklo nachází v podzemí, nikoliv nebi. Filip Turek musel vynaložit nesmírné úsilí, aby tuto knihu získal do své obří knihovny, největší soukromé knihovny na světě.

Mošt, který Filip Turek při četbě popíjel, byl jeho vlastní výroby. Napřed Filip Turek jablka posbíral, pak je rozdrtil a na starém ručním lisu, který dostal darem od Václava Klause, vylisoval a takto získanou lahodnou šťávu šetrně tepelně ošetřil, takže mu mošt mohl vydržet celé roky, aniž by začal kvasit.

Odbila půlnoc a Filip Turek se chystal obrátit stránku, když ho vyrušila velmi vítaná návštěva.

„Právě se vracím od Babiše!“ zahlaholil mu do ucha Macinka, jenž byl tou návštěvou. „Pan premiér všem mým požadavkům vyhověl!“

„Takže Pavel do Ankary nepojede!“ vyskočil radostně Filip Turek!

„To se ví, že ne. Napřed musí dospět v chlapa, žalobníček!“ ušklíbl se Macinka a pak se ušklíbl ještě víc. „Babiš mi vůbec neodporoval, mám ho v hrsti. Udělá všechno, co mi na očích vidí!“

„Seš prostě skvělej. Jako Trump!“ vydechl obdivně Filip Turek. „Dáš si mošt?!

„Jo, dám si. Na naše zdraví!“ nepřestával se šklebit Macinka. „Už teď tady vládneme my. Já a ty s požehnáním našeho táty Klause, který, když šel do politiky, byl absolutní nula bez peněz a teď je zakladatelem české moderní politiky. Babiše se zbavíme snadno, je to geront a už mu to leze na mozek. Rozmáčknu ho jako červa a ani ten jeho černý kohout mu nepomůže, i kdyby zakokrhal o půlnoci.

A pak se zbavíme i lampasáka. Nenávidím komunisty, zničili mi dětství. Víš ty, co to bylo za dětství v Břeclavi, v hraničním pásmu? Jako dítě jsem přísahal, že očistím svět od komunistů a teď tu přísahu, na rozdíl od lampasáka, naplňuji. Napřed se zbavíme Babiše a potom lampasáka.

Všechno to vytrolíme a pak to všechno tady bude fungovat podle našich pravidel.

Podle pravidel naší moštárny.

Nalij mi ještě, brachu, svýho moštu!“

„Den, kde jsme se poprvý potkali, byl ten nejšťastnější v mým životě. Ani Richard pro mě neudělal tolik, co ty,“ řekl dojatě Filip Turek, když dolil Macinkovi mošt.

„Budeš prezident! Budeš prezident místo lampasáka. Budeš prezident a já budu tvůj věrný premiér! Tak přísahám při této sklenici tvého skvělého moštu!“ přísahal Macinka a protože všechny své přísahy dosud splnil, není důvod nevěřit, že splní i tuto přísahu, která byla zároveň i proroctvím slepého mládence...

Autor: Karel Trčálek | úterý 23.6.2026 12:00 | karma článku: 25,59 | přečteno: 414x

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Karel Trčálek

  • Počet článků 3287
  • Celková karma 23,24
  • Průměrná čtenost 841x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

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