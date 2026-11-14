Malá poznámka k naší současné svobodě a demokracii.
Dnes už si Varel, díkybohu, na tu naši svobodu a demokracii stěžovat nemůže. Teď už je, díkybohu, mnohem líp, než bývalo, a tím Varel rozhodně nemyslí Babišův covidofašistický apartheid, kdy neočkování museli nosit žluté hvězdy, Varel tím myslí Fyjalův Velký teror.
„Jo, byly to hnusné časy! Brutální cenzura, politika se musela dělat na ulici při protivládních demonstracích, a že těch demonstrací bylo, protože byla nesvoboda, dokonce vidláci vozili ze samého zoufalství z té nesvobody hnůj před úřad vlády. Lidi mrzli a chcípali hlady, jak je kosil Fyjalův hladomor a nejhůř na tom byly svině, které se přirovnávaly k lidem, jako by svině mohly za to, že NATO zákeřně napadlo Rusko!“ odplivne si Varel zhnusením při vzpomínce na Fyjalový teror.
Ale ta hnusná doba je naštěstí pryč. Evropská vrchnost sice pořád nutí Babiše brát dotace z Bruselu, poslankyně Konečná je sice pořád totálně nasazená na nucených pracích v europarlamentu, ale svobody a demokracie je teď rozhodně víc než za Fyjaly.
Každý může svobodně vyjádřit nesouhlas s politikou vlády, což za Fyjaly vůbec nebylo, a nikdo protivládní demonstrace nezakazuje a její organizátory nezavírá, přestože byli vycvičeni a do České republiky vysazeni Sorosem.
„Tak chutná svoboda a demokracie!“ libuje si Varel a my se s ním modleme, aby se ty hnusné a zlé časy, kdy musel pan Josef Bárta shánět podpisy pro prezidentskou kandidaturu paní Vitáskové a šel pak za to sedět do hospody, už nikdy nevrátily!
K tomu nám dopomáhej svatý kníže Svatopluk!
Karel Trčálek
V čem musí s O. Kaiserem bezvýhradně souhlasit i jeho odpůrci v čele s J. Hřebejkem?
Příznivci opozičního tábora v čele s Janem Hřebejkem mohutně nesouhlasí s Oldřichem Kaisrem, a proto jej dehonestují, jak mají ve zvyku. Ovšem ať chceme či nechceme, Oldřich Kaiser má holou pravdu...
Karel Trčálek
Za všechno může Putin. Povídka na motivy slavné písně Jaromíra Nohavici
Za všechno můžou oni! Opozice, liberálové, Česká televize, novináři, progresivisti, lepševici, jak by se krásně žilo, kdybych jich nebylo!
Karel Trčálek
Řekl by Petr Macinka o paní Livii Klausové, že je mužatka?
Je paní Livia Klausová mužatka, či není? O tom může rozhodnout jedině Petr Macinka, eventuálně možná ještě Filip Turek...
Karel Trčálek
Bude europoslankyně K. Konečná prezidentskou kandidátkou sjednocené vlastenecké fronty?
Chystá si europoslankyně Kateřina Konečná vstupem do europarlamentní frakce Patriotů a vystoupením z KSČM půdu pro svou kandidaturu v prezidentských volbách, do kterých ji vyšlou sjednocené vlastenecké síly?
Karel Trčálek
Kampelička, Dozimetr, Bitcoiny. Za Fyjalovy vlády se dalo zbohatnout na její mravní špíně
Kdo měl za ušima, mohl si přijít za Fyjalovy vlády na pěkné prachy a zdaleka nešlo jen o kampeličku, Dozimetr či bitcoiny
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Na Písecku dnes zemřel cyklista, havaroval při jízdě z obce Chyšky na Střítež
Na Písecku dnes odpoledne zemřel čtyřiašedesátiletý cyklista. Havaroval při jízdě z obce Chyšky na...
Vyškovští policisté pátrají po třiasedmdesátiletém muži
Vyškovští policisté pátrají od dnešního odpoledne po třiasedmdesátiletém Jaromíru Štěpánovi. Odešel...
Policie pátrá po sedmnáctiletém chlapci z Mělníka
Mělničtí kriminalisté pátrají po sedmnáctiletém Samuelu Kubišovi z Mělníka, který se dnes nevrátil...
Prokop na festivalu Blues Alive oslavil osmdesátiny, tleskal mu plný sál
Plný sál šumperského Domu kultury dnes aplaudoval zpěvákovi Michalu Prokopovi, jenž letos oslavil...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
- Počet článků 3403
- Celková karma 22,59
- Průměrná čtenost 829x
Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně