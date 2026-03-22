My, naši lidé, sice výsledky voleb respektujeme, ale...
Panu učitel celé čtyři roky Fialovy hrůzy mlčel, nepromluvil ani jedno slovo, než by mluvil, šel si radši zaplavat do Moravy, která je Gangou všech našich lidí, již v ní postupují očistnou koupel.
Bylo mi to jeho mlčení, zatímco se všude kolem odehrávala ta největší zvěrstva, zatímco se naše vlast měnila ve spálenou zemi a de facto u nás vládl Zelenskyj, to se ví, trochu nepochopitelné.
A tak jsem se ho na to jednou přímo zeptal: „Máte strach, jste podělaný až za ušima, že držíte hubu? To vám nevadí ta zvěrstva, kterých se dopouští Fiala?
Nevadí vám svinstva rozvědčíka na Hradě?“
Pan učitel se otřepal, protože právě vylezl z Moravy a řekl: „Nejsem podělaný, ani nemám strach, jen respektuji výsledek voleb, co si libtardi zvolili, to mají. Proto mlčím, protože jsem demokrat.“
To byla odpověď hodná skutečného demokrata, tolerantního člověka, který ví, že musí respektovat výsledky voleb.
Ale teď, teď už díkybohu, pan učitel mlčet nemusí, teď už si zase může pouštět pusu na špacír, teď už zase může bojovat proti jedině správné pravdě!
Karel Trčálek
Kdo napíše článek o demonstraci na Letné jako první? Pan učitel, nebo pan Pokojný?
Není ovšem vyloučeno, že to bude i strýc Burčák, ten má taky dobré nápady, kopne do sebe slivku a už je to hotový!
Karel Trčálek
Jak si naši západní přátelé svoji okupaci a zradu odpracovali
Nastal čas přehodnocení historie. Minulý víkend jsme oslavili výročí okupace ČSR nacistickými a banderovskými hordami. Po předchozích událostech v Mnichově. Mrtvých a umučených statisíce, škod materiálních nepočítaně. Ale... !!
Karel Trčálek
Mopslíci z Institutu Václava Klause zuřivě ňafají, ale nekoušou...
Institut Václava Klause vypadá z dálky jako výkrmna užitečného hmyzu, zejména pak trubců. Když ovšem přijdete blíž, zjistíte, že v IVK nevegetují trubci, ale docela roztomilí mopslíci, kteří sice zuřivě ňafají, ale nekoušou...
Karel Trčálek
Legrační pokrytectví Ladislava Jakla, našeho předního Trumpetisty
Když Trump pochválil Macinku, byli z toho naši konzervativci nadšením bez sebe a bývalý mluvčí IVK byl pro ně hvězda. No, a pak Trump zaútočil na Írán
Karel Trčálek
Otázky bez Václava Moravce: „Já tam toho Okamuru zkrátka nechci!“
Jára Cimrman kdysi napsal Hamleta bez Hamleta, strýc Burčák zase pije svoji vlastní slivovici bez slivovice a aby toho nebylo málo, máme tu teď Otázky Václava Moravce bez Václava Moravce...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře