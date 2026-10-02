Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Neházejme to na Rusko, že lidé pořád nevěří oficiálním zprávám!

Karel Trčálek
Konečně máme vládu, která staví zájmy našich lidí nad cizí zájmy, ale lidé přesto stále nevěří oficiálním zprávám, i když se už zrušila brutální cenzura, která tady byla za Fyjaly...

Vlastně je pochopitelné, že ti, kteří vládnou světu (dobře víme, o koho jde!) se před námi snaží utajit pravdu ze strachu, že kdybychom tuto pravdu znali, přišli by o všechnu svoji moc a my, dosud zotročení lidé, bychom zase svobodně vydechli.

Ale je stejně tak pochopitelné, že se světovládcům tuto pravdu nedaří utajit a to i přesto, že ovládají média a hlavně pak Českou televizi. Pokud má člověk jen trochu rozumu ve své kebuli, pokud si jen trochu nenechal úplně vymýt hlavu, pokud aspoň jen trochu nevěří médiím, tomu, co říká Česká televize a co říká opozice, pak ze střípků informací, které si dohledá na internetu, dokáže tuto pravdu poznat i přes veškerou snahu těch, co vládnou světu, i přes brutální cenzuru, jejímž cílem je učinit z nás tupé ovce, které se dají poslušně nahnat do války s Ruskem.

A já tu pravdu poznal, poznal jsem, co je Pravda a co je jen propaganda…

Seděl jsem v kanceláři pana poslance Rajchla a poslouchal jeho slova, která mi zněla jako rajská hudba.

„Až převezmeme moc ve státě, bude levná elektřina, bude levná i ropa, bude levné všechno!“ kreslil pan poslanec Rajchl skvělou budoucnost, která nás čeká. „Budou existovat jen národní zájmy a všichni Slované budou sjednocení žít v míru.“

Slova o sjednocení Slovanů mi cosi připomněla a tak jsem panu poslanci Rajchlovi skočil do řeči: „V USA už zase popravují lidi. Nějaké odsouzené ženě tam při popravě píchli dvě smrtící injekce, ale ona přežila.“

„To je skvělé!“ zareagoval poslanec Rajchl na moji poznámku.

„Protože to byla Američanka?“ zeptal jsem se.

„Proto taky,“ odpověděl poslanec Rajchl a přátelsky mě objal kolem ramen, jako kdybych byl milencem jeho zákonité ženy. „Ale hlavně proto, že se ukazuje, jaké svinstvo byly vakcíny proti covidu! Ani dvě smrtící injekce nedokázaly usmrtit popravovanou ženu, ale vakcíny proti covidu zavraždily jen u nás desetitisíce nevinných lidí.

Vím to, protože mi to říkala Petra Rédová, která pracuje ve Velké Británii jako zdravotní sestra.“

„Ano, to je důkaz, že očkování proti covidu bylo pokusem o likvidace českého národa, protože jsem Slované, stejně jako válka proti Rusku, kterou již brzy zahájí Západ,“ docvaklo mi, jaká je skutečná pravda, kterou před námi mainstreamová média tají.

Ale marně, my už si pravdu vzít nedáme, budeme pravdě už věřit na věčné časy a nikdy jinak!

Autor: Karel Trčálek | pátek 2.10.2026 10:13 | karma článku: 0 | přečteno: 13x
Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Další články autora

Karel Trčálek

Prezident Pavel je srovnáván s Ironmanem. Je to přehnané, označení Superman je přesnější

Úspěchů, kterých dosahuje vládní šestikoalice je tolik, že člověk ani neví, o kterém dřív psát. A tak je lepší místo o úspěších vládní šestikoalice psát o hradním vůdci opozice, bez které by těch úspěchů bylo mnohem víc...

1.10.2026 v 10:01 | Karma: 21,49 | Přečteno: 368x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Mnichov 1938 zlomil český národ a udělal z něj bandu zbabělců

Na podzim v roce 1938 se z českého národa staly bestie, které se smějí své vlastní zbabělosti a ještě jsou na to patřičně hrdé...

30.9.2026 v 12:00 | Karma: 18,63 | Přečteno: 265x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Státní svátek sv. Václava ve znamení Milionu chvilek proti Babišovi

Agitování voličů proti Andreji Babišovi mi přijde v den státního svátku ze strany Milionu chvilek pro demokracii jako velmi zákeřné a nezodpovědné, od toho přece státní svátky nejsou!

27.9.2026 v 15:01 | Karma: 24,66 | Přečteno: 563x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Velká automobilová lež, aneb když ideologie opět vítězí nad fakty

Už zase nám lžou! Média, evropská vrchnost, zelení fanatici jenom lžou a nikdy nám neřeknou skutečnou pravdu, tu si musíme dohledat na internetu!

27.9.2026 v 8:25 | Karma: 19,42 | Přečteno: 329x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

V Česku se vyzývá k bojkotu hokeje s Ruskem, v Irsku zase bojkotují fotbal s Izraelem

Jak všichni víme, politika do sportu nepatří a proti válkám by se mělo bojovat jinými prostředky, například speciálními vojenskými operacemi, nebo články na blogu iDNES, než bojkotem sportovních akcí

25.9.2026 v 6:54 | Karma: 27,37 | Přečteno: 642x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.
29. září 2026  7:27

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)
22. září 2026  9:10,  aktualizováno  26. 9. 6:56

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice
26. září 2026  19:49,  aktualizováno  27. 9. 9:33

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.
2. října 2026  8:34

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.
25. září 2026  6:06

Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a...

Varhanní festival rozezní Rokytnici nad Jizerou

ilustrační snímek
2. října 2026  10:13

Jedinečný hudební zážitek čeká v pátek na návštěvníky kostela sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou.

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...
2. října 2026  10:02

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi...

vydáno 2. října 2026

Na Výstavišti byla ulovena devatenáctiletá kobyliská tramvaj Škoda 14T ev.č. #9131 na lince 1 kurz...

vydáno 2. října 2026

Již za 18 dnů budou v provozu 2 nová nástupišté na Smíchovském nádraží.

Karel Trčálek

  • Počet článků 3361
  • Celková karma 22,38
  • Průměrná čtenost 834x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.