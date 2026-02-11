Mnozí spoluobčané nestojí na správné straně. Tak to bohužel je
Výňatky z myšlének strýca Burčáka
„Jste svině, jste svoloč, jste občané určení k likvidaci!“ neslyšeli jsme čtyři roky od Fialy nic jiného jen proto, že jsme si dovolili nepovažovat Rusko za agresora, jen proto, že jsme si dovolili nepokapat jako potkani, již pozřeli otrávenou návnadu, kterou jim nastražil zákeřný Krysař.
Čtyři roky jsme neslyšeli od vlády, která se oháněla liberálními bludy, nic jiného, než jen to, že jsme svině, svoloč, že jsme občané určení k likvidaci.
Ano, tak dlouho jsme to museli poslouchat, v médiích, v České televizi, v Českém rozhlase na stanici Vltava, tak dlouho jste z nás, nezmanipulovaných občanů v odporu dělali svoloč, svině a občany určené k likvidaci, až jsme se těmi sviněmi a tou svoločí stali.
Ano, jsme svině a jsme svoloč!
Jsme svině a svoloč, protože už nemáme žádné slitování s těmi, kteří se nás snažili celé čtyři roky zlikvidovat, kteří se jezdili učit do Aspenu a do Bruselu, jak nám zakroutit krkem, kteří se snažili rozbít naše tisícleté bratrství se slovenským národem, kteří chtěli na řece Moravě vztyčit novou železnou oponu.
„Ano, měli jste pravdu! Jsme svině, jsme svoloč!“ hlásíme se hrdě k tomu, že jsme svině a svoloč, protože hájíme pravdu, kterou si nikdy nenecháme vzít Českou televizí. „Vymysleli jste si covid, abyste nás mohli zlikvidovat vakcínami, protože jsme to byli my, naši lidi, kteří vám stáli v cestě!
Vymysleli jste si válku na Ukrajině, abyste nás mohli vyhladovět, abyste nás nechali zmrznout, protože jsme to byli my, naši lidi, kdo vám bránil ve zničení naší krásné země, protože jsme to byli my, naši lidi, kteří jsme kladli houževnatý odpor globálním světovým elitám.
Zdražili jste benzín, prodávali jej litr za stovku, zdražili jste elektrickou energii, abychom my, naši lidi, pochcípali, a vy jste mohli naše domy, naše továrny, naše pole vrátit sudetských Němcům!
Ale my to všechno přežili!
Nezlikvidovali jste nás, nevymyli nám mozky Českou televizí!
My to všechno přežili a drtivě vás porazili ve volbách, které jste chtěli zase zmanipulovat jako ty minulé, kdy jste zvítězili jen díky tomu, že jste se sdružili do podvodné koalice!“
Ano, jsme svoloč a jsme svině!
Ale tyto svině a tuto svoloč jste z nás udělali vy.
Zvítězili jsme drtivě ve volbách.
A co jste udělali vy?
Místo toho, abyste se schovali do kouta a tam šoupali nohami, jste výsledek voleb neuznali a uspořádali jste na Staroměstském náměstí a v Uherském Hradišti státní převrat s cílem dosadit k moci vojenskou juntu v čele s bolševikem a rozvědčíkem Pavlem!
Tomu máme nečinně přihlížet?
My, svoloč a svině, máme nečinně přihlížet tomuto znásilnění demokracie, kterého se dopouštíte za bílého dne, když se pokoušíte vyrvat moc z rukou nás, našich lidí?
Ano, byli bychom svoloč, byli bychom svině, kdybychom něčemu takovému bez odporu přihlíželi, kdybychom přihlíželi, jak se váš bolševický vůdce Pávek pohybuje mimo rámec Ústavy, protože u nás nemáme prezidentský systém!
Ale jsme to my, naši lidi, kteří jsme drtivě zvítězili ve volbách!
Nechceme být sviněmi, nechceme být svoločí, ale sami nás k tomu nutíte, abychom svoločí a sviněmi byli!
Zvítězili jsme drtivě ve volbách a co vy?
Omluvil jste se nám ústy bolševika na Hradě za to, že jste nás po čtyři léta nazývali sviněmi a svoločí, že jste nás chtěli zlikvidovat vakcínami, hladem a mrazem, abychom vám nebránili v uskutečňování vašich zločinných plánů?
Nikdo, nikdo z vás se nám za to neomluvil!
A už vůbec se nám za to neomluvil ten váš komunistický rozvědčík, který měl správě abdikovat ve chvíli, kdy nejmenoval Turka, protože tím porušil Ústavu!
Nikdo se nám neomluvil za ty čtyři roky brutálního teroru a ponižovaní, dobrá tedy, jak chcete, budeme svoločí a sviněmi!
Budeme svoločí a sviněmi a proto na podzim ovládneme i Senát.
A potom, až ovládneme Senát, tak ho zrušíme!
A nezrušíme jen Senát!
Zrušíme úplně všechno!
Zrušíme i Českou televize a zrušíme i všechny politické neziskovky a nakonec zrušíme i vás všechny!
Zrušíme i vás všechny, abyste nás, naše lidi, už nemohli nazývat svoločí a sviněmi, zrušíme vás, abyste nás, naše lidi, nezatáhli do třetí světové války, zrušíme vás, abyste jednou provždy zmizeli a nestáli nám v cestě ke svobodě, protože vystoupíme z EU i z NATO a spojíme se Maďarskem a Slovenskem, abychom vytvořili silný slovanský stát v samotném srdci Evropy!
A ten váš rozvědčík na Hradě, který se navíc ještě neomluvil za svou komunistickou minulost za všechny zločiny, které páchal v uniformě ČSLA, když vítal okupanty?
Stačí, když my, naši lidé, vezmeme Hrad útokem a američtí zbrojaři s tím klaunem Zelenským budou mít co dělat, aby odlifrovali Koláře i s tou jeho generálskou loutkou někam do bezpečí!
Buď vůle našich lidí jak v nebi, tak na zemi, dejme se, naši lidi, na pochod, byli jsme ničím, buďme vším!
Karel Trčálek
- Počet článků 3201
- Celková karma 23,23
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře