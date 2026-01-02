Odkud se vzali dezoláti?
Českou televizi nenávidím z důvodů, které musí být každému soudnému člověku hned jasné. Tedy ji především nenávidím kvůli tomu, jak Česká televize lže a kvůli válečné propagandě, která v ní běží nepřetržitě běží čtyřiadvacet hodin denně, protože Česká televize slouží těm, kteří nás chtějí zatáhnout do třetí světové války a dobře víme, kdo to je!
Z tohoto důvodu se dívám na Českou televizi jen velmi sporadicky a na Stardance se nedívám už vůbec. Proto moje peníze, které České televizi posílám, považuji za klasické výpalné, s nímž už nová, konečně demokratická a pročeská vláda skoncuje, jako skoncuje i s tím, aby čeští důchodci a české matky samoživitelky byli okrádáni o peníze, za které se u západních zbrojařů kupují zbraně pro Ukrajinu.
A ne jinak tomu bylo i na letošní Nový rok, kdy jsem o Českou televizi ani koutkem oka nezavadil, včetně projevu prezidenta, který pro mne už navždy zůstane zrádcem. A to protože porušil svatou přísahu, kterou složil jako důstojník ČSLA a místo toho, aby se zastřelil po listopadu 1989, jak to tehdy udělali všichni slušní důstojníci, sloužil jako správný zrádce v armádě dál a to i po vstupu naší země do agresorského spolku NATO.
A nekoukal jsem se proto na Nový rok ani na film Vlny, který Česká televize vysílala na sváteční novoroční večer, aby nám zase vymývala mozky svojí primitivní antikomunistickou propagandou.
„Na to vám kašlu! Zvysoka vám na to kašlu! Strčte si ten váš slavný biják za kloubouk! Já vám na to neskočím!“ zabručel jsem úderem osmé a vypnul televizi.
V mém jednopokojovém bytě se okamžitě rozhostilo ticho. To by člověk neřekl, jaké ticho najednou je, když se vypne televize. Byla slyšet jen voda kapající z kohoutku a pak už nic. Ale já se tím nedal zaskočit, ani zdeptat, a Českou televizi jsem už na Nový rok nepustil.
Mají, co chtějí!
A ten den, kdy se rozhodne o zrušení poplatků pro Českou televizi, to bude skutečný historický mezník, ne jako nějaký pitomý srpen 1968, kdy jedni komunisti podrazili a zadusili jiné komunisty...
Karel Trčálek
Proč pan Lubomír S. znevažuje křesťanství a Kristovu oběť?
Křesťané věří, že Kristovou zásluhou zvítězil nad smrtí a proto už lidé, nebo přinejmenším křesťané, budou žít věčně. Přesto se pan Lubomír S. tuto křesťanskou vírou neostýchá absolutně zpochybnit!
Karel Trčálek
Co bychom slyšeli ve vánočním projevu premiéra Fialy, kdyby volby dopadly jinak?
Slyšeli bychom, že bude líp, že Babiš je nejhorší premiér na světě, po kterém zůstala spálená země, slyšeli bychom o okradených důchodcích...
Karel Trčálek
Proč si to Filip Turek nemůže taky odpracovat?
Včera byl na konzultaci u prezidenta republiky nominant Motoristů na post ministra životního prostředí, Filip Turek, kterého Babiš kupodivu na žádného ministra nenavrhl...
Karel Trčálek
Když politici neumějí vůbec prohrávat
Zatímco předání premiérského žezla i jednotlivých ministerstev proběhlo důstojně, nová vláda úspěšně pokračuje v šlépějích vlády předešlé...
Karel Trčálek
Libtardí narativ pana Hornera, Fiala je agresor!
Pan Horner preferuje narativ, že za válku na Ukrajině můžou především libtardi a novináři, kteří nám předkládají lživé informace, a nikoliv Rusko, které se jen brání...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře