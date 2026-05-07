Občané jsou zděšeni arogancí a hulvátstvím nynější vlády. Vydržíme to a nezapomeneme!
Prorocká slova Internacionály se potvrdila.
Pan Pokojný, který byl za Fialovy vlády posledním, kterého Fialova vláda označila za svini, protože nemohl uvěřit tomu, že Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, byl nyní, když vláda myslela opět na našelidi mezi prvními.
A to doslova, protože v soutěži o nejlepšího deratizéra měsíce, kterou vyhlásil náš uliční výbor a nad kterou převzal záštitu předseda poslanecké Sněmovny Jindřich Rajchl, vždy obsadil první místo s velkým náskokem před panem učitelem a paní spisovatelkou.
Ale i přes svoje úspěchy zůstával pan Pokojný skromným člověkem, nepovyšoval se nad ostatní a každému začínajícímu deratizérovi rád přispěchal na pomoc.
„Plním jen svou občanskou povinnost, když likviduji lepševicko liberální verbež,“ říkával vždy při předávání ceny pro vítěze soutěže o nejlepšího deratizéra, kterou byl metrák novičoku.
A právě novičok se stal panu Pokojnému osudným. Rozčilen sjezdem Sudeťáků, osladil si svého ranního turka místo cukrem strychninem.
Naštěstí se nám dochovala poslední slova tohoto velkého, protože skromného člověka.
A tato slova zněla: „Ten turek je nějaký zatuchlý, není od Žida?“
Karel Trčálek
Prezident Pavel trpí institucionální schizofrenií, myslí si, že je absolutistický panovník
K tomu závěru neochvějně dospěl Jan Zahradil, který zocelený dvaceti lety europoslancování, dělá autentického poradce autentickému ministru zahraničí Macinky. Kdo si to nemyslí, je málo platné, podřadný člověk zralý na deratizaci
Karel Trčálek
Komu opravdu záleží na demokracii, měl by dnes vyrazit na dlouhý pochod k Českému rozhlasu
Opozice se snaží rozvrátit Českou republiku, která se díky nynější vládě dostala z nejhoršího. Ale naštěstí tu máme účastníky prvomájových průvodů, kteří nedovolí, aby se naše země opět dostala do područí liberálů a Sudeťáků!
Karel Trčálek
Summit NATO není sraz bývalých lampasáků, prezident Pavel si o Ankaře může nechat jen zdát
Zahraniční politiku dělá vláda a ne prezident, který dělá jenom předvolební kampaň. Pan Macinka toho v Ankaře udělá pro Českou republiku tisíckrát víc než bývalý lampasák, když tam všem vysvětlí, že existují jen dvě pohlaví
Karel Trčálek
Karel Hynek Mácha, autor kultovního Máje, byl závislý na sexu
Zase tady máme první máj, lásky čas, kdy se v průjezdech domů k sobě tulí milenecké dvojice a od východu se blíží vítězové nad fašismem...
Karel Trčálek
Paní K. Lhotská by si měla líp hlídat Donalda Trumpa
Donalda Trumpa by si měli líp hlídat. Ne, nemyslím jeho ochranku, myslím naše lidi s červenými kšiltovkami na svých roztomilých hlavinkách...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře