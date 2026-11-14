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Malá poznámka k naší současné svobodě a demokracii.

Karel Trčálek
Začnu položením prosté otázky: Kdy zde bylo více svobody a demokracie? Za premiérování Fialy či za premiérování Babiše? Zdroj: https://blog.idnes.cz/babica/mala-poznamka-k-nasi-soucasne-svobode-a-demokracii.Bg26110480

Dnes už si Varel, díkybohu, na tu naši svobodu a demokracii stěžovat nemůže. Teď už je, díkybohu, mnohem líp, než bývalo, a tím Varel rozhodně nemyslí Babišův covidofašistický apartheid, kdy neočkování museli nosit žluté hvězdy, Varel tím myslí Fyjalův Velký teror.

„Jo, byly to hnusné časy! Brutální cenzura, politika se musela dělat na ulici při protivládních demonstracích, a že těch demonstrací bylo, protože byla nesvoboda, dokonce vidláci vozili ze samého zoufalství z té nesvobody hnůj před úřad vlády. Lidi mrzli a chcípali hlady, jak je kosil Fyjalův hladomor a nejhůř na tom byly svině, které se přirovnávaly k lidem, jako by svině mohly za to, že NATO zákeřně napadlo Rusko!“ odplivne si Varel zhnusením při vzpomínce na Fyjalový teror.

Ale ta hnusná doba je naštěstí pryč. Evropská vrchnost sice pořád nutí Babiše brát dotace z Bruselu, poslankyně Konečná je sice pořád totálně nasazená na nucených pracích v europarlamentu, ale svobody a demokracie je teď rozhodně víc než za Fyjaly.

Každý může svobodně vyjádřit nesouhlas s politikou vlády, což za Fyjaly vůbec nebylo, a nikdo protivládní demonstrace nezakazuje a její organizátory nezavírá, přestože byli vycvičeni a do České republiky vysazeni Sorosem.

„Tak chutná svoboda a demokracie!“ libuje si Varel a my se s ním modleme, aby se ty hnusné a zlé časy, kdy musel pan Josef Bárta shánět podpisy pro prezidentskou kandidaturu paní Vitáskové a šel pak za to sedět do hospody, už nikdy nevrátily!

K tomu nám dopomáhej svatý kníže Svatopluk!

Autor: Karel Trčálek | sobota 14.11.2026 20:28 | karma článku: 0 | přečteno: 37x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

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