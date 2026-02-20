Macinka škodil v Mnichově, prezident Pavel navštívil Českou republiku. Děsivý rozdíl!
Trump přátelsky objal Macinku a bylo to, jako by Macinku objal sám Klaus.
„Děkuji, moc ti, děkuji, splním všechno, co ti na očích uvidím,“ děkoval dojatě Trump Macinkovi, „byl jsi skvělý, opravdu skvělý! Je to to nejskvělejší, co jsem kdy viděl! Jak jsi to Clintonové nandal, jak jsi ji vmetl do tváře, že existují jen dvě pohlaví!
Víš, ta svině dostala ve volbách víc hlasů než já. Ale naštěstí mě podrželi naši lidi, a já se stal prezidentem. Ale to, že dostala víc hlasů než já, to jsem ji nezapomněl.
Fight! Fight! Musíme bojovat! Musíme bojovat proti všem, kteří nechtějí, aby Amerika byla zase veliká, a veliká bude jen se mnou!
Jen se mnou, protože i já jsem veliký!
Proto jsem ti taky gratuloval, všiml sis toho?
Gratuloval jsem, protože jsem veliký!
Veliký a skvělý!
A kdo je se mnou, je taky veliký a skvělý!
Ty jsi taky skvělý a veliký!
Celá tvoje země je skvělá a veliká a báječná!
Miluji tvoji báječnou zemi!
Chceš, abych pro tvoji zemi zrušil cla?
Není problém, budete mít nulová cla a budete taky velcí a báječní!
Teď zařídím skvělý mír a všechno bude skvělé!
Víš, Putin mi říkal, že bude mír, až mu dám vaši skvělou zemi|!
Co tomu říkáš, to je přeci skvělý deal!
Dám vaši skvělou zemi skvělému Putinovi a bude skvělý mír!
Ale dal jsem Putinovi jednu podmínku, pokud ji nesplní, tak vaši zemi nedostane, nikdy mu ji nedám!
Řekl jsem mu, dám ti tu skvělou a báječnou zemi, ale musí veřejně prohlásit, že existují jen dvě pohlaví.
A on mi na to kývl!
To je přece skvělé, že mi na to kývl, a že bude mír!
Dám vaši skvělou zemi Putinovi a on uzná, že bude mír!
Mám rád lidi, co mě mají rádi!
Tobě taky něco dám!
Řeknu zeťákovi, ať na tebe přepíše deset procent těžební společnosti, co bude na Ukrajině těžit nerostné suroviny!
To byl skvělý deal!
A že vaše báječná a skvělá vlády snížila výdaje na obranu?
To nevadí, hlavně, že existují jen dvě pohlaví a taky za to může Fiala, já vím, museli jste škrtat, aby byl vyrovnaný rozpočet, nevadí, čím slabší bude Evropa, tím silnější budu já!
Víš, Vance, Evropu nenávidí, měl těžké dětství, tak nenávidí Evropu.
Opravdu tam na něho pískali?
Vždyť je to takový skvělý člověk!
I ty jsi skvělý a báječný člověk, mám tě rád, jako Vanceho, ty jsi takový evropský Vance!
Nemusíte dávat peníze na obranu, už jsme se s Putinem dohodli, nemusíte se bránit, prostě jsem udělal další skvělý deal!
Ta svině ani necekla, když jsi vmetl do tváře, že zničila Ameriku, a ještě si dovolila mít víc hlasů než já!
Já!
Viděl jsi můj mrakodrap?
Viděl jsi moje Grónsko?
Viděl jsi moji Nobelovu cenu míru?
A teď ještě zaútočíme na Írán, tam ti je, kamaráde, ropy!
Řekni, co bys sis přál, všechno ti splním!“
„Přál bych si, aby byl Turek ministrem životního prostředí,“ řekl skromně Macinka.
„Turek bude skvělý a fantastický ministr životního prostředí!“ zajásal Trump. „Když ta odpudivá bolševická bytost, co sedí na Hradě, nejmenuje Turka ministrem životního prostředí, tak na vaši skvělou a báječnou zemi uvalím stoprocentní clo! A když zvítězí v prezidentských volbách, uvalím na vaši skvělou a báječnou zemi cla ve výši dvě stě procent!
Řekni to všem vašim našim lidem, že určitě navštívím vaši skvělou zem, až poletím na Slovensko!“
Ne, nezlobte se na mě, ale tak skvělého ministra zahraničí jsme už tady dlouho neměli, aby dojednal návštěvu amerického prezidenta v naší skvělé zemi plné skvěkých našich lidí!
Karel Trčálek
Historik Blažek napsal na FB pravdu o komunistickém rozvědčíkovi, načež byl zablokován!
Co na to Minář? Svolá na Staromák demonstraci libtardů proti brutální cenzuře nepohodlné pravdy o našem milovaném panu prezidentčíkovi?
Karel Trčálek
Vyloučení ukrajinského sportovce. Má pravdu Martin Doktor nebo Petr Pavel?
Víte, pane kolego, točit se tady na nějakých fotkách na přilbě v době, kdy je zakázána účast sportovcům celé země kvůli politickým důvodům, jsou pro mne jen takovými tanečky mezi olympijskými vajíčky...
Karel Trčálek
Češi i přes špatné počasí spontánně vycházejí do ulic. Podpora Pavla je doslova masová
Masová demonstrace diváků České televize, která ožebračuje důchodce svým výpalným, na podporu komunistického rozvědčíka ukázala všem Čechům směr a připomněla jim, v co ve skutečnosti věří a co si opravdu přejí...
Karel Trčálek
Mnozí spoluobčané nestojí na správné straně. Tak to bohužel je
Ale nemylme se, nejde o žádné urážky, leč o prosté konstatování pravdy, protože mnozí naši lidi nemají ten správný morální maják, který by jim ukázal tu správnou cestu...
Karel Trčálek
Sport je krutý (a krásný zároveň)!
Když si čtete Vergilia v originále, víte už dopředu, jak to dopadne, takže ho vlastně ani nemusíte číst, natož v originále. Ale ve sportu je možné všechno, zvlášť když dopujete...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle....
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Semináře jógy v Rychnově
Jóga obsadí v sobotu areál Alfasped Logistik v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Mezi 10 a 12 hodinou...
Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry
Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v...
Matějská pouť 2026: Ceny jsou stejné jako loni, komplikací je rekonstrukce parkovišť
Legendární Matějská pouť se vrací na Výstaviště Praha. Brány největší a nejstarší pouti v Česku se...
Boj o čas i elektřinu. Žďár poslal do partnerského Chustu devět nových centrál
S výpadky elektřiny, která je nezbytná pro fungování stěžejních služeb, se stále potýká řada míst...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 3204
- Celková karma 23,13
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře