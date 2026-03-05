Macinkovo hulvátství otřáslo našimi lidmi. Urazil všechny, kteří si to odpracovali

Nejen docent Ševčík si díky Macinkovi zavzpomínal na časy, kdy čítával Rudé právo. Zavzpomínaly si na ně i statisíce našich lidí, které Fiala okradl o jejich důchody. Třeba strýc Burčák...

Každé ráno Waltr Komárek, šéf KGB Prognostického ústavu přišel za prof. Václavem Klausem a prosebně se ho zeptal: „Nepřečetl by sis zase Rudé právo, Václave? Víš, abychom ho nemuseli číst všichni. Stačí, když nám poreferuješ, co píšou, abychom měli přehled, co se děje ve společnosti. Zajímá mě taky sport, hlavně jak hrál o víkendu Xaverov.

Uděláš to pro mě, pro nás všechny?“

„Jo, udělám. Stejně nemám, co dělat, už mám všechno hotový, co se tý privatizace týče, bude to parádní rozkrádačka, chci říct budování kapitalismu,“ přikývl ochotně Václav Klaus.

„Tady ho máš. Jsi hodný, já na to nemám žaludek. Já to čet naposledy 21. srpna 1968,“ podal Valtr Komárek Rudé právo Klausovi a viditelně se otřásl hnusem.

„Hned se do toho pustím,“ usmál se Václav Klaus, strčil si Rudé právo pod svetr a vydal se na pánskou toaletu, kde sedával vždy na druhé míse od dveří, na této míse už nikdo jiný nesedával, všichni v Prognosťáku věděli, že je to Klausova mísa.

A ty chvíle, kdy četl Rudé právo, měl Václav Klaus nejraději, protože si připadal ze všech nejdůležitější...

Autor: Karel Trčálek | čtvrtek 5.3.2026 5:44 | karma článku: 9,17 | přečteno: 66x

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Karel Trčálek

  • Počet článků 3212
  • Celková karma 23,37
  • Průměrná čtenost 846x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

