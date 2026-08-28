Největší český básník je špatným svědomím národa
Napsal jsem knihu o našem největším básníkovi.
„Co teď?“ přemýšlel jsem, když byla kniha pojmenovaná, až jsem na to přišel. „Už vím, donesu tu knihu Dostojevskému! To je velký spisovatel, navíc ruský, ať si ji hezky přečte, určitě čte knihy rád, protože co jiného by dělal u jídla!“
Rozběhl jsem se tedy za Dostojevským a štěstí mi přálo, protože Dostojevskij právě obědval pirohy a když Dostojevskij obědval, byl to ten nejvlídnější člověk na světě.
„Ukažte, přečtu si to,“ vzal si ode mne knihu a začetl se do ní, přikusuje k tomu pirohy. „Moc pěkná kniha, kam se na to hrabe Turgeněv! Tuhle mi, představte si, ukradl půlku mé knihy, prevít jeden!“
Byl jsem samozřejmě rád, že mi Dostojevskij moji knihu o největším básníkovi pochválil. Ale protože mě zajímalo, co ni řekne Turgeněv, běžel jsem za Turgeněvem, protože je to taky veliký a taky ruský spisovatel.
A štěstí mi přálo, protože Turgeněv se právě chystal odjet na Západ a když se Turgeněv chystal odjet na Západ, byl to ten nejvlídnější člověk na světě.
„Ukažte, přečtu si to!“ vzal si Turgeněv knihu a začetl se do ní, zatímco mu jeho lokaj balil do kufrů balil vše potřebné pro dlouhodobý pobyt na Západě, konkrétně v Baden-Badenu. „Moc pěkná kniha! Kam se na to hrabe ten primitiv Tolstoj! Představte si, že tuhle mi ukradl celou knihu a pojmenoval ji Vojna a mír, primitiv jeden!“
Byl jsem samozřejmě rád, že mi Turgeněv moji knihu pochválil, ale za Tolstým jsem s ní už neběžel, protože Tolstoj je opravdu primitiv, který nesnáší, když ho někdo srovnává s Dostojevským a Turgeněvem, to pak může být i agresivní.
Šel jsem tedy domů.
Jenže koho nevidím, když přijdu domů?
Vidím Tolstého, jak u mě rozbíjí okna svojí berlou a vykřikuje: „Největší básník jsem já! Největší básník jsem já!“
Okna jsem samozřejmě nechal nezasklená, aby mi je nerozbili příznivci našeho největšího básníka, kdyby si náhodou přečetli moji knihu...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně