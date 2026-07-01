Neměl by se pro jistotu pan prezident Pavel obrátit na Ústavní soud znovu?
Na našem území řádí teď bouřky, někdy i velmi zběsilé, jejichž příčinou je pravděpodobně extrémní vedro, jež dělá z lidí burany, kteří pískají na ministra kultury a ministra zahraničí.
K bouřkám, krom přívalových dešťů a bleskových záplav, patří už od nepaměti, už od časů, kdy pouštní démon Hospodin (ještě před tím než se transformoval v milujícího trojjediného Boha) krutě a brutálně trestal všechny ty, kteří mu nebyli po vůli, pochopitelně i blesky všech možných tvarů.
Ovšem někdy dojde u některých jedinců i k osvícení bez toho, aby do nich musel nutně kvůli tomu uhodit blesk, jak se to druhdy přihodilo pološílenému Šavlovi cestou do Damašku, odkud naopak do naší země přibylo mnoho inženýrů a lékařů.
A to je i případ našeho pana učitele.
Asi vám nemusím říkat, jakým plaveckým stylem plaval v řece Moravě, když u něho došlo k prudkému a zcela nečekanému osvícení. Mohu potvrdit, že tomu tak opravdu bylo, protože jsem to viděl na vlastní oči.
Stojím na břehu řeky Moravy a sleduji, jak pan učitel statečně bojuje s protiproudem. Najednou však ve svém úsilí ochabuje, vzdává svůj boj a míří si to ke břehu, zrovna tam, kde stojím.
„Co je, pane učiteli? Zase křeč?“ tážu se.
„Ne, teď to není křeč! Teď je to osvícení!“ odpoví hrdě pan učitel.
„Cože? Osvícení? Ne křeč?“ nechce se mi věřit.
„Věru, že osvícení!“ přikývne pan učitel. „Vzpomněl jsem si na summit NATO v Bukurešti. V delegaci byl premiér Topolánek i prezident Klaus. A hádejte, kdo byl vedoucím delegace!“
„Premiér Topolánek, to dá přece rozum, protože za zahraniční politiku je odpovědná vláda, ne prezident, který může tak maximálně krást pera v Chile,“ vypálím na první dobrou.
„Kdeže Topolánek! Klaus! Ano, slyšíte dobře, Klaus byl vedoucím delegace, i když to teď zapírá!“ vykřikl v extázi pan učitel. „Běžím podat trestní oznámení na Klause, že jednal protiústavně a proti zájmům České republiky, když vedl delegaci NATO na summitu v Bukurešti, a proto se dopustil velezrady!“
A pan učitel skutečně odběhl, tak jak byl, v plavkách, podat trestní oznámení na Klause za to, že vedl na summitu NATO v Bukurešti českou delegaci a já teď hlídám na břehu Moravy jeho věci, aby mu je Fyjala neukradl, a čekám, až zase přiběhne zpět...
Karel Trčálek
Letos ve Strážnici vyhrál nejen P. Macinka, ale i K. Lhotská, agilní novinářka z Deníku To
Po pátečním vybučení soudruha ministra Oty Klempíře na festivalu ve Strážnici čekalo o den později to samé i jeho vládního soudruha Petra Macinku
Karel Trčálek
Ústavní soud zaťal tipec nedemokratické vládě a našim lidem novou naději, že bude líp
V Česku je pořádné horko i v politice. Naštěstí naši lidé stojí věrně na stráži parlamentní demokracie, kterou se ústavní pučisté pokusili změnit v prezidentskou diktaturu!
Karel Trčálek
Pokažený folklórní svátek ve Strážnici a nenávist voličů opozice podněcovaná s. Pavlem
Někteří voliči opozice opět neodolali a ventilovali svou nenávist podněcovanou prezidentem Pavlem nedůstojným vypískáním místopředsedy vlády Petra Macinky na folklórním festivalu, na který politika vůbec nepatří...
Karel Trčálek
Troll Macinka ukončil klimatickou krizi, ale extrémní vedra vytrolit jaksi zapomněl...
Naši lidi si, díkybohu, dovedou dohledat informace na internetu, a tak nás mohou uklidnit, že extrémní vedra jsou normální, protože v roce 1540 byl taky hic a navíc v zimě sněžilo, což nám Česká televize zamlčela...
Karel Trčálek
Proč nemá bývalý komunista doc. Ševčík radost z toho, že prezident pojede na summit NATO?
Prezident jede na summit NATO a spousta lidí z toho může zešílet, protože jsme se posunuli do prezidentského systému, přesně tak, jak potom volá marxista prof. Drulák ze spolku Svatopluk. Jedním z těchto lidí je i doc. Ševčík...
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc
Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám...
V červnu na silnicích v Pardubickém kraji zemřeli čtyři lidé, loni dvě osoby
V červnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji čtyři lidé, o dva více...
V červnu na silnicích ve Zlínském kraji zemřel jeden člověk, o tři méně než loni
V červnu zemřel při dopravních nehodách ve Zlínském kraji jeden člověk, o tři méně než ve stejném...
Nejstarší pražská rozhledna není na Petříně. Schovává se v lese a vstup je zdarma
Většina lidí míří za výhledem na Petřín. Jen málokdo ale tuší, že vůbec nejstarší pražská rozhledna...
Vandalové v zámeckém parku kradli a načerno vysadili ryby, areál bude zavírat dřív
Anglický park o rozloze 21,5 hektaru patří k hlavním lákadlům zámku v Čechách pod Kosířem na...
Pronájem skladovacích prostor na šanony, Vyškov - Město
Jana Šoupala, Vyškov - Vyškov-Město
9 800 Kč/měsíc
- Počet článků 3293
- Celková karma 23,34
- Průměrná čtenost 840x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře