Naše paní spisovatelka už není ani křesťanka, ani katolička, dala se ke komunistům!
Paní spisovatelku jsem znal vždy jako skvělou a zarputilou katoličku. Její křesťanství, respektive katolictví se projevovalo tím nejlepším a taky nejcharakterističtějším způsobem, totiž pekelnnou nenávistí. Ano, paní spisovatelka upřímně nenáviděla každého, kdo si myslel něco jiného než ona, kdo ji upozornil, že se v tom, či onom mýlí, nebo, a to bylo nejhorší, kdo posunoval významy toho, co bylo fixní ideou paní spisovatelky.
Každý takový člověk byl pro paní spisovatelku Ďábel, každému takovému člověku, který si ji dovolil v čemkoliv oponovat, hrozilo, že mu paní učitelka rozbije ciferník, nebo okna.
Byla to příkladná katolická nenávist. A nebylo pochyb, že právě tato nenávist přivede paní spisovatelku, až se o Vánocích vrátí Kristus na tento svět a zničí ho jadernou apokalypsou, jak stojí psáno, do Božího království, v němž bude paní spisovatelka žít už věčně, vzdychajíc nadpozemskou blažeností.
O to větší překvapením pro mne bylo, když jsem se dozvěděl, že paní spisovatelka už není katoličkou.
„To není možné! Paní spisovatelka není katolička!“ říkal jsem Markétce, která mně tu novinu sdělila.
„Paní spisovatelka už opravdu není katolička. Naštvali ji sudeťáci. Nedokázala snést pomyšlení, že je s nimi v jedné církvi. Napsala dopis Svatému otci, aby je exkomunikoval, nebo vystoupí z církve ona, protože s nimi nechce být v jednom Božím království, kde nejsou žádné národy, ani žádné státy, a proto tam nejsou ani Češi, ani Sudeťáci.
No, a když Svatý otec odmítl Sudeťáky exkomunikovat, tak mu paní spisovatelka napsala, že je kanál a že si má církev strčit za klobouk.“
„No, dobře, ale kde paní spisovatelka nenávidí teď?“ zeptal jsem se.
„Dala se ke komunistům. Tam může nenávidět úplně všechno. Brusel, Fialu, NATO, Pavla, Trčálka, liberály, ty, kteří pronásledují největší básníka, válečné štváče, Halíka, prostě každého, kdo vidí svět jinak než ona. Moc se jí tam líbí,“ odpověděla Markétka.
Tak si snad paní spisovatelka u komunistů tu nenávist pěkně užije...
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