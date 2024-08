Několik pádných argumentů proti výrokům pana Foltýna

Nejen pan Foltýn, představitel nynější totalitní moci, požaduje a prosazuje omezení svobody pro ty, kteří nesouhlasí s jedinou správnou pravdou...

Nevím jak vy všichni ostatní, ale já za výroky pana Foltýna o sviních čuchím totalitářský tik.

Neznám totiž nikoho, kdo by schvaloval ruskou obranu proti útoku NATO na Rusko, opravdu ne, nikdo takový neexistuje, protože kdyby někdo takový v českém národě existoval, nebyl by největším českým básníkem držitel Puškinovy ceny za šíření přátelství mezi národy, stejně jako by držitel téže Puškinovy ceny i náš největší státník.

Žádné takové svině, o kterých mluví ve svém výroku pan Foltýn, neexistují, existují jen ti, kteří za mrzký peníz podporují novou totalitu, kterou u nás nastoluje nynější vláda.

Už jsem řekl, že neznám žádné takové svině, o kterých mluví vrchní cenzor Foltýn, který ztělesňuje nynější totalitu ve které žijeme, a proti které bojuje mnoho disidentů brutálně pronásledovaných a perzekuovaných.

Ale za to znám jistého pana Hornera, který, přesně ve foltýnovském duchu, požaduje omezení svobody slova, když ve svém článku s příznačným názvem Rasismus nemá právo na svobodu slova hlásá toto, cituji doslova: „Pokud chceme zachovat svobodnou společnost, nedopadnout jako Čapkova intelektuální generace v koncentrácích nebo na krchově, nesmíme na pofňukávání po svobodě slova v žádném případě brát zřetel.

Ti, co hlásají nesvobodu a smrt vyloučených, nemohou užívat plody svobody. Důvod je jednoduchý. Život je cennější než smrt, kterou v podstatě hlásají rasisti všech odstínů. Hlásání důvodů k vyloučení má jediný účel, označit osoby a skupiny k pozdější likvidaci.“

No a teď si představte, že byste prohlásili, že vítání muslimů (nositelů tradičních hodnot, jako je víra v Boha, odpor proti LGBT, či pěstování tradičních rodin) v Evropě, byla chyba!

Pan Horner by vás obratem prohlásil za rasistu a požadoval omezení vaší svobody slova!

Ať žije nová Foltýnova a Hornerova totalita!