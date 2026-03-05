Macinkovo hulvátství otřáslo našimi lidmi. Urazil všechny, kteří si to odpracovali
Každé ráno Waltr Komárek, šéf KGB Prognostického ústavu přišel za prof. Václavem Klausem a prosebně se ho zeptal: „Nepřečetl by sis zase Rudé právo, Václave? Víš, abychom ho nemuseli číst všichni. Stačí, když nám poreferuješ, co píšou, abychom měli přehled, co se děje ve společnosti. Zajímá mě taky sport, hlavně jak hrál o víkendu Xaverov.
Uděláš to pro mě, pro nás všechny?“
„Jo, udělám. Stejně nemám, co dělat, už mám všechno hotový, co se tý privatizace týče, bude to parádní rozkrádačka, chci říct budování kapitalismu,“ přikývl ochotně Václav Klaus.
„Tady ho máš. Jsi hodný, já na to nemám žaludek. Já to čet naposledy 21. srpna 1968,“ podal Valtr Komárek Rudé právo Klausovi a viditelně se otřásl hnusem.
„Hned se do toho pustím,“ usmál se Václav Klaus, strčil si Rudé právo pod svetr a vydal se na pánskou toaletu, kde sedával vždy na druhé míse od dveří, na této míse už nikdo jiný nesedával, všichni v Prognosťáku věděli, že je to Klausova mísa.
A ty chvíle, kdy četl Rudé právo, měl Václav Klaus nejraději, protože si připadal ze všech nejdůležitější...
Karel Trčálek
Izrael a USA jsou teroristické režimy, které usilují o rozpoutání třetí světové války!
Tisíce našich českých spoluobčanů už v Dubaji poznalo, jak chutná třetí světová válka. My ostatní to už brzy poznáme rovněž a ani nebudeme muset kvůli tomu jezdit do Dubaje...
Karel Trčálek
Rozvědčík Petr Pavel není prezidentem opozice, ale naopak vládní koalice
Přesněji vládní šestikoalice, která maká pro naše lidi. Důkazem toho je rozpočtový schodek, který slouží k tomu, aby se naši lidi měli už konečně líp!
Karel Trčálek
Ukrajina do EU, aneb porušování pravidel jako posvátná evropská hodnota
Evropská vrchnost hledá cestu, jak dostat Ukrajinu do EU a to nejlépe příští rok. Otázkou ale je, proč to evropská vrchnost dělá tak složitě, když si jako absolutistický vládce stejně může dělat, co chce?
Karel Trčálek
Dělá dnešní Babišova vláda tu jedině správnou politiku, jak si myslí její voliči?
Je politika jedině správná a je politika jedině nesprávná. Podle názorů voličů nynější vlády pokazil Fiala, na co sáhl, tedy tou jedině správnou politikou je politika Babišovy vlády, která myslí především na naše lidi...
Karel Trčálek
Kterak prezident Pavel, alias PePa, strýca Burčáka do ústavu pro choromyslné dostal
Ne, nemají to dnes poctiví a čestní lidé, vůbec lehké, když na Hradě místo Babiše sedí kariérista, převlékač kabátů a komunistický rozvědčík v jedné osobě...
Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře