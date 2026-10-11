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Motoristé sobě drtivě zvítězili v Černoučku, lampasákovi nebyl jeho divadlo nic platné!

Karel Trčálek
Lampasák se mohl přetrhnout, aby tryskáčem doletěl na volby do Černoučku. Jeho sousedé ale ukázali, že ho už mají plné zuby (stejně jako strýc Burčák) a tak volili tu jedině správnou stranu Motoristé sobě

Drtivé volební vítězství Motoristů sobě v Černoučku ukázalo nejen to, že by měl bývalý lampasák na Hradě abdikovat, protože ztratil jakoukoliv důvěru nejen všech občanů, ale i všech svých sousedů.

Ukázalo i to, že Motoristé sobě jsou i přesto, jak je zelení fanatici a liberální eurohujeři vláčejí hnojem, schopni plnit své předvolební sliby.

„Když vyhrajeme v Černoučku, tak tam můžeš po mě na návsi házet jogurty!“ slíbil před volbami Macinka Turkovi

„Fakt můžu?“ vyjekl nadšením Turek.

„Jo, můžeš, ale jenom bio!“ ušklíbl se Macinka.

Motoristé sobě v Černoučku drtivě vyhráli a nikdo z těch voličů, kteří dali Motoristům svůj hlas nepochybuje o tom, že svůj slib splní a Turek bude na návsi v Černoučku házet biojogurty po Macinkovi.

A nepochybují o tom nejen voliči Motoristů sobě, protože tomuto předvolebnímu slibu Motoristům musí věřit snad úplně všichni...

Autor: Karel Trčálek | neděle 11.10.2026 11:00 | karma článku: 0 | přečteno: 38x
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Karel Trčálek

  • Počet článků 3370
  • Celková karma 22,40
  • Průměrná čtenost 832x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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