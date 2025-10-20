Mají o ministrech rozhodovat volby nebo petice ekologů, národních umělců a dalších?
Jura Doběžel, starý lampasák, hleděl zamyšleně před sebe a mlčel, zatímco na stromech žloutlo listí.
A když listí zežloutlo úplně, přece jen Jura promluvil, řka: „Je to podivné a zvláštní! Když měl být ministrem zahraničí Lipavský, strašně mě to hnětlo!
Já starý komunista a marxista jsem nadával, jak může být takový levičák ministrem zahraničí!
A když se kdosi objevil fotku Bartoše s vlajkou Antify, byl jsem já, starý protifašistický bojovník vzteky bez sebe!
Ale teď, když má být ministrem zahraničí Turek, který taky nemá žádnou praxi, který taky v životě nedělal nic pořádného, když nepočítáme automobilové závody, tak jsem štěstím bez sebe a vůbec mně, starému komunistovi a antifašistovi, nevadí, že je to nacista!
Ano, je to opravdu podivné a zvláštní!
Když Foltýn řekl, že lidé, kteří podporují ruskou agresi, jsou svině, strašně mě to ponížilo a urazilo, byl jsem ponížený a uražený jako nějaká čestinářka!
Ale Turkovým hláškám na sociálních sítích se směji, to mi nevadí, že Turek někoho ponižuje a uráží!
Všechno je to tak podivné a zvláštní!
Vadil mi Don Pablo Blažek, ale nevadí mi, že Motoristy posílá do vlády Tykač a Okamuru si vydržuje jeden z nejbohatších Čechů, který zbohatl na válce na Ukrajině!
Chápete to někdo?
Smál jsem, a to jsem volil Vidláka, že Jurečka je traktorista, ze kterého udělali ministra sociálních věcí. Ale už mi nevadí, že Macinka, absolvent zbytečného humanitního oboru na zbytečné vysoké škole, který taky nikdy nic pořádného nedělal, má být ministrem životního prostředí!
Vskutku, jak je to všechno podivné a zvláštní!“
Starý lampasák se nechápavě se rozhlížel kolem sebe.
Naštěstí šel kolem Martin Somárek a ten to starému lampasákovi vysvětlil.
„Na tom není nic zvláštního a podivného,“ řekl Martin Somárek a položil lampasákovi ruku na rameno, „já mám například velký problém s prezidentem. Je to guma a odporný kariérista, který změnil kabát. Ale už nemám problém s děkanem Ševčíkem, který byl taky v KSČ a dokonce byl i delegátem sjezdu KSČ v prosinci 1989.
Taky jsem nad tím přemýšlel, a přišel jsem na to, že na tom vlastně není nic podivného a zvláštního.
Pavel je odporný kariérista, protože zradil. Ševčík ale nezradil, zůstal de facto dál komunistou, a navíc je proti Ukrajině, jako my všichni vlastenci, kteří nenávidíme ukrajinský nacionalismus.
Samozřejmě, že děkan Ševčík je arogantní hňup, který, nebýt listopadového podvodu, seděl by i dnes ve Sněmovně lidu či Sněmovně národů, nebo byl rovnou členem ÚV KSČ. Ale je to náš arogantní hňup a to je důležité. Když řekne nějakou hovadinu, tak liberálové začnou kvičet a to se nám právě líbí, to právě chceme, to se nám libí, protože v tu chvíli už nejsme my ti uražení a ponížení.
Ano, to chceme, aby ti, kteří jsou vzdělaní, které považujeme za své nepřátele, hezky kvičeli, protože potom jsme my ti lepší lidé!
Jasně, že Macinka nemá o životním prostředí ani páru, jasně, že je nesmysl, aby byl Turek, proti kterému je Bohuš Chňoupek Kissingerem, ministrem zahraničí, jsou to naprostí diletanti. Ale o to nejde, jde o to, aby všichni ti, kteří si myslí, že životnímu prostředí rozumějí, protože vystudovali ty jejich pitomé přírodní vědy, kvičeli!
A čím větší diletant bude rozhodovat o důležitých věcech, tím víc budou kvičet.
Protože toto je revoluce, člověče!
Revoluce hlupáků a diletantů, nás, kteří si, dle svého názoru, dovedou dohledat informace na internetu, jež jim tam někdo naservíruje, a proto si myslí, že všemu rozumějí. Ano, diletanti a hlupáci se derou k moci, Turek chce být ministrem zahraničí, Macinka životního prostředí, a to nám, stejným hlupákům a diletantům imponuje, jak to natřeme elitám, ačkoliv Turka i Macinku i Okamuru financují právě miliardáři, kteří zbohatli na naší hlouposti.
Ale to kvičení lidí, kteří mají ještě nějaké vzdělání, to za to stojí. To je pro nás rajská hudba, a proto taky volíme ty, co nás opijí rohlíkem, protože nic neumějí stejně jako my, proto se smějeme tomu, když si dělají legraci z liberálů, ale už nestrpíme, když si dělá někdo legraci z nás, kteří všechno víme, kteří jsme všechno prokoukli, protože nám to nabulíkovala Bobošíková.“
„Ano, vlastně na tom není podivného a zvláštního, že jsem taky hlupák!“ pokýval hlavou starý lampasák a na důkaz toho už o ničem nikdy nepřemýšlel, a na co taky přemýšlet, když dobře víte, že máte pravdu, protože si ji sami dokážete kdykoliv dohledat na internetu...
Karel Trčálek
Schůzka Trumpa a Putina v Budapešti je skvělou zprávou pro mírumilovné lidi na celém světě
Na Aljašce byl už mír takřka na dosah, v Budapešti už bude jistě dosažen! S Ruskem se prostě musí jednat, ne s ním válčit, protože je neporazitelné, a Orbán to dobře ví, stejně jako naši vlastenci!
Karel Trčálek
Otevřený dopis P. Macinkovi. Pane Macinko, nevzdávejte se a dál bojujte za F. Turka!
Není zavrženíhodné, když někdo v rámci svého humoru adoruje nacismus, zavrženíhodné je, když se upozorní na to, že tato osoba, která má být ministrem zahraničí, je zastydlým puberťákem...
Karel Trčálek
Pseudokauza Filipa Turka je názornou ukázkou toho, jak liberálové nerespektují volby
Filip Turek nemůže být prostě ministrem zahraničí, protože fialová cháska a jí podřízená média nevydýchali svoji brutální porážku...
Karel Trčálek
Bude Filip Turek dělat Babišovi zahraniční motospojku?
Dobrý ministr zahraničí musí mít především kontakty. Třeba na íránské ambasádě, protože Írán je náš spojenec v boji proti Západu!
Karel Trčálek
Fialo Stačilo! Aneb malé velké Sterzikovo vítězství nad světovými liberálními elitami!
Petr Fiala má ze svého odchodu z postu předsedy ODS radost! Je tedy zřejmě stejně tak spokojen i s tím, jak dostal v českých volbách víc procent, než kolik dostal R. Fico v těch slovenských...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře