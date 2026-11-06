O hrozivém snu neúspěšného spisovatele Karla a účasti Rusů na hokejovém mistrovství světa
Karel byl spisovatel.
Sice neúspěšný spisovatel, ale za to byl správně hodnotově ukotven, protože bojoval za evropské hodnoty. Z toho důvodu se neštítil žádné lži a žádné špinavosti vůči těm, kteří s ním nesdíleli tu jedině správnou pravdu, protože věděli, že jim všechna média lžou a Česká televize, plná liberálfašistů, jim lže nejvíce, řečeno s největším básníkem.
A po každém dni, jenž byl naplněný lhaním a vskutku odpornými špinavostmi, náš spisovatel Karel spokojeně usínal pod stolem ve své tiché čajovně a zdály se mu sladké sny o liberální demokracii, ve které jsou všichni dezoláti odsunuti když ne z hlavní stránky blogu na iDnes, tak aspoň do převýchovných táborů, pokud už ovšem nebyli dávno vaporizováni.
Ale dnes se našemu spisovateli Karlovi nezdály sladké sny o liberální demokracii jako vždy, dnes se Karlovi zdál opravdu příšerný sen, protože se mu zdálo o účasti Rusů na mistrovství světa v hokeji!
Děj tohoto hrůzného snu byl následující!
Karel se ocitl v dějišti mistrovství světa v hokeji. Jenže to vypadalo, že se toto mistrovství světa v hokeji koná v nějaké válečné zóně, protože všechny budovy, včetně arény, kde měla hrát své zápasy slavná nepřemožitelná ruská sborná, byly zničené bombardováním a na zemi ležely tisícovky civilistů, hokejových fanoušků, ve zkrvavených dresech.
V prvním okamžiku si Karel myslel, že se ocitl v ukrajinské Buči, protože mu Česká televize už nadobro vymyla jeho libtardský mozeček tisíckrát opakovanou a řetězovými e-maily milionkrát vyvrácenou lží, že masakr v Buči mají na svědomí Rusové a nikoliv žoldáci z NATO.
Ale nebylo to tak, jak si vždy správně smýšlející spisovatel myslel ve své duté hlavičce. Karel totiž ve svém snu uviděl pana učitele, který ze sutin rozbombardované arény tahal velitele ruské hokejové sborné, gardového kapitána Ovečkina, kterému z pod jeho hokejové přilby crčela posvátná krev ruských sportovců.
„Ještě žije! Musíme mu ovázat hlavu!“ vykřikl pan učitel, a roztrhnuv si vlastní košili, začal gardovému kapitánu Ovečkinovi obvazovat jeho bohatýrskou hlavu. „Rozbombardovali to tady liberálfašisti, aby zabránili ruským bohatýrům v účasti na mistrovství světa!
Pod záminkou boje za mír rozpoutali peklo, protože dobře vědí, že je ruská sbornaja komanda pod vedením gardového kapitána Ovečkina neporazitelná!
Jedině fašisté nerespektují, že sport nepatří do politiky a proto to tady začali bombardovat, i když tu byli jen civilisté! Jen fašisté nechtějí dopřát ruskému lidu pocit úspěchu! Věděli, že v čestném boji se sbornou komandou pod velením gardového kapitána Ovečkina by prohráli a tak to tady jednoduše vybombardovali!
Proto chtěli liberfálfašisté zvýšit výdaje na obranu, aby mohli napadnout mistrovství světa, na kterém budou hrát Rusové!“
A opravdu, všechnu tu spoušť kolem, všechny ty mrtvé a raněné civilisty v hokejových dresech měli na svědomí liberálfašisti.
„Probral se! Žije!“ vykřikl najednou pan učitel, protože se gardový kapitán Ovečkin probral a do očí mu vhrkly slzy. „Sláva našim osvoboditelům! Politika do sportu nepatří!“
A v tom se spisovatel Karel probudil, zhnusený tím, že gardový kapitán Ovečkin nezahynul v sutinách arény rozbombardované liberál fašisty.
Ale jeho zhnusení trvalo jen sekundu, protože přesně sekundu potom, co se probral, se všude kolem začaly ozývat výbuchy.
Karlovo ucho, vycvičené válečnou propagandou v České televizi, ve které pořád běžely záběry vybuchujících raket, bezpečně poznaly ruské rakety.
„To je Orešnik! A to je Bulava! A to je zase Orešnik!“ blaženě vykřikoval spisovatel Karel, jelikož ty výbuchy raket znamenaly, že se Rusko začalo bránit, protože ho konečně napadlo NATO, jak po tom Karel, bojující vždy za ty správné hodnoty, šíleně toužil
„A to bude jistě Orešnik!“ vykřikl nadšeně Karel, když uslyšel sílící svištění blížící se rakety a to byla jeho poslední slova.
Ale i v tom se tento blb, ostatně jako ve všem mýlil. Čajovnu, kde chrápal pod stolem nezasáhl Orešnik, ale Bulava, i když to ve finále vyšlo, díkybohu, nastejno.
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně