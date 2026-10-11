Motoristé sobě drtivě zvítězili v Černoučku, lampasákovi nebyl jeho divadlo nic platné!
Drtivé volební vítězství Motoristů sobě v Černoučku ukázalo nejen to, že by měl bývalý lampasák na Hradě abdikovat, protože ztratil jakoukoliv důvěru nejen všech občanů, ale i všech svých sousedů.
Ukázalo i to, že Motoristé sobě jsou i přesto, jak je zelení fanatici a liberální eurohujeři vláčejí hnojem, schopni plnit své předvolební sliby.
„Když vyhrajeme v Černoučku, tak tam můžeš po mě na návsi házet jogurty!“ slíbil před volbami Macinka Turkovi
„Fakt můžu?“ vyjekl nadšením Turek.
„Jo, můžeš, ale jenom bio!“ ušklíbl se Macinka.
Motoristé sobě v Černoučku drtivě vyhráli a nikdo z těch voličů, kteří dali Motoristům svůj hlas nepochybuje o tom, že svůj slib splní a Turek bude na návsi v Černoučku házet biojogurty po Macinkovi.
A nepochybují o tom nejen voliči Motoristů sobě, protože tomuto předvolebnímu slibu Motoristům musí věřit snad úplně všichni...
Karel Trčálek
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