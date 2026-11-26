MUDr. Jan Hnízdil svou statečností zachránil během covidu statisíce lidských životů
Dnes už každý soudný člověk ví, že tzv. covid nebyl žádná náhoda, ale že šlo o předem důkladně naplánovanou a promyšlenou, velmi sofistikovanou akci, jejímž cílem byla likvidace evropského obyvatelstva, zejména pak evropského obyvatelstva slovanského původu, které se vyznačuje značnou příchylností k tradičnímu způsobu života a k tradičním, tedy nikoliv evropským hodnotám.
Evropské obyvatelstvo, a zejména pak to slovanského původu, které klade odpor zločinné liberální demokracii, preferujíc kmenové uspořádání své společnosti v čele s náčelníkem, nemělo být ovšem zlikvidováno covidem, který byl naprosto neškodný, ale primárně udušením rouškami a sekundárně následnou vakcinací proti domněle smrtelnému covidu, na který stačil pouhý ivermektin, respektive nezředěné Savo.
Strůjci této genocidy Slovanů (tzn. světovládci, a z nich pak především světoví sionisté, Anglosasové, o Chazarech ani nemluvě), měli dopředu připraveny smrtící vakcíny a pro uskutečnění svého zrůdného plánu se neštítili ani takových svinstev, jako je dálková hypnóza, pomocí které ovládli premiéra Babiše či prezidenta Zemana, jimž vsugerovali, že smrtící očkování udělá tečku za covidem, ačkoliv by očkování ve skutečnosti neudělalo tečku za covidem, ale za existencí Slovanů, kteří se poprvé objevili na Zemi v triasu .
Ale naštěstí se našli lidé, kteří nesklonili hlavu, kteří to celé prokoukli a kteří se postavili na smělý odpor covidofašistickému apertheidu, i když za to museli draze zaplatit nošením žluté hvězdy. Ale jsou to právě tito lidé, díky kterým dnes my, Slované, stále ještě existujeme, díky kterým světovládci (viz jejich výčet výše) plně neovládli svět, protože jim v tom bráníme my, Slované.
Přední úlohu mezi těmito lidmi, kteří by především měli dostat přinejmenším Řád Bílého lva, zastával i pan MUDr. Jan Hnízdil, který neúnavně burcoval národ k odporu proti covidofašistickému apartheidu a to i přesto, že mu Babišova vláda brutálně zrušila jeho blog na aktuálně.cz, aby ho jednou provždy umlčela.
Ještě dnes, několik let po covidovém temnu, se vždy, když přijde řeč na Fyjalu, na jeho bídu, na jeho mráz a na hlad, na jeho cenzuru, se někdo ozve a řekne: „Nebýt pana Hnízdila, tak už tady nejsem. Byl to on, který mne odradil od toho, abych se nechal očkovat proti covidu.“
A takových jsou nás milióny. Milióny Slovanů, kteří vděčíme panu Hnízdilovi za svůj život, jenž jsme odmítli dobrovolně ukončit tzv. tečkou svůj život. A takových jsou nás milióny, nás Slovanů, kteří stejně tak odmítneme při i všeobecné mobilizaci narukovat na frontu, abychom se ve válce vyvolané světovládci (viz jejich výčet výše) vzájemně vraždili se svými slovanskými bratry.
Děkuji vám, pane Hnízdile, jménem svým i jménem všech Slovanů za vaši statečnost a odvahu, která nám dává naději, že zase bude líp pod jedním všemocným náčelníkem našeho slovanského etnika!
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