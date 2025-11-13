Má prezident Pavel právo mluvit Babišově vládě do jejího programového prohlášení?
Ne nadarmo se o našem městě říká, že to jsou Hanácké Athény a jistě to rovněž není náhoda, že právě do našeho města umístila katolická církev tak strategický objekt, jakým bezesporu jsou arcibiskupské vinné sklepy (a skutečně lze občas zahlédnout, jak z těchto sklepů vychází pan arcibiskup doprovázený samotným Kristem).
Už vám jistě došlo, že naším městem, vzhledem k výše uvedenému, protéká i řeka Morava.
A do Moravy se každé ráno chodí koupat člověk, který je bezpochyby jedním z největších znalců Ústavního práva nejspíše nejen v našem městě, ale i v celém kraji. Co dělá, netuším. Jen si myslím, že to nebude učitel, protože to by musel být v osm hodin ve škole, spíš to bude nějaký skladník, co chodí na odpolední a doma má knihovnu plnou Dostojevského.
Ale i když jen pouhý skladník, rozumí ústavnímu právu výborně, například zná všechny výlučné pravomoci prezidenta a samozřejmě nejen ty. Nemohl jsem si tedy vybrat vhodnější osobu k tomu, aby mi zodpověděla otázku, která mě v těchto dnech obzvláště pálí a nedá mi pokojně spát za měsíčných nocí.
Počkal jsem, až tento člověk vyleze z Moravy a sotva se tak stalo, hned jsem k němu přistoupil a vychrlil na něj: „Má prezident právo mluvit do programového prohlášení vlády?“
A tento člověk byl tak hodný, že mi hned odpověděl a ani se kvůli tomu neutřel froté ručníkem s logem FC Slovácko a musím říct, že byl od plavání v Moravě opravdu mokrý od hlavy k patě.
„Žádné takové právo prezident nemá. Naopak má povinnost bez prodlení jmenovat Babiše předsedou vlády bez ohledu na to, zda vyřešil či nevyřešil svůj střet zájmů. Tato povinnost jednoznačně vyplývá z obří rozpočtové díry, která je velkým problémem, jež může vyřešit jen Babiš a proto ho prezident musí okamžitě jmenovat premiérem, Ústava České republiky v tomto hovoří jasně!“ odpověděl mi náš místní znalec ústavního práva.
„Já si to myslel! Takže mám pravdu!“ vydechl jsem šťastně a od samé radosti vytrhl znalci ústavního práva jeho ručník s logem fotbalového klubu FC Slovácko a vyfrotýroval mu aspoň hlavu, aby s tím neměl tolik práce, a že to byla hlava, hlava génia!
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře