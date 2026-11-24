„ODS je karikaturou a nynější předseda Kupka vyvrcholením úpadku,“ tvrdí Václav Klaus
Denně potkávám na Hanspaulce vitálního seniora, ověšeného od hlavy až k patě čestnými doktoráty, který si nese tu tenisovou raketu, tu lyže, protože je skvělý tenista i skvělý lyžař, vlastně je skvělý ve všem na co si vzpomenete, aby taky ne, když ve svých čtyřech letech velel Pražskému povstání.
Jeho tvář, je pravda, trochu zachmuřená. Nejspíše je to následek těch mnoha let, která byl, jsa obětí komunistické persekuce, nucen strávit jako pouhý úředník na zcela podřadné pozici v Československé státní bance, než si ho odtud vytáhla KGB do své pražské rezidentury známé pod krycím názvem Prognostický ústav ČSAV, ačkoliv s vědou neměla tato instituce nic společného.
Stačí ale trocha uznalých a pochvalných slov, trocha polaskání, pošimrání pod bradou a tvář tohoto vitálního seniora roztaje a máte hned před sebou milého a roztomilého člověka, s nímž si je radost popovídat o tom, kdo všechno významný je jeho žákem, komu všemu je tento senior vzorem a z těch jmen, které vám senior se skromností vlastní recituje, se vám až zatočí hlava.
Ale jakmile dojde řeč na ODS, stranu, kterou tento senior sám založil, kterou dovedl až k opoziční smlouvě, opět se tvář seniora zakaboní a já hned vím, že je zle, hodně zle.
„Ta dnešní ODS to je karikatura sebe sama! My jsme se v ODS nebáli a kradli i za bílého dne, přesně podle Masarykova kréda nebát se a krást! Kdo chtěl tehdy krást, musel vstoupit do ODS, musel se ztotožnit s mojí pravicovou politikou a musel mne mít za jediného předsedu ODS.
To byl úkol, který jsem splnil, založit stranu, aby se dalo krást.
Ale kdo dnes vstoupí do ODS, aby mohl krást?
My byli tehdy všichni pravičáci, ale dnes vám už žádný skutečný pravičák do ODS nevstoupí a to, co si tam nakrade, to je nic ve srovnání s těmi miliardami, ke kterým se skrze mě dalo přijít během transformace!
Vždyť ten Kupka je ještě schopný se omluvit za to, kdyby něco ukradl!
Nějaké omlouvání to za mně bylo absolutně nemožný, to já jsem jediný skutečný předseda ODS!“
Tvář seniora připomíná tvář Boží, ano tento senior je jediný skutečný a věčný předseda ODS, která umožnila komunistické nomenklatuře a vekslákům vybudovat kapitalismus. Skutečný kapitalismus, o jakém tento senior snil už jako úředník Československé státní banky vždy kolem desáté hodiny dopolední, když rozbaloval svačinu, kterou mu do práce nachystala jeho žena...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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