Nejvíce parazitů je v Institutu Václava Klause. Neměl by ho F. Turek deratizovat?
Nebohý Václav Klaus se nemohl ani podívat do zrcadla, protože by v ně spatřil do krve rozškrábanou tvář zohyzděnou hnisajícími ranami největšího světového státníka a myslitele od dob Mao Ce-tunga!
Pořád ho něco svědilo a žralo tak, nejen na tváři, ale i po celém jeho mužském těle tak, že se zoufalý prof. Václav Klaus musel bez přestání zuřivě škrábat, až mu Livie, jeho žena, pohrozila, že se od něj odstěhuje ke svému staršímu synovi do Pece pod Sněžkou.
„Nevidíš, že jsi samá veš a blecha?! Buď zajdeš k Filipovi na jeho ministerstvo životního prostředí, nebo se od tebe odstěhuji k Vaškovi do Pece pod Sněžkou!“ položil Livia prof. Klausovi nůž na jeho hrdlo.
A tak se prof. Klaus vydal za Filipem Turkem na ministerstvo životního prostředí.
„Všechno mě svědí a kouše. Musím se pořád škrábat, všechno na mně hnisá, vypadám jako malomocný. A aby toho nebylo málo, žena mi vyhrožuje, že se ode mne odstěhuje!“ svěřil se prof. Klaus Filipovi Turkovi v jeho prostorné kanceláři ministra životního prostředí.
„Jestli jsem na něco odborník, tak na parazity. Vysvlečte se do naha, podívám se vám na to,“ řekl Filip Turek a následně začal důkladně prohlížet do naha vysvlečeného prof. Klause. „Hm, tak vidím na vás blechy, klíšťata a tady ty velké červené fleky, ty jsou od štěnic.
Ale co je nejdůležitější, že máte i vši. Podle toho, co na vás vidím, se jedná o zástupce druhů veš šatní a veš muňka.“
„Ty filcky jsem jistě chytil od Jakla! On si s nimi v práci pořád hraje!“ zvolal prof. Klaus.
„Ano, váš Institut Václava Klause je plný parazitů. Je potřeba ho celý deratizovat, jinak od vás uteče vaše žena a vy se rozškrábete tak, že vás ani v Kremlu nepoznají. Jestli chcete, sám se té deratizace vašeho Institutu ujmu,“ nabídl se Filip Turek, že provede deratizaci Institutu Václava Klause.
A protože prof. Václav Klaus nechtěl, aby od něho utekla žena, nabídku deratizace svého Institutu vděčně od Filipa Turka přijal.
A jak Filip Turek slíbil, tak i udělal, provedl deratizaci Institutu Václava Klause, zbavil jej všech parazitů.
A co myslíte, chyběli někomu parazité z Institutu Václava Klause?
Nechyběli nikomu, protože nikomu nechyběl ani sám prof. Václav Klaus...
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře