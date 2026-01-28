My jsme Petr Pavel, my jsme Petr Fiala, my neseme plamen svobody a demokracie!
Právě dnes, kdy se nás bolševický gangster s brutální komunistickou minulostí, kterou se stále ještě může pochlubit spousta našich spluobčanů byvších před listopadem 1989 rovněž členy zločinecké organizace, jež u nás budovala zločinecký režim, na nějž mnozí důchodci vzpomínají se slzou v oku, protože v něm nebyli okrádáni o své důchody, opět snažil zatáhnout do třetí světové války na straně Zelenského junty, byl jeho zločinný plán zmařen chrabrým Petrem Macinkou!
Petr Macinka prokázal své hrdinství, svůj ryzí charakter, svou oddanost národu a ideám svobody už mnohokráte.
Zatímco gangster Pavel zrazoval národ v NATO, statečný Petr Macinka bojoval za naši svobodu, jsa absolventem humanitní vysoké školy, v Institutu Václava Klause, ano, toho Václava Klause, který u nás s Františkem Mrázkem a Viktorem Koženým vybudoval kapitalismus, a který vlastnoručně podepsal naši žádost o vstup do EU a osobně ji doručil do Bruselu.
Stáli jsme, svět i my, naši lidi, na prahu třetí světové války. Avšak válečné plány vojenské hradní junty byly zmařeny!
Tento plán, vypracovaný prezidentovým poradcem Kolářem, jenž je v žoldu amerických zbrojařů, kteří brání prezidentovi Trumpovi v uzavření míru, byl geniálně ďábelský. Dodáním čtyř bitevníků L-159 Zelenského juntě chtěli tito zlosynové rozpoutat třetí světovou válku, aby se americkým zbrojařům opět zvýšily jejich krvavé zisky.
Petr Macinka svou odvahou zachránil před likvidací nejen náš národ, ale i celý svět, když s nasazením svého života zabránil realizaci tohoto plánu.
„Děkujeme vám, pane Macinka!“ děkujeme dnes v každé české domácnosti, kde opět svítíme a topíme, neboť nás Babišova vláda zachránila před důkladným vyhlazením, kterým se předchozí vláda zavázala Bruselu.
A všem těm, kterým se snad po těchto časech, kdy jsme mrzli a hladověli, okradeni o svou důstojnost, stále stýská, vzkazujeme my, naši lidi, toto: „Jako dnes došlo na válečného zločince z Hradu, dojde i na vás všechny, kteří sabotujete úsilí Babišovy vlády, aby bylo líp. Drtivě jsme vás, my, naši lidi, porazili ve volbách, rozdrtíme vás i při jakémkoliv náznaku odporu! Jako jeden muž a žena stojíme celý náš národ za volebními výsledky a nedovolíme, aby byly výsledky voleb zpochybněny a Filip Turek nebyl jmenován ministrem!
Vězte, že stojíme pevně na stráži naši neliberální demokracie a jakýkoliv váš pokus o státní převrat je odsouzen k neúspěchu a vy okusíte hrozny našeho hněvu.
Ať žije Babiš, ať žije Okamura, ať žije Macinka, ať žije generál Zůna, který se veřejně kál za svou chybu a tak nezradil naše lidi!“
Karel Trčálek
- Počet článků 3190
- Celková karma 22,73
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře