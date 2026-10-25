O špatné paměti nejen opozičních politiků, ale i skvělé paměti pana učitele
Pan učitel má pamatováka jako blázen.
Nejen, že si pamatuje, že byl členem SSM, nebo jména všech žáků, které nechal propadnout, protože neznali dějiny KSSS. Pamatujete si dokonce i všechna jména členů uličního výboru, proto se taky ve svém volném čase věnuje kádrování, ale pamatuje si i to, kdy se za minulé Fyjalovy vlády hlasovalo v noci.
A nejenže si to pamatuje, ale rád i tom vypráví.
„Poprvé se za zločinné Fyjalovy vlády hlasovalo v noci v roce v roce 2023. Tenkrát, pamatuji si to dobře, že se hlasování o valorizaci důchodů, čili o okradení důchodců Fyjalou, hlasovalo až v sobotu ráno a to především kvůli fanatickým obstrukcím tehdejší opozice, která je dnes naší milovanou a nejlepší vládou v dějinách naší země,“ vykládá pan učitel nadšeně a neméně nadšeně dodává. „A podruhé se hlasovalo v noci při vyslovování nedůvěře vládě, kterou opět vyvolala tehdejší opozice v čele s ANO v závěsu se SPD, která je dnes vládním hegemonem.
Dobře si to pamatuji!“
A já vždy pokývám hlavou a řeknu: „Takže se, pane učiteli, tyto dva případy nedají nijak srovnávat s aktuálním případem, kdy nynější vláda, tedy tehdejší opozice, kvůli se které se tenkrát hlasovalo v noci, účelově změnila program sněmovny?
Myslím to, že místo o změně zdravotního pojištění, které by přineslo tolik potřebné miliardy do zdravotnictví, se účelově zařadil zákon o televizních poplatcích, protože SPD potřebuje po prohraných volbách zapnout turbo?
Tenkrát to tak určitě nebylo, že ne, pane učiteli?“
„Ano, tenkrát se skutečně o žádnou účelovku nejednalo, ale i tak se hlasovalo v noci,“ přikývne pan učitel a vrhne se do Moravy, aby si v jejich posvátných vodách zaplaval svůj oblíbený znak.
A já ho za to obdivuji, a taky za to, jakého má pamatováka...
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