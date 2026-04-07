Modlí se ještě naše paní spisovatelka za Donalda Trumpa?
Když Donald Trump vyhrál americké volby, věděla paní spisovatelka, že je to i její zásluha, protože se za vítězství Donalda Trumpa modlila k Bohu, jenž je povinen vyslyšet modlitby pravověrné katoličky, která ví, že křesťanství je náboženství plné paradoxů, například toho paradoxu, že se sama paní spisovatelka bojí konce světa, ačkoliv je právě s koncem světa spojený druhý Kristův příchod.
A proto se paní spisovatelka modlila za Donalda Trumpa každý den a modlila se za něj i dnes.
„Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, buď království tvé, „ vysypala paní spisovatelka úvodní zaklínací formulka a vášnivě pokračovala, „dej, ať Donald Trump dnes zničí celou jednu civilizaci, dej, ať rozbombarduje v Íránu všechnu infrastrukturu, Bože, dej, ať Donald Trump usmrtí celou jednu civilizaci, aby nastal věčný a nerušený mír jak v nebi, tak na zemi, amen!“
Pro jistotu zopakovala paní spisovatelka svoji vroucí modlitbu ještě třikrát a pak šťastně vydechla, protože věděla, že Bůh její modlitbu vyslyší.
A taky že vyslyšel!
Když se skončila noc, rozhostil se na Zemi věčný a ničím nerušený mír, za který mohlo v tu chvíli už neexistující lidstvo děkovat Bohu a Donaldu Trumpovi.
Jářku, kam se na Donalda Trumpa hrabe evropská vrchnost!
Karel Trčálek
Lidé se opět vrátili k Měsíci, protože Američané jsou také lidé...
Tak se Luna konečně dočkala lidské návštěvy, která se dostala do jejího gravitačního pole po mnoha a mnoha letech...
Karel Trčálek
Kristovo zmrtvýchvstání nám dává naději na život věčný v nebeské blaženosti
A ani tomu nemusíte věřit, protože Kristovo vítězství nad smrtí je generální, to znamená všeobecné, a nikoliv selektivní v tom smyslu, že budou věčně žít jen ti, kteří v Kristovo zmrtvýchvstání uvěřili
Karel Trčálek
Ukřižovaní Krista je nejtemnějším okamžikem v temných dějinách temného lidstva
Člověk byl stvořen k tomu, aby páchal hříchy. Proto jsou lidské dějiny temné a proto Krista k ukřižování odsoudili lidé hluboce věřící v jediného Krista...
Karel Trčálek
Po žních k Turkovi. F. Turek si vypůjčil hlášku od zarytého komunisty Zdeňka Svěráka
Ministr životního prostředí Filip Turek si pro název svého svůj videopořadu na Youtube vypůjčil hlášku z filmu Zdeňka Svěráka. Asi mu Macinka nařekl, že je Z. Svěrák symbolem komunismu. Asi dobrý oddíl...
Karel Trčálek
Respektuje prezident komunistický rozvědčík zákony? Podle logiky našich lidí nejspíš ne...
Podle Ústavy měl prezident jednoznačně jmenovat Turka ministrem a pak zalézt do kouta a hezky šoupat nohama, protože drtivě prohrál volby. Ale rozvědčík Turka nejmenoval a tak nerespektoval zákon!!!
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Soupiska českého týmu před MS v hokeji 2026: Úvodního kempu se účastní i pětice nových hráčů
Česká hokejová reprezentace odstartovala přípravu na mistrovství světa 2026 kempem v Karlových...
Zoopark na Kladensku odchoval jako jediná evropská zoo chameleony bradavičnaté
Zoopark Zájezd na Kladensku odchoval jako jediná evropská zoo chameleony bradavičnaté. Zatím se z...
Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci jsou desítky hasičů
Až pětadvacet jednotek hasičů zasahuje u velkého požáru lesa poblíž Ždáru nad Sázavou. Hoří na více...
Policisté na jihu Moravy o Velikonocích odhalili pět desítek podnapilých řidičů
Policisté v Jihomoravském kraji odhalili o velikonočních prázdninách za pět dní 46 podnapilých...
- Počet článků 3232
- Celková karma 22,75
- Průměrná čtenost 844x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře