Neházejme to na Rusko, že lidé pořád nevěří oficiálním zprávám!
Vlastně je pochopitelné, že ti, kteří vládnou světu (dobře víme, o koho jde!) se před námi snaží utajit pravdu ze strachu, že kdybychom tuto pravdu znali, přišli by o všechnu svoji moc a my, dosud zotročení lidé, bychom zase svobodně vydechli.
Ale je stejně tak pochopitelné, že se světovládcům tuto pravdu nedaří utajit a to i přesto, že ovládají média a hlavně pak Českou televizi. Pokud má člověk jen trochu rozumu ve své kebuli, pokud si jen trochu nenechal úplně vymýt hlavu, pokud aspoň jen trochu nevěří médiím, tomu, co říká Česká televize a co říká opozice, pak ze střípků informací, které si dohledá na internetu, dokáže tuto pravdu poznat i přes veškerou snahu těch, co vládnou světu, i přes brutální cenzuru, jejímž cílem je učinit z nás tupé ovce, které se dají poslušně nahnat do války s Ruskem.
A já tu pravdu poznal, poznal jsem, co je Pravda a co je jen propaganda…
Seděl jsem v kanceláři pana poslance Rajchla a poslouchal jeho slova, která mi zněla jako rajská hudba.
„Až převezmeme moc ve státě, bude levná elektřina, bude levná i ropa, bude levné všechno!“ kreslil pan poslanec Rajchl skvělou budoucnost, která nás čeká. „Budou existovat jen národní zájmy a všichni Slované budou sjednocení žít v míru.“
Slova o sjednocení Slovanů mi cosi připomněla a tak jsem panu poslanci Rajchlovi skočil do řeči: „V USA už zase popravují lidi. Nějaké odsouzené ženě tam při popravě píchli dvě smrtící injekce, ale ona přežila.“
„To je skvělé!“ zareagoval poslanec Rajchl na moji poznámku.
„Protože to byla Američanka?“ zeptal jsem se.
„Proto taky,“ odpověděl poslanec Rajchl a přátelsky mě objal kolem ramen, jako kdybych byl milencem jeho zákonité ženy. „Ale hlavně proto, že se ukazuje, jaké svinstvo byly vakcíny proti covidu! Ani dvě smrtící injekce nedokázaly usmrtit popravovanou ženu, ale vakcíny proti covidu zavraždily jen u nás desetitisíce nevinných lidí.
Vím to, protože mi to říkala Petra Rédová, která pracuje ve Velké Británii jako zdravotní sestra.“
„Ano, to je důkaz, že očkování proti covidu bylo pokusem o likvidace českého národa, protože jsem Slované, stejně jako válka proti Rusku, kterou již brzy zahájí Západ,“ docvaklo mi, jaká je skutečná pravda, kterou před námi mainstreamová média tají.
Ale marně, my už si pravdu vzít nedáme, budeme pravdě už věřit na věčné časy a nikdy jinak!
Karel Trčálek
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Prodej, chalupa, 5+1, Držkov
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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