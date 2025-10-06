Mám radost, že jsem se dočkal konce fijalové hrůzovlády, teď už bude jen dobře!
Dnes ráno rozkvetly všechny stromy a rozezpívali se všichni ptáci, kteří neodletěli do teplých krajin, hlavně pak kosi, ty je slyšet nejvíc, jak zpívají...
Z posledních sil, už jsem asi půl roku nejedl nic pořádného, natož pečené holuby, jsem se zvedl z postele a, sám nevím jak, se dopotácel k oknu.
To, co jsem z něho uviděl, mi vyrazilo dech.
„Takové nádhera! Je podzim a všechno kvete! Sněženky, fialky, mečíky, petrklíče, plicníky, podbělu je jako máku a vlčích máků jako koukolu! I stromy kvetou, včely bzučí, všechno se raduje ze svého zmrtvýchvstání! Včera ještě spálená, zpustošená, mrtvá a do posledního haléře rozkradaní země se zase zelená, vzkvétá a prosperuje.
Každý kdo má mozek, komu ho nevymyli, raduje se z konce hrůzovlády!“ zvolal jsem radostně, hledě na ten zázrak vzkříšení, ve které jsme všichni v nejtemnějších hodinách našich životů věřili, ke kterému jsme upínali všechny své naděje, a které skutečně nastalo!
Ale nechtěl jsem se na to dívat jen z okna, chtěl jsem být taky organickou součástí tohoto zázraku.
Vydoloval jsem ze sebe ještě trochu sil a otevřel okno, abych z něho vyskočil rovnou do té nádhery, do toho ráje, skutečného, nefalšovaného a ani trochu vylhaného ráje...
„Zbláznil jste se? Jak to že nejste v posteli!“ ozvalo se za mnou a dobře mi známá pevná ruka mne brutálně strhla zpátky.
Byla to vrchní sestra, která mi v poslední chvíli zabránila, abych vyskočil z okna rovnou do ráje, který teď nastal v naší zemi a spolu se všemi pravicově smýšlejícími lidmi v něm plesal nad vyrovnaným státním rozpočtem.
„Nechte mě! Nic se mi nestane! Chci do ráje, mám na to právo!“ bránil jsem se, ovšem chabě.
„Dejte mu svěrací kazajku!“ zavelela svalnatým zřízencům, kteří její rozkaz okamžitě vyplnili. „Musíme namontovat na okna mříže, ještě dnes Aby nám nevyskočil!“
Jsem ve svěrací kazajce, nemůžu se hnout, za chvíli mne odvezou na elektrošoky.
Ale ten obraz ráje, skutečného ráje, který jsem viděl z okna, z mé paměti už nic nevymaže.
„Hrůzovláda skončila, radujme se, motýle!“ zní mi v hlavě andělský hlas, jsem rád, že jsem toho dožil, i když vypadám jako živá mrtvola, ožebračená a zbídačená, spoutaná ve svěrací kazajce, ale přesto stále myslící lidská bytost, která se dočkala toho, v co věřila a v co věřit nikdy nepřestane, v to, že jednou bude žít jako v ráji...
Karel Trčálek
Vidláka Sterzika nezachránil před debaklem u Stalingradu ani levný ruský plyn...
Podle Sterzika měly být tyto volby otevřeným střetem, ve kterém se vlastenci pod jeho velením měli utkat se světovými liberálními elitami. A zatím Sterzika jako psa vypráskal Babiš...
Karel Trčálek
Franz Kafka ve filmu A. Hollandové není skutečným Franzem Kafkou, ale jen kreaturou...
Nechápu, proč režisérka A. Hollandová tvrdí, že její film Franz je o Kafkovi, když vůbec o Kafkovi není a nikdy ani nebyl...
Karel Trčálek
Sto a jeden Rakušanův demokrat pana učitele
Kdo má rád komedie a tragikomedie, ten si v příštích dnech, týdnech a měsících jistě přijde na své...
Karel Trčálek
O onom dni a hodině, kdy skončí tento svět, neví nikdo, jen Otec sám!
Jediný Bůh ví, kdy přijde konec tohoto světa. Ale my víme aspoň to, že se tento konec světa blíží a že každou sekundou je Boží království blíž a blíž. A to je naše naděje!
Karel Trčálek
Je strýc Burčák více podoben spíš Petru Pavlovi nebo Karlu Čurdovi?
Jestli strýc Burčák někoho nesnáší, tak to jsou prospěchářští křiváci a zrádci. Ale kdyby si mohl vybrat, byl by strýc Burčák raději Karlem Čurdou než Petrem Pavlem...
- Počet článků 3119
- Celková karma 22,23
- Průměrná čtenost 852x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře