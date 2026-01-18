Nezvolením V. Rakušana místopředsedou sněmovny prohráli všichni a nejvíc naše demokracie
Jsem hrdý na to, že jsem Čech, jsem hrdý, že jsem se narodil jako příslušník českého národa, který nikdy neskloní hlavu před nepřítelem, který nás chce zničit, ať už to byli Habsburkové, Hitler, nebo teď nejnověji Brusel a Ursula von Leyen.
A víte, kdy jsem byl nejvíce hrdý na to, že jsem Čech, Čech po obou rodičích, čtyřech prarodičích, osmi praprarodičích a šestnácti prapraprarodičích?
Byl jsem na to nejvíce hrdý, když vypukla speciální vojenská operace jako spontánní odpor ruského lidu, (jehož jsem si vždy vážil, protože Rusové, ne Japonci, jsou naši slovanští bratři) proti rozšiřování NATO a taky jako odpověď na barbarskou genocidu ruskojazyčných Ukrajinců na Donbase.
Ano, svatý ruský, vždy tak trpělivý a pokorný lid se už nemohl dívat na zvěrstva páchaná Západem a zvedl se na odpor, spustil speciální vojenskou operaci, jejíž plán byl plněn, jak je v Rusku zvykem, s precizní přesností.
Ano, tehdy jsem byl nejvíce hrdý na to, že jsem Čech a ne Japonec, protože naše vlast se stála útočištěm statisíců ruskojazyčných Ukrajinců uprchnuvších ze své vlasti ovládané vojenskou juntou okolo Zelenského, která je brutálně terorizovala a která je nutila, aby v banderovských uniformách vraždili své starší ruské bratry, již je přišli osvobodit.
„Jsem na vás hrdý, jsem hrdý na to, že jste odmítli válku, že jste nešli jako ovce na porážku, že jste se vzepřeli Zelenského juntě!“ říkal jsem všem Ukrajincům u nás a věřte tomu, že to, co mi vyprávěli o životě na Ukrajině, kde je násilím nutili k tomu, aby nemluvili rusky, kdežto u nás mohli mluvit rusky do sytosti, bylo opravdu děsivé.
Na tyto ruskojazyčné Ukrajince, kteří u nás našli svůj nový domov, kteří utekli z pekla, kteří odmítli bojovat proti starším ruským bratrům, jsem stále hrdý, ale už nejsem hrdý na to, že jsem Čech.
Ano, už nejsem hrdý na to, že jsem Čech.
„Jak může někdo, nějaký poloviční Japonec Okamura, posílat tyto ruskojazyčné Ukrajince zpátky na banderovskou Ukrajinu přímo do chřtánu Zelenského vojenského junty?
A jak mohou někteří Češi něco takového požadovat, aby se lidé, na kterých byla páchána genocida jen proto, že mluvili rusky, nuceně vrátili tam, kde budou nepochybně zlikvidování, právě proto, že mluví rusky?“ ptám se.
Ano, něco takového, vydat statisíce nevinných Ukrajinců, respektive ve své podstatě de facto Rusů, protože mluví rusky, zvůli Zelenského junty, něco takového může udělat jen někdo, kdo je sám fašista.
A tento fašista, který posílá ukrajinské Rusy, kteří u nás našli azyl, je třetím nejvyšším ústavním činitelem naši vlasti a lidé, kteří jsou stejní fašisti jako on, se prohlašují za české vlastence!
Ale ten, kdo je český vlastenec, by nikdy neposlal ukrajinské Rusy, své slovanské bratry, zpátky na Ukrajinu, kde řádí banderovci, to můžou opravdu udělat jen fašisté.
A pokud polojaponec Okamura chce něco takového udělat, poslat ukrajinské Rusy zpátky na banderovskou Ukrajinu, pak je sám banderovec a ti, kteří mu fandí, jsou rovněž banderovci!
Přiznávám, že jsem volil Okamuru, protože jsem si myslel, že volím vlastence, že volím Česko na prvním místě.
Ale nevolil jsem vlastence. Volil jsem fašisty a banderovce, kteří nenávidí ukrajinské Rusy, kteří jsou u nás v bezpečí, stejně tak, jako je nenávidí nacisté a fašisté, kteří jsou, bohužel, stále ještě u moci v Kyjevě a to díky podpoře Anglosasů.
A teď jsou stejní nacisté a fašisté u moci i u nás, a jeden z nich, polojaponec, je i třetím nejvyšším ústavním činitelem.
„Jak můžu být hrdý na to, že jsem Čech, když třetí nejvyšší ústavní činitelem posílá ukrajinské Rusy pryč z naší země, vydává je kyjevským fašistům zrovna tak, jako Jidáš vydal Ježíše Krista?“ ptám se a je mi smutno z toho, když si představím, jak ukrajinští Rusové, které denně potkávám, budou umírat na frontě za zájmy Západu jen proto, že je od nás fašistický polojaponec Okamura vyhostil...
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře