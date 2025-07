Ohledně poučování Slováků Čechy o jedině správné liberální demokracii

Jako Češi sice můžeme mít tisíce výhrad k některým krokům současné slovenské vlády, ať už v domácí či v zahraniční politice, ale jako Češi musí mít tisíckrát víc výhrad k devastační totalitě nastolené nynější vládou českou...

Jsou prázdniny, a tak neučím.

Ale to neznamená, že nic nedělám, když neučím.

Dělám toho hodně, i když neučím.

Například chodím plavat do řeky Moravy. Chodím plavat do řeky Moravy na tomtéž místě, kam se chodili kdysi koupat i Metoděj s Cyrilem, ti dva slovanští věrozvěsti, kteří stavěli most mezi Východem a Západem, kteří podávali přes novou železnou oponu ruku Rusku, aby mu odpustili jeho obrannou válku proti NATO, než je slovenský král Svatopluk z Velké Moravy vyhnal a oni museli utéct z Velké Moravy na Západ.

Tímto plaváním si zvyšuji jednak svoji odolnost a jednak tím získám prut odolnosti, který uděluje spolek Svatopluk těm, jež se pečlivě chystají na občanskou válku, kterou vyvolají voliči současné vládní koalice a taky prezident Pavel, až nynější opozice, navzdory podvodům z korespondenční volbou, drtivě vyhraje volby.

Pak se mi bude hodit, že jsem každý den chodil plavat, až budeme pochytané vzbouřence házet do vody při obnově společenského pořádku, který bude už tentokrát spravedlivý, protože neliberální.

Voda v Moravě je příjemná, člověka řádně osvěží. Kdybych se nechal unášet proudem, doplavu až na Slovensko, odkud k nám přišla a zase přijde svoboda, protože Slovensko je od nás na východ a z východu vždy přichází svoboda.

„Už aby to bylo!“ říkám si při každém plaveckém tempu a těch temp udělám, než přeplavu Moravu, rovných sto, takže si to řeknu stokrát.

Na Slovensku svoboda už je a proto bych nikdy Slováky nepoučoval o demokracii, protože jejich demokracie je mnohem vyspělejší než ta naše. Tam jim volby nikdo neukradl, jak se je u nás chystá ukrást současná vláda, proto taky schválila korespondenční volbu.

Ale my si volby ukrást nenecháme!

Jen ať si nám je zkusí ukradnout!

Pak uzraje čas pro čtvrtý národní odboj, za pravdu, za vlast, za budoucnost bez novodobého otroctví!

Zatočíme se všemi zrádci a kolaboranty!

Proto taky chodím plavat, když neučím, abych byl platným účastníkem čtvrtého odboje, až nám zase ukradnou volby a bude jasné, že nynější liberálně-fašistický režim nelze svrhnout pokojnou demokratickou cestou.

Přeplavu Moravu sedmkrát tam a zpátky (tolik má spolek Svatopluk prutů), důkladně se utřu froté ručníkem a ještě dlouho hledím na vody, které se pokojně ubírají říčním korytem na Slovensko, které musí, podle smlouvy, platit ruskému Gazpromu až do 2034 i za plyn, který se neodebere.

Kdo tu smlouvu podepsal, nevím. Ale dobře udělal, protože ruský plyn je levný, levnější už na světě nenajdete a hřeje stejně jako vodka, když ji vypijete litr a pak se svalíte na zem štěstím, že už žijete v budoucnosti bez novodobého otroctví.

A proto se i já, učitel, letos výjimečně těším na konec prázdnin, protože po prázdninách, se už konečně dočkáme i my toho, co už je teď na Slovensku, které někteří tak rádi poučují, realitou včetně třináctého důchodu místo závodů ve zbrojení.

„Za vlast, za pravdu, za budoucnost bez novodobého otroctví!“ říkám i já, když se převlekám z plavek do suchého oblečení, které schválně nosím okatě pohodlné, abych tak vyjádřil svůj občanský postoj, svůj nesouhlas s politikou současné vládní garnitury, která musí být svržena, protože takto dál žít v ustavičné lži a nenávisti už není možné, to vím, protože my, učitelé, jsme čistým svědomím našeho národa...