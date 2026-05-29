Mým favoritem v Blogerovi roku je jednoznačně pan Pokorný Ladislav
Abych předešel nejrůznějším, ať už trapným, či vyloženě komickým, nedorozuměním, hned na začátku uvedu, že považuji svoji přítomnost ve finálové desítce Blogera roku za krajně nespravedlivou, protože jsem pouhá kopírka, opisovač, který se přiživuje na potu, krvi a slzách jiných blogerů.
Do této finálové, či finální, jak kdo chce, desítky, by na místo mne jistě patřil například pan Jurčák se svým vyhlášeným druhákem. Druhák je slivovice destilovaná z již jednou vypáleného kvasu, který se vrátí zpátky do bečky a do kterého se dá deset kilogramů cukru na sto litrů takovéhoto revitalizovaného kvasu.
A druhák pana Jurčáka je skutečně výtečný. Tak výtečný, že můj magorák je proti tomu vyložená břečka, připomínající, jak právě kdysi pan Jurčák velmi správně poznamenal, velmi řídkou stolici. A velmi řídká stolice a lahodná slivovice, byť druhák, to je přece rozdíl, který jasně vidíte.
Ale pojďme k hlavnímu tématu dnešního blogu, kterým je aktuální ročník ankety bloger roku. Nu, přiznám se, že jsem se dlouho rozhodoval, komu přihraji svůj hlas, zda to bude muž či to bude žena.
A bylo to vskutku těžké rozhodování, když jsem chodil jako tělo bez duše a duše bez těla.
Přiznám se, že bych chtěl žít ve světě, za který bojuje paní Lhotská. Ano, chtěl bych aspoň den žít v jejím novém báječném světě, ovládaném umělou inteligencí nejspíše odněkud z Číny, ve světě, který bude, pro nás Čechy, tím nejlepším možným světem, protože v něm nebude žádná evropská vrchnost, ani žádná klimatická apokalypsa, ve světě, kde si jen my, Češi, s pomocí výše zmíněné umělé inteligence, budeme sami rozhodovat o tom, co, chceme, protože je to pro nás skutečně dobré, a co nechceme, protože je to pro nás skutečně špatné (evropská vrchnost a klimatická apokalypsa).
Ano, v tomto světě paní Lhotské, báječném a novém, bych chtěl žít.
Ale dáma snad promine, nakonec jsem dal při hlasování přednost panu Pokornému a to jak v kategoriích Vypravěč roku, tak i v kategorii Bloger roku. Všichni, kteří čtete články pana Pokorného, a kteří máte ten žaludek číst moje okopírované články, víte, že kvalit pana Pokorného nedosahuji ani náhodou.
Vím to i já, a vím i to, že jsem na rozdíl od pana Pokorného i zbabělec. Já jsem během jednoho z nejhrůznějších období našich novodobých dějin, za Fijalovy hrůzovlády, zbaběle mlčel. Ale pan Pokorný statečně pozdvihoval svůj hlas, tepal nešvary, ukazoval bez ohledu na to, že je nazýván sviní, na všechny zločiny, kterých Fijalova vláda dopustila, nebál se nastavit všem těm pětidemoličním Heydrichům zrcadlo, ve kterém bylo jasně vidět, že mají křivou hubu.
Já jsem ryl obličejem v zemi, ale pan Pokorný v těch časech, kdy národ mřel hladem a zimou, kráčel vzpřímený a slyšel zpívat kosy.
„Páni, tak bych chtěl taky psát, aby se lidé smáli, navzdory bídě, ve které žijí!“ užíral jsem se závistí při četbě článků pana Pokorného, které přinášely všem politickým vězňům tolik potřebnou naději, že se tyto strašlivé časy skončí a bude zase líp, a panu Pokornému na oplátku zase enormní karmu, protože karma je zdarma.
A opravdu, tyto zlé časy skončily a je opravdu líp, a je to i zásluha pana Pokorného, který nepřestával povzbuzovat naše lidi v době poroby národa.
A teď přichází to, co mě přesvědčilo, abych dal hlas panu Pokornému. Pan Pokorný by teď už nemusel dělat nic jiného, než jen psát o tom, že je líp, mohl by už psát jen o úspěších nynější vlády, která klade na první místo zájmy našich lidí nad cizími zájmy.
Ale pan Pokorný, věren své cti a svému naturelu, vědom si svého osudového poslání, o ničem takovém nepíše, protože i nyní, stejně jako za Fyjalovy hrůzovlády, píše o tom, co se vládě, nyní už Babišově, nepodařilo. A přiznejme si, že jsou i věci, které se Babišově vládě nepodařily.
Ano, jsou zde mnohé nesporné úspěchy, ke kterým se je třeba hlásit, protože největší díl zásluh na těchto úspěších má Babišova vláda a pak už nikdo jiný. Ale jsou zde i neúspěchy. Není jich mnoho, ale jsou. A je právě největším úspěchem Babišovy vlády, že si uvědomuje to, že jsou zde i neúspěchy.
A že jsou zde neúspěchy, si uvědomuje i pan Pokorný. A rovněž to, stejně jako vláda, nezamlčuje. Stejně jako vláda ukazuje i pan Pokorný na ty, kteří nesou největší vinu na tom, že nejsou jen úspěchy, ale že jsou i neúspěchy. A to je to, proč dávám svůj hlas panu Pokornému. To, že se pan Pokorný nebojí ukázat na pravé viníky těchto neúspěchů, na současnou opozici a především na jejího vůdce prezidenta Pavla, bývalého rozvědčíka.
A za to si pan Pokorný určitě zaslouží vyhrát anketu blogera roku, za tuto svoji statečnost.
Proč chce jet Pavel mermomocí na summit NATO do Turecka?
Jednak, aby nás zatáhl do války proti Rusku, na které se chystá kolektivní Západ, Anglosasové a NATO zaútočit, a jednak proto, aby snížení výdajů na obranu svedl na Babišovu vládu, přičemž ovšem hlavním a jediným viníkem toho je vláda Fyjalova, jak chce Babiš na tomto summitu i vysvětlit.
Ano, pan Pokorný má pravdu. Od opozice, které se nezřekla svého fašistického liberalismu a od rozvědčíka Pavla, muže s velmi temnou komunistickou minulostí, nelze čekat nic dobrého. Tito nepřátelé české státnosti budou škodit našim lidem, kde se dá. Když jim to teď nevyšlo se Sudeťáky a před tím s chirurgy z dovozu, jistě zase sem přitáhnou někoho dalšího, klidně i mimozemštany, jen aby vrazili nůž do zad našim lidem a o všechno je okradli.
A právě proto by neměl zaniknout znepokojivý hlas pana Pokorného! Hlas, který varuje před proradností opozice, a který nám říká, že se naši lidé nebudou v naší zemi cítit bezpečně a šťastně dotud, dokud nějaká opozice bude existovat a dokud nám bude vládnout vojenská hradní junta.
„Když se zbavíme těchto parazitů, přijdou i další úspěchy. A jednou bude těch úspěchů tolik, že i já budu psát jen o úspěších a o ničem jiném,“ říká pan Pokorný.
A netřeba pochybovat o tom, že ty časy, kdy i pan Pokorný nebude psát o ničem jiném než o úspěších vlády, budou časy skutečně požehnané, protože nebude už žádná opozice, ani žádný rozvědčík na Hradě, nebude již nikdo, kdo by torpédoval poctivé úsilí našich lidi a jimi svobodně zvolených vůdců, aby v naší zemi bylo opravdu líp, protože to vláda slíbila svým voličům, našim lidem...
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře