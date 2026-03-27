O české mistryni světa a primitivismu internetových diskutérů z řad přívrženců opozice

Česká atletka Lourdes Gloria Manuel získala titul mistryně světa a internetová progresivistická stoka hned o sobě dala vědět nenávistnými komentáři na její adresu

Pevně věřím, že mezi primitivy, kteří urážejí českou atletku Lourdes Glorii Manuel kvůli barvě pleti, není ani jeden volič SPD, ale naopak věřím, že tito primitivové se rekrutují především z řad voličů nynější opozice a to především Pirátů.

Proč tomu věřím?

Protože matkou naší mistryně světa je Ruska, a tak je její neslovanská barva pleti jen maskirovkou pro to, aby si voliči opozice na Manuel, která skvěle reprezentovala Českou republiku na mistrovství světa (na němž všem bohužel nestartovali ruští sportovci, což však ale nijak nesnižuje úspěch naší atletky) vybíjeli svoji frustraci z prohraných voleb. A taky z toho, že se chystá zákaz neziskovek financovaných ze zahraničí, protože jediné kolbiště, na kterém se má rozhodovat o směřování země, jsou toliko demokratické a svobodné volby, v nichž nemá žádné místo korespondenční volba.

A tyto volby u nás drtivě vyhrála nynější vládní koalice, do níž patří i SPD.

„A jaký důvod mohou mít voliči SPD psát nenávistné komentáře na adresu české atletické reprezentanky, když drtivě vyhráli volby a navíc, na to se nesmí zapomínat, je to sportovkyně, nikoliv chirurg?“ ptám se.

Proto mi jednoznačně z toho vychází, že nenávistné komentáře píší výhradně voliči Spolu, STAN a především Pirátů, protože imbecilovi rozdíl mezi stupidní vítací politickou korektností a děvčicou rozenou v ČR, která od mládí tvrdě makala, až dosáhla na zlato v našich národní barvách, nikdy nevysvětlíte.

A voliči SPD imbecilové rozhodně nejsou. Ba právě naopak, takže něco takového by zcela evidentně nemohli napsat.

Tato společnost je opravdu nemocná, pokud je někdo schopný psát takovéto urážlivé příspěvky, podporovat Zelenského juntu, volit Pavla, Spolu, STAN nebo Piráty a spolu s tím přát Zdeňkovi Svěrákovi, který profitoval z komunismu, všechno nejlepší k jeho devadesátinám...

Autor: Karel Trčálek | pátek 27.3.2026 8:56

Další články autora

Karel Trčálek

  • Počet článků 3224
  • Celková karma 23,40
  • Průměrná čtenost 845x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

