Okamurovo bratříčkování s Ficem je skandální. Slovenskou vládu je ovšem nutno pochválit
Pan Pokojný zářil nadšením, i v něm Okamurova cesta na Slovensku vzbudila jen pozitivní emoce.
„Tak se dělá politika se Slovenskem! Fiala k nám dotáhl jen Ukrajince, fujtabl! Levnou pracovní sílu, fujtabl,“ odplivl si při vzpomínce na Fialu, ale pak se mu tvář rozzářila, „ale Okamura k nám dovezl vzdělané Slováky, spoustu mladých lidí, kteří touží u nás studovat a pracovat. To je jiná káva!
Sám Fico mu je daroval, řekl mu, ať si je vezme k nám do Česka, protože na Slovensku by jen museli malovat nápisy křídou na chodníky.
‚Co my tady s nimi? My potřebujeme důchodce, to je naše budoucnost, těm musíme zajistit spokojený život! Inteligenti jsou nám, Slovákům, na nic, vždyť jsme stejně nikdy ani pořádnou inteligenci neměli. Jen si je vezměte, u vás jim bude líp! My je na nic nepotřebujeme, my máme levný ruský plyn,‘ oprosil Fico Okamuru, ať k nám vezme mladé Slováky, aby u nás mohli studovat a žít a Okamura jeho prosbu vyslyšel, protože máme se Slovenskem konečně zase nadstandardní vztahy
A takový vzdělaný Slovák, řeknu vám upřímně, je tisíckrát lepší než nekvalifikovaný Ukrajinec, nebo chirurg z Afriky.
Já jsem tak šťastný, že nám bude mít kdo dělat na třinácté důchody!“
Pan Pokojný má pravdu.
Okamura si zaslouží nejvyšší čestné uznání za to, že k nám dovezl mladé Slováky, které mu Fico docela zadarmo věnoval.
Někdo nám, až i my budeme starobní penzisté, na ty třinácté důchody skutečně musí vydělat...
Karel Trčálek
Na Slovensku by byl Filip Turek ministrem už dávno...
Na Slovensku je, na rozdíl od nás, skutečná demokracie. Proto by tam byl Filip Turek už dávno přinejmenším ministrem...
Karel Trčálek
Ještě v srpnu prezident Pavel přísahal, že nechce sestavování vlády protahovat!
Ze všech čtyř dosavadních prezidentů v samostatné historii České republiky je v souvislosti s povolebními jednáními o nové vlády je nejvíce problémů s prezidentem nynějším
Karel Trčálek
Kolik Ukrajinců musí ještě padnout, aby Zelenskyj pochopil, že tuhle válku nevyhraje?
Ukrajina válku, která trvá už tak dlouho, jako Velká vlastenecká válka, prohrává. Neporazitelné Rusko postupuje vpřed a drtí všechny válečné štváče. Jen Zelenskyj to nechápe a nechce podepsat kapitulaci...
Karel Trčálek
Prezident P. Pavel musí napravovat chyby voličů při volbách. Je třeba, aby to Čechy bolelo
Voliči se při volbách dopustili té chyby, že volili Andreje Babiše, který si tak nestihl vyřešit svůj střet zájmů a proto též, nejsa premiérem, zatím nevrátí Čechům to, o co je Fiala okradl, takže to Čechy ještě hodně bolet!
Karel Trčálek
Byl armádní generál A. Liška ve skutečnosti převlékačem kabátu a zrádcem?
Pan Ziegler napsal článek o armádním generálu Aloisi Liškovi. Nejspíše nedopatřením opomněl pan Ziegler napsat, že armádní generál A. Liška byl možná i převlékačem kabátů...
- Počet článků 3156
- Celková karma 23,10
- Průměrná čtenost 850x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře