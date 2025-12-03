Na Slovensku by byl Filip Turek ministrem už dávno...
Už od rána vyhlížel Fico z oken své pracovny českou delegaci, a když se konečně na obloze objevilo letadlo s českými výsostnými znaky, zmocnila se ho taková radost, že div nevypadl z okna, jak mával letadlu, které šlo pomalu na přistání.
„Už letí, už letí!“ jásal, ale pak zbledl strachy, „jen aby nedopadli jako Štefánik!“
Ale naštěstí Slovensko nemá žádnou protivzdušnou obranu, a tak český letecký speciál bez problémů přistál, protože ho liberálové a progresivci stejně neměli čím sestřelit ze slovenského nebe.
Chvíli na to se už Fico objímal a líbal na obě tváře s Okamurou jako stáří známí.
„Pozdravuje vás Vladimir Vladimirovič!“ vyřizoval Fico Okamurovi srdečné pozdravy z Ruska.
„I vás pozdravuje Vladimir Vladimirovič!“ vyřídil pozdravy z Ruska i Okamura.
„A kdo je tohle?“ ukázal Fico na Turka, který stydlivě klopil oči, jako by se styděl za své blonďaté vlasy a taky luxusní hodinky, protože Fico byl komunista a jako takový se vyznačoval značnou mírou sociální citlivosti.
„To je Filip Turek. Skvěle moštuje. Doufám, že bude jmenován!“ představil Okamura Ficovi Turka, který nepřestával klopit své modré oči.
„A víte, že zrovna hledám řidiče? Nechci dopadnout jak Dubček! Můžu ho jmenovat svým řidičem! Má řidičský průkaz?“ zvolal Fico.
„Řidičský průkaz nemá, ale řídit umí jednou rukou,“ odpověděl Okamura.
„Jak umí řídit jednou rukou, tak ho jmenuji svým řidičem. Řidičský průkaz má dnes na Slovensku každý blbec. Jeden porazí značku a druhý zase ve sporťáku napálí do auta, které před ním odbočuje, zrovna ve chvíli, kdy jde kolem náhodou krajský policejní ředitel!“ mávl rukou Fico a položil Turkovi ruku na rameno. „Tak co, chcete mi dělat řidiče? Budete mít všude absolutní přednost a neomezenou rychlost.“
„Absolutní přednost a nemomezenou rychlost? Tak já to beru, šéfe,“ odpověděl Turek a konečně se usmál tím svým chlapeckým úsměvem a už se ani trochu nestyděl za svoje luxusní hodinky, jejichž cena byla podle něho třikrát vyšší než ve skutečnosti, protože člověk, který se živí prací, se nemá za co stydět...
Karel Trčálek
Ještě v srpnu prezident Pavel přísahal, že nechce sestavování vlády protahovat!
Ze všech čtyř dosavadních prezidentů v samostatné historii České republiky je v souvislosti s povolebními jednáními o nové vlády je nejvíce problémů s prezidentem nynějším
Karel Trčálek
Kolik Ukrajinců musí ještě padnout, aby Zelenskyj pochopil, že tuhle válku nevyhraje?
Ukrajina válku, která trvá už tak dlouho, jako Velká vlastenecká válka, prohrává. Neporazitelné Rusko postupuje vpřed a drtí všechny válečné štváče. Jen Zelenskyj to nechápe a nechce podepsat kapitulaci...
Karel Trčálek
Prezident P. Pavel musí napravovat chyby voličů při volbách. Je třeba, aby to Čechy bolelo
Voliči se při volbách dopustili té chyby, že volili Andreje Babiše, který si tak nestihl vyřešit svůj střet zájmů a proto též, nejsa premiérem, zatím nevrátí Čechům to, o co je Fiala okradl, takže to Čechy ještě hodně bolet!
Karel Trčálek
Byl armádní generál A. Liška ve skutečnosti převlékačem kabátu a zrádcem?
Pan Ziegler napsal článek o armádním generálu Aloisi Liškovi. Nejspíše nedopatřením opomněl pan Ziegler napsat, že armádní generál A. Liška byl možná i převlékačem kabátů...
Karel Trčálek
Fico a Orbán nechtějí válku za humny, proto podporují Trumpův skvělý mírový plán
Fico a Orbán jsou jediní rozumní politici v Evropě, kteří chápou, že jedinou podmínkou míru je kapitulace Ukrajiny a její postupná likvidace. Na rozdíl od těch, kteří by za mír nejraději bojovali do posledního Ukrajince...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře