Moderátor Xaver Veselý už ví, jaké to je, když lidé musí nosit žlutou hvězdu
Luboš Xaver Veselý, radní České televize a majitel nealternativní XTV, stěží skrýval své rozrušení, které se, mimo jiné projevovalo tím, že mu po tvářích kanuly slzy velké přinejmenším jako holubí vejce.
„Dali mi žlutou hvězdu! Tady na svém srdci ji nosím! Šesticípou žlutou hvězdu!“ vzlykal Luboš Xaver Veselý a třikrát se uhodil do hrudi. „Okamura měl pravdu, když říkal, že jsou jako nacisti! Dali mi žlutou hvězdu, a já jsem na to hrdý.
Jsem na to hrdý a vím, co udělám!
Přejmenuji se!
Změním si příjmení! Už nebudu Veselý, ale budu Lustig!
Budu Lustig, ať se ti, kteří mi tu hvězdu dali, hanbou propadnou!“
Tak už ne Veselý, ale Lustig.
Ať se ti, kteří dali Lubošovi Xaverovi Lustigovi žlutou hvězdu, hanbou propadnou!
Karel Trčálek
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře