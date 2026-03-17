Mopslíci z Institutu Václava Klause zuřivě ňafají, ale nekoušou...

Institut Václava Klause vypadá z dálky jako výkrmna užitečného hmyzu, zejména pak trubců. Když ovšem přijdete blíž, zjistíte, že v IVK nevegetují trubci, ale docela roztomilí mopslíci, kteří sice zuřivě ňafají, ale nekoušou...

Vila, ve které sídlí Institut Václava Klause, bez něhož by neexistoval volný trh takový, jak si Václav Klaus sám myslí, je vskutku nádherná, krásnější psinec u nás opravdu nenajdete.

Ani Schwarzenbergové nemají na svých zámcích takové psince a to jsou Schwarzenbergové nějací páni!

Ani já, když jdu kolem Institutu Václava Klause, nikdy neodolám a zazvoním na zvonek u jeho mřížkovaných vrat.

A sotva zazvoním, začnou ti, kteří v něm pracují až do úmoru, začnou zuřivě štěkat.

„Haf, haf, haf!“ ozývá se z Institutu Václava Klause, jak si tam všichni myslí, že už jim přinesli žrádlo.

Nejzuřivěji štěká Jakl, nejněžněji ňafá prof. Václav Klaus, který nezapře své dobré vychování, na kterém má lví podíl paní Livia.

Ale sliny tečou mohutným proudem všem stejně, Jaklovi i Klausovi ještě dlouho potom, když už je jasné, že jim žrádlo nepřinesli.

Až půjdete, kolem zazvoňte si taky. Je to náramná prča a rozhodně to není týrání zvířat, vždyť to jsou všechno inteligenti, chlapi z křemene a pořádně tvrdé oceli, kteří nepohrdnou žádný výfukem...

Autor: Karel Trčálek | úterý 17.3.2026 20:15 | karma článku: 7,98 | přečteno: 73x

Karel Trčálek

Legrační pokrytectví Ladislava Jakla, našeho předního Trumpetisty

Když Trump pochválil Macinku, byli z toho naši konzervativci nadšením bez sebe a bývalý mluvčí IVK byl pro ně hvězda. No, a pak Trump zaútočil na Írán

16.3.2026 v 20:48 | Karma: 25,07 | Přečteno: 475x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Otázky bez Václava Moravce: „Já tam toho Okamuru zkrátka nechci!“

Jára Cimrman kdysi napsal Hamleta bez Hamleta, strýc Burčák zase pije svoji vlastní slivovici bez slivovice a aby toho nebylo málo, máme tu teď Otázky Václava Moravce bez Václava Moravce...

11.3.2026 v 9:37 | Karma: 23,13 | Přečteno: 398x | Diskuse | Média

Karel Trčálek

Izraelsko-íránský konflikt je válkou magorů proti magorům

Válka mezi Izraelem a Íránem se dostala do fáze, ve které není již žádných spravedlivých stejně jako není žádných spravedlivých ve Starém zákoně, protože co je spravedlivého na Bohu, jenž v Egyptě vyvraždil všechny prvorozené?

10.3.2026 v 19:48 | Karma: 17,02 | Přečteno: 288x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Zemřela nezávislost České televize, demokracie dodělává v agonii. Skončil Václav Moravec

S koncem Václava Moravce v České televizi končí i demokracie tak, jak si je představují liberální světové elity, totiž jako likvidaci národního státu, tradičních hodnot a zotročením našich lidí...

10.3.2026 v 5:48 | Karma: 25,07 | Přečteno: 404x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Opozice tvrdí, že žijeme v právním státě. Na základě zkušeností pana Kříže tvrdím, že ne!

Jo, že prej žijeme v právním státě! Tak proč jsou v právní státě odsuzovaní nevinní lidé, kteří se nedopustili žádných dotačních podvodů, ale naopak upozornili na zkorumpovanost našich soudů?

6.3.2026 v 12:21 | Karma: 24,75 | Přečteno: 527x | Diskuse | Společnost
Karel Trčálek

  • Počet článků 3219
  • Celková karma 23,09
  • Průměrná čtenost 845x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

