Než křičet na Národní třídě na Babiše, je vždy lepší navrhnout, co by se mělo zlepšit

Stalo se takovou pěknou tradicí, že si vždy, tady na blogu, můžeme 17. listopadu přečíst vtipný článek o agentu Pávkovi...

Se zájmem, jako vždy, jsem si i tentokrát přečetl článek pana Nožičky, nyní sepsaný u příležitosti opětovného výročí listopadového státního převratu pod velmi výstižným názvem „Než křičet na Národní třídě, je vždy lepší navrhnout, co zlepšit“

A opět jsem nelitoval, protože jsem po jeho přečtení pobaveně zvolal: „Hrome, to už přece někde četl!“

No, nestává se mi to často, respektive, nestalo se mi ještě nikdy, abych měl pravdu, jenže nyní jsem ji skutečně měl. Tento pocit, jaký se dostaví, když máte pravdu, byl pro mne zcela neznámý a nový. Není divu, že se mi zatočila hlava jak po tom nejsilnějším magoráku, vždyť i soudruh Stalin velmi trefně nazval ve své slavné stati tento pocit závratí z úspěchů.

A je to tak.

Přesně před rokem jsem totiž četl článek „Tirumfální příchod prezidenta Pavla na Národní třídu“ rovněž od pana Nožičky, který rovněž velmi vtipně pojednával o agentu Pávkovi a ve kterém bylo možné najít tyto repliky: „Pávek: „Soudruhu veliteli, dovolte mi promluvit!“

velitel: „Copak Pávek, nějaká stížnost na kvalitu padáků? Nebo snad podezření na nevhodné chování některých účastníků našeho kurzu?“

Pávek: „Nikoliv, soudruhu veliteli. Padáky fungují perfektně a žádné podezřelé chování jsem u nikoho z účastníků kurzu nezaznamenal.“

velitel: „Tak co teda máte na srdci? Mluvte rychle, vždyť je pátek pozdě odpoledne...“

Pávek: „Jde o to, soudruhu veliteli, že když jsem před chvíli vyhlédl z okna naší učebny, na Národní třídě jsem zahlédl podezřele velké množství lidí.“

velitel: „Ale no tak, Pávek. Je před víkendem, a tak asi dost lidí vyrazilo na nákup do Máje. Nechtějí riskovat, že zítra v devět ráno přijdou do obchodu a žádné čerstvé pečivo již k mání nebude.“

Pávek: „Soudruhu veliteli, vy ale opravdu myslíte, že i všichni ti příslušníci SNB, kteří stojí na kraji Národní v bílých přilbách a s gumovými obušky v ruce, vyrazili na předvíkendový nákup?“"

Zdroj: https://blog.idnes.cz/nozicka/triumfalni-prichod-prezidenta-pavla-na-narodni-tridu.Bg23110705“

No, a letos jsem četl opět tyto repliky v samotném úvodu zmíněném článku pana Nožičky, doslova cituji: „Pávek: „Soudruhu veliteli, dovolte mi promluvit!“

Velitel: „Copak Pávek, nějaká stížnost na kvalitu padáků? Nebo snad podezření na nevhodné chování některých účastníků našeho kurzu?“

Pávek: „Nikoliv, soudruhu veliteli. Padáky fungují perfektně a žádné podezřelé chování jsem u žádného z účastníků kurzu nezaznamenal.“

Velitel: „Tak co teda máte na srdci? Mluvte rychle, vždyť je pátek pozdě odpoledne...“

Pávek: „Jde o to, soudruhu veliteli, že když jsem před chvílí vyhlédl z okna naší učebny, na Národní třídě jsem zahlédl podezřele velké množství lidí.“

Velitel: „Ale no tak, Pávek. Je před víkendem, tak asi dost lidí vyrazilo na nákup do Máje. Zřejmě nechtějí riskovat, že zítra v devět ráno přijdou do obchodu a žádné čerstvé pečivo jako obvykle již k mání nebude.“

Pávek: „Soudruhu veliteli, vy ale opravdu myslíte, že i všichni ti příslušníci SNB, kteří stojí na kraji Národní třídy v bílých přilbách a s gumovými obušky v ruce, vyrazili na předvíkendový nákup?“"

Zdroj: https://blog.idnes.cz/nozicka/nez-kricet-na-narodni-tride-je-vzdy-lepsi-navrhnout-co-zlepsit.Bg24110477

No, řeknu vám, že tak dobře jsem se už dlouho nezasmál…

P.S. V citaci replik z článků pana Nožičky jsem nechal původní uvozovky, ačkoliv tam nepatří.