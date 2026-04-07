Modlí se ještě naše paní spisovatelka za Donalda Trumpa?

Naše paní spisovatelka, vášnivá obhájkyně našeho největšího básníka, se denně modlí i za nejskvělejšího amerického prezidenta, kterého poslal na tento svět sám Bůh, aby zde zařídil věčný mír, po němž paní spisovatelka tak touží...

Když Donald Trump vyhrál americké volby, věděla paní spisovatelka, že je to i její zásluha, protože se za vítězství Donalda Trumpa modlila k Bohu, jenž je povinen vyslyšet modlitby pravověrné katoličky, která ví, že křesťanství je náboženství plné paradoxů, například toho paradoxu, že se sama paní spisovatelka bojí konce světa, ačkoliv je právě s koncem světa spojený druhý Kristův příchod.

A proto se paní spisovatelka modlila za Donalda Trumpa každý den a modlila se za něj i dnes.

„Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, buď království tvé, „ vysypala paní spisovatelka úvodní zaklínací formulka a vášnivě pokračovala, „dej, ať Donald Trump dnes zničí celou jednu civilizaci, dej, ať rozbombarduje v Íránu všechnu infrastrukturu, Bože, dej, ať Donald Trump usmrtí celou jednu civilizaci, aby nastal věčný a nerušený mír jak v nebi, tak na zemi, amen!“

Pro jistotu zopakovala paní spisovatelka svoji vroucí modlitbu ještě třikrát a pak šťastně vydechla, protože věděla, že Bůh její modlitbu vyslyší.

A taky že vyslyšel!

Když se skončila noc, rozhostil se na Zemi věčný a ničím nerušený mír, za který mohlo v tu chvíli už neexistující lidstvo děkovat Bohu a Donaldu Trumpovi.

Jářku, kam se na Donalda Trumpa hrabe evropská vrchnost!

Autor: Karel Trčálek | úterý 7.4.2026 17:11 | karma článku: 10,83 | přečteno: 119x

Karel Trčálek

Karel Trčálek

Karel Trčálek

Karel Trčálek

Karel Trčálek

Další články autora

Karel Trčálek

  • Počet článků 3232
  • Celková karma 22,75
  • Průměrná čtenost 844x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

