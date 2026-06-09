O tom kam až může vést nenávist ke všemu ruskému a o kontroverzní vítězce Rolland Garros
Ivan Sergejevič Turgeněv přijede do Ruska, ale jen proto, aby zmlátil svého lokaje a zase odjel do svého milovaného Baden-Badenu.
Když se to od Tolstého dozví Dostojevskij, nelení a běží hned k Turgeněvovi.
„Nenávidím vás, Ivane Sergejeviči! Vaše knihy jsou plné nenávisti k Rusku a vy sám jste víc na Západě než v Rusku! Vaše jméno je plivnutím na vše ruské, na celou ruskou literaturu!“ oboří se Dostojevskij na nebohého Turgeněva.
Ale Turgeněv se nedá!
Chytí Dostojevského za ty jeho vousy a vmete mu do obličeje: „Vždyť vy přece také jezdíte na Západ, Fjodore Michajloviči! Prohrál jste v Monte Carlu všechno svoje jmění! A jste to vy, kdo dělá ve svých románech z prostých ruských lidí vyšinuté vrahy. A když nenávidíte mne, nenávidíte celou ruskou literaturu, protože já jsem taky ruský spisovatel!“
Turgeněvova drzost rozčílí Dostojevského na nejvyšší možnou míru.
„To je lež! Na žádný Západ nejezdím a vy nejste ruský spisovatel!“ křičí Dostojevskij a na důkaz toho, že má pravdu, rozbije Turgeněvovi všechna okna, takže ten se sbalí a ještě týž den odjede do svého milovaného Baden-Badenu, takže na kontroverzní vítězku Rolland Garros se už nedostane...
Karel Trčálek
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře