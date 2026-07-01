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Neměl by se pro jistotu pan prezident Pavel obrátit na Ústavní soud znovu?

Panu prezidentovi se zachtělo být vedoucím delegace, kde nemá co dělat, protože za zahraniční politiku je odpovědná vláda a kam ho protlačil ústavní puč v režii ústavních soudců, které sám jmenoval. Vítejte v Pávkostánu!

Na našem území řádí teď bouřky, někdy i velmi zběsilé, jejichž příčinou je pravděpodobně extrémní vedro, jež dělá z lidí burany, kteří pískají na ministra kultury a ministra zahraničí.

K bouřkám, krom přívalových dešťů a bleskových záplav, patří už od nepaměti, už od časů, kdy pouštní démon Hospodin (ještě před tím než se transformoval v milujícího trojjediného Boha) krutě a brutálně trestal všechny ty, kteří mu nebyli po vůli, pochopitelně i blesky všech možných tvarů.

Ovšem někdy dojde u některých jedinců i k osvícení bez toho, aby do nich musel nutně kvůli tomu uhodit blesk, jak se to druhdy přihodilo pološílenému Šavlovi cestou do Damašku, odkud naopak do naší země přibylo mnoho inženýrů a lékařů.

A to je i případ našeho pana učitele.

Asi vám nemusím říkat, jakým plaveckým stylem plaval v řece Moravě, když u něho došlo k prudkému a zcela nečekanému osvícení. Mohu potvrdit, že tomu tak opravdu bylo, protože jsem to viděl na vlastní oči.

Stojím na břehu řeky Moravy a sleduji, jak pan učitel statečně bojuje s protiproudem. Najednou však ve svém úsilí ochabuje, vzdává svůj boj a míří si to ke břehu, zrovna tam, kde stojím.

„Co je, pane učiteli? Zase křeč?“ tážu se.

„Ne, teď to není křeč! Teď je to osvícení!“ odpoví hrdě pan učitel.

„Cože? Osvícení? Ne křeč?“ nechce se mi věřit.

„Věru, že osvícení!“ přikývne pan učitel. „Vzpomněl jsem si na summit NATO v Bukurešti. V delegaci byl premiér Topolánek i prezident Klaus. A hádejte, kdo byl vedoucím delegace!“

„Premiér Topolánek, to dá přece rozum, protože za zahraniční politiku je odpovědná vláda, ne prezident, který může tak maximálně krást pera v Chile,“ vypálím na první dobrou.

„Kdeže Topolánek! Klaus! Ano, slyšíte dobře, Klaus byl vedoucím delegace, i když to teď zapírá!“ vykřikl v extázi pan učitel. „Běžím podat trestní oznámení na Klause, že jednal protiústavně a proti zájmům České republiky, když vedl delegaci NATO na summitu v Bukurešti, a proto se dopustil velezrady!“

A pan učitel skutečně odběhl, tak jak byl, v plavkách, podat trestní oznámení na Klause za to, že vedl na summitu NATO v Bukurešti českou delegaci a já teď hlídám na břehu Moravy jeho věci, aby mu je Fyjala neukradl, a čekám, až zase přiběhne zpět...

Autor: Karel Trčálek | středa 1.7.2026 9:57 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

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Karel Trčálek

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Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

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