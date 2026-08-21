Malá noticka k článku „Výročí srpnové okupace a procitnutí vojína Ivo Kulicha“
Ještě jste ani pořádně nezačali číst, ještě máte plná ústa magoráku, jehož pitím si zpestřujete své nepovedené životy (vím dobře, o čem mluvím!) a já se už raději hned přiznávám k tomu, že název tohoto mého článku, který jste, mnozí jistě pouhým omylem, otevřeli, je poněkud zavádějící.
„V čem je zavádějící?“ ptám se místo vás, abych vám ušetřil námahu, jež je s vyslovením takovéto otázky bezesporu neodmyslitelně spojená už od těch časů, kdy bylo řečeno, „budiž světlo!“
A bylo světlo!
Ale zpět k tomu, v čem je název, respektive nadpis toto článku zavádějící. Nadpis tohoto článku je zavádějící v tom, že se vlastně nijak netýká obsahu článku na který takto pregnantně odkazuje. Týkat se ho ani nemůže, protože jsem tento článek nečetl a proto by bylo krajně neseriózní, jak by řekl jeden bloger z periferie, se k němu fundovaně vyjadřovat.
„Proč se ale potom cítím nutkavou potřebu se k tomuto článku přesto vyjadřovat?“ ptám se opět místo vás.
Odpověď na tuto otázku je docela jednoduchá. To není jako když mi paní K. Lhotská už víc než měsíc odpovídá, želbohu zatím neúspěšně, jaké kšefty uzavřel prezident Pavel v Ankaře.
Na tomto článku mě zaujal nadmíru nadpis. Konkrétně ta pasáž, ve které se hovoří o jistém Kulichovi, přesněji o jistém Ivo Kulichovi. Tohoto Iva Kulicha neznám, nevím, co je to za člověka, to se z nadpisu poznat nedá, o koho se vlastně jedná, jedná-li se vůbec o někoho.
„Proč mě tedy tento Ivo Kulich tak zaujal?“ jsem opět té dobroty a ptám se místo vás.
Zaujal mne tento Ivo Kulich z toho důvodu, že jedna postav z mého románu Sucho (s jeho stručným obsahem se můžete důvěrně seznámit na stránce www.kareltrcalek.cz) se jmenuje právě Kulich!
Nevím, jestli se tento Kulich z mého románu jmenuje též Ivo, ale Kulich se jmenuje určitě.
Nikdy by mne nenapadlo, že se tady na blogu setkám v nadpisu nějakého článku s jmenovcem jedné z postav svého románu Sucho.
Svět je prostě malý, a bude ještě menší, zvykejme si na to!
relevantní zdroje:
blog iDNES Josef Nožička Výročí okupace a procitnutí vojína Kulicha
Karel Trčálek, Sucho, 1.vydání, 2020, ISBN 978-80-270-9724-1
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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